GR-33: El sendero de la luna llena Un largo recorrido que conecta la costa de Castellón con el interior de la provincia y que se puede dividir en tres etapas hasta Sant Joan de Penyagolosa

A buen seguro que a todos os suena la Marató i Mitja del Penyagolosa. Una carrera que se disputó en abril de 2025 y que recorre el GR-33. En esta propuesta desgranamos las tres etapas en las que se puede dividir este largo trazado que comunica la costa con el interior de la provincia de Castellón y que además es enlace entre Castellón de la Plana con Sant Joan de Penyagolosa. En este último punto se une con un viejo conocido: el GR7.

Además de los términos municipales ya mencionados, este sendero discurre por Borriol, Villfamés, Les Useres, Atzeneta, Lucena, Xodos y Vistabella. «Con un perfil caracterizado por dientes de sierra al atravesar perpendicularmente todas las montañas. En Les Useres, punto de referencia en este recorrido, se une al Monumento Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres», explican desde la FEMECV (Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana).

Primera etapa: Castelló camí vell de Borriol

De momento, y por motivos de seguridad esta primera etapa ha sido cancelada por lo que cuando vuelva a estar habilitada desgranaremos algunos detalles de ésta.

Segunda etapa: Camí vell de Borriol-Pou del Mollet

Con una distancia de 6,40 kilómetros esta etapa tiene un desnivel de subida de 390 metros. Para llegar al camino de la Perelola tendremos que ir primero al camino de Borriol que discurre en paralelo a la CV-10. Al tomar el desvío de nuestra izquierda continuaremos recto y disfrutaremos andando entre naranjos, almendros y también algarrobos. Notaremos en nuestras piernas un ligero ascenso que será más pronunciado a los dos kilómetros cuando subiremos hasta el Clot de Perdiu que son unos altos. Más adelante nos encontramos con la Pedra, un monumento que dejaremos a nuestra izquierda.

Recto aguarda el Pou del Portugués, donde giramos a la izquierda por un camino forestal. El término municipal de Sant Joan nos llevará hasta el fin de la ruta en el pou del Mollet.

Tercera etapa: Pou del Mollet-Bassa de les Oronetes

Este último tramo casi alcanza los 10 kilómetros de recorrido. Despegamos desde el pou del Mollet hasta llegar al mas de Panero donde, a nuestra derecha, tomaremos un camino de tierra hasta ver una senda que se ubica a nuestra izquierda. Desde aquí empezaremos a descender hasta un camino que nos llevará junto a la fuente de la Canal hasta la carretera de Costur.

Viramos hasta la izquierda y encontramos un pequeño barranco hasta llegar a la carretera de Villafamés hasta Sant Joan de Moró. Cruzaremos la carretera y podremos ver la capilla de San Miquelet que, como se puede intuir por su nombre es pequeñita.

Continuaremos un sendero que nos llevará a cruzar el barranco barias veces y llegaremos a la fuente dels Planes. Seguimos el camino hasta un cruce que nos llevará hasta el final de la etapa: la bassa de les Oronetes.

