¿Por qué deberías moverte más? Claves para entender sus beneficios

En una sociedad donde las pantallas, las prisas y las largas jornadas laborales empujan a la sociedad cada vez más al sedentarismo, el movimiento se ha convertido en una necesidad urgente. La actividad física no es solo una cuestión estética o deportiva, es una herramienta esencial para vivir más y mejor. Numerosos estudios científicos, respaldados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden en que moverse es mucho más que un hábito saludable, es una inversión directa en calidad de vida.

Una vida activa, una vida más larga

Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences confirma lo que ya muchos intuían: las personas que realizan actividad física de forma regular no solo viven más, sino que viven mejor. Según esta investigación, quienes mantienen una rutina activa tienen una esperanza de vida mayor y están menos expuestos a enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. El hallazgo más significativo es que no se requiere ser un atleta profesional; basta con incorporar el ejercicio a la vida diaria para notar sus efectos positivos en el cuerpo y la mente.

Los riesgos de una sociedad inactiva

Sin embargo, el panorama global no es, ni mucho menos, alentador. De acuerdo con la OMS, el 31% de los adultos alrededor de 1.800 millones de personas no alcanzan la recomendación mínima de 150 minutos de actividad física moderada por semana. Peor aún: el sedentarismo ha aumentado cinco puntos porcentuales desde 2010, y si no se revierte esta tendencia, para el año 2030 el 35% de la población mundial seguirá inactiva. Las consecuencias ya son visibles: mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, menor esperanza de vida y una creciente carga para los sistemas de salud públicos y privados.

Cuerpo activo, mente en calma

Más allá de los beneficios físicos, moverse es también una forma de sanar la mente. El ejercicio favorece la liberación de endorfinas las llamadas 'hormonas de la felicidad', que no solo producen placer, sino que también reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Así, entrenar se convierte en una válvula de escape emocional y en una herramienta terapéutica que puede ayudar a combatir la ansiedad, la depresión y otros trastornos del estado de ánimo.

«Quienes entrenan regularmente no solo notan una mejora en su fuerza y resistencia, también se sienten más motivados, más positivos y con mayor capacidad para enfrentar los retos cotidianos», explica el equipo del Programa de Salud Efectiva, una iniciativa dedicada a promover hábitos saludables en la población.

El mensaje es claro: el sedentarismo ya no puede seguir siendo la norma. Si queremos vivir en una sociedad más sana y feliz, la actividad física debe ser una prioridad.

Moverse no es un lujo ni un extra. Es una necesidad. En un mundo cada vez más dado al sedentarismo, el ejercicio puede ser nuestra mejor medicina. Porque moverse es, literalmente, vivir mejor.

