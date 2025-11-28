Correr un maratón también estresa tu cerebro… pero no para siempre Un estudio desvela que los participantes en los 42k experimentan una disminución de mielina que abre la puerta a nuevas preguntas como si tras correr existe menos rendimiento cognitivo, o si puede afectar a deportistas con antecedentes de enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o el alzhéimer.

El cerebro humano también tiene su propio muro tras correr un maratón. Los corredores de estas carreras de 42 kilómetros experimentan una disminución de mielina en el cerebro. Ésta es una sustancia grasa que rodea las neuronas y que permite que la información entre las neuronas viaje más rápido. Así lo han demostrado un equipo de investigadores españoles en un estudio publicado en Nature Metabolism.

La parte positiva es que dos meses después de terminarlo, el cerebro vuelve a recuperarse. Los autores explican que en los ejercicios de larga duración, como ocurre en pruebas de grandes distancias, el cuerpo humano recurre a todas las cargas energéticas que posee. La mayoría de corredores son conscientes de que nuestro organismo utiliza hidratos de carbono, como es el caso del glucógeno, para poder completar el ejercicio, pero cuando el glucógeno se agota en los músculos, se recurre a las grasas. Hasta este mismo 2025, nadie había demostrado que un esfuerzo físico extremo pudiera modificar la mielina de forma tan directa y mensurable en humanos.

¿Cómo fue el estudio?

El investigador principal de CIBERNED, Carlos Matute, analizó imágenes del cerebro a través de una resonancia magnética de ocho hombres y dos mujeres. Lo hicieron antes de participar en un maratón y 48 horas después de completarla. Volvieron a hacerlo dos semanas después. Cuando midieron la cantidad de mielina, descubrieron «una reducción constante del contenido de esta sustancia en 12 zonas de materia blanca del cerebro». Son áreas relacionadas con la coordinación motora y la integración sensorial y emocional. Al cabo de dos semanas, las concentraciones de mielina habían aumentado de manera sustancial y, dos meses después, se habían recuperado.

¿Esto qué significa?

En principio, calma, ya que correr maratones no es peligroso para las personas que corren maratones y están sanas porque la pérdida de mielina se ha demostrado que es transitoria, no hay ningún daño estructural del cerebro. Sin embargo, los propios investigadores entienden que se debe seguir estudiando porque por ejemplo la muestra, diez corredores, es muy pequeña.

También abre nuevas preguntas como si por ejemplo tras correr un maratón existe menos rendimiento cognitivo, si en deportistas con antecedentes de enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o el alzhéimer puede afectar.

