Lourdes Martí Valencia Viernes, 2 de mayo 2025, 11:25

Hay una cita de estas motivadoras atribuida a la escritora Karen Blixen, conocida, entre otros, por Memorias de África, que dice que la cura para todo siempre es agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar. Pues en este caso habría que añadir que también la energía para el corredor, o el deportista en general, viene de allí.

Más concretamente, a unos 18 kilómetros de distancia de la costa del Mar Cantábrico y a una profundidad de 30 metros existen zonas con una alta pureza y riqueza mineral. Esas zonas en las que la proliferación de fitoplancton y zooplancton contribuye a una elevada concentración de nutrientes esenciales son las elegidas para extraer el agua con el que se elaboran los geles de agua de mar. Es el caso de la empresa Quinton Laboratories, con sede en Alicante. «Somos los únicos del mercado cuyos geles llevan agua de mar, la única que aporta los 78 minerales presentes en ella de forma natural», indica Santiago Ruiz, promotor de ventas y delegado comercial de la marca y también corredor.

Este tipo de geles no solo contienen sodio, como la mayoría, sino todos los minerales esenciales que ayudan al funcionamiento celular y recuperación muscular: sodio, magnesio, zinc, selenio hasta los 78 indicados anteriormente. Por otra parte, el especialista indica que el uso de agua de mar mejora «la absorción intestinal, previene calambres y retrasa la fatiga».

Los términos como nutrición, y todo lo que ello conlleva, ya se han integrado en el vocabulario de cualquier persona que practique de manera más o menos asidua la carrera a pie. Los runners son conscientes de que llevar una correcta alimentación así como hidratación en su día a día es fundamental para evitar lesiones y rendir correctamente. Pero también es fundamental realizar una ingesta adecuada durante entrenamientos y las pruebas.

Por su lado, las empresas destinadas a la comercialización de este tipo de nutrición deportiva también se esfuerzan para democratizar esta alimentación además de aplicar la última tecnología para ello. «No me gusta emplear la palabra milagroso, porque no hay milagro, es pura ciencia, pura fisiología y pura bioquímica», añade Ruiz.

Ampliar Santiago Ruiz, promotor de ventas y delegado comercial de Quinton y también corredor. LP

Según estudios recientes, cada vez más deportistas recurren a la nutrición funcional para optimizar su rendimiento y recuperación. En este sentido, se recomienda una ingesta moderada y saludable de carbohidratos con el objetivo de mejorar la resistencia hasta en un 20% en actividades de alta intensidad y larga duración. «Antes, por ejemplo, la nutrición solo la tenían en cuenta la gente más élite o más profesional, pero ahora, desde la primera persona que lo toma hasta el último, tienen que hacer la misma distancia y necesitan tomar suplementación en carrera, y no solo en carrera, también en los días previos a la carrera. Y ya si me apuras en toda la preparación en los tres o cuatro meses previos, la alimentación, el descanso y el entrenamiento son importantes. Además hay que incidir en que deben probar antes los geles y tener en cuenta cómo son los que te encuentras en el avituallamiento porque no sabes si te va a caer bien a tu estómago, es algo de lo que la gente es más consciente».

Entre la élite, además de corredores, consumen productos de este tipo con base de agua de mar las selecciones españolas tanto masculina como femenina, además de Valencia CF, Athletic, Elche o Villarreal entre otros. Volviendo otra vez al corredor aficionado, Ruiz, reconoce que esa preocupación por un pilar fundamental como es la alimentación, es una cuestión más o menos incipiente: «Yo llevo diez años en la empresa, pero como corredor, toda la vida… y tengo ya 50 años, yo corría cross en Alicante con 14 años y sí que he notado que igual desde 2012 o 2033 que es cuando hice mi primer Ironman, que la gente sí que se preocupa por hidratarse, que no es solo beber agua si no incluir sales minerales… eso ha cambiado bastante, antes eran como mucho bebidas isotónicas con mucho azúcar y con muy pocas sales, por ejemplo, además las redes sociales en este sentido han ayudado a la divulgación por parte de nutricionistas. Por otra parte, ahora hay más gente que corre y que piensa que si se ha dejado tiempo y también dinero para correr un Ironman por ejemplo o una carrera larga fuera, pues sumas los gastos de inscripción, el viaje etcétera, suman una gran cantidad, por lo que echar la carrera a perder, y todo eso, por la falta de atención en el aspecto nutricional o de hidratación no tendría lógica…».

Acerca de si los corredores están abiertos a probar nuevos geles, por ejemplo, Ruiz comenta que en muchas ocasiones son en las propias carreras, cuando algún participante ha estado en la montaña con problemas, se le ha dado un par de geles por parte de otros inscritos y que al funcionarles y poder terminar, saben que es positivo para ellos, por lo que tanto el boca a boca como la propia experiencia son fundamentales.

