Club Atletismo Onda y superar la sombra de lo que una vez fue

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 28 de marzo 2025, 11:14 Comenta Compartir

En la vida tendremos etapas buenas y etapas malas. Es algo común, es algo usual, porque nada es un camino de rosas. Esto es aplicable a las decisiones que tomemos o proyectos que emprendamos, y hay que saber que todo tiene sus altibajos, y no por ello hay que tirar la toalla a la primera de cambio.

Esta filosofía, digamos que le viene al dedillo al Club Atletismo Onda, que, tras un cambio de junta directiva de hace cinco años, intenta recuperar a los corredores, tanto infantiles como seniors, que ha perdido con el paso de los años.

«Antes eran muchos más niños y mucho más corredores, pero la antigua junta ha cambiado ahora. Hace cinco años se ha perdido bastante el club. Y ahora, esta nueva junta, que ha sido incluida, estamos intentando que se restablezca el club y la escuela, las dos», afirman desde el club.

El nombre de Club Atletismo Onda no fue el primer nombre que tuvieron. Y es que, anteriormente, se denominaban «La Ardilla». Sin embargo, al haber habido una renovación sin precedentes en el club y en la junta, se desconoce el motivo de este nombre. Sí que se puede afirmar que el cambio de nombre sucedió en 2008 y se puede dar como la fecha de «renovación» del club.

Pero, ¿por qué se creó este club? ¿Cuál ha sido su motivación? ¿Por qué el cambio de nombre? Sencillo, porque, pese a que el club no está en su auge, presenta una importancia significativa en el municipio en el que se encuentra y mantiene la llama viva del running de asfalto y el trail.

El 5K de Feria de Onda (octubre), que lleva celebrándose unos 10 años. La San Silvestre (diciembre), que en 2023 pasó de ser un evento no competitivo a una carrera cronometrada con dorsales y premios. En su primer año como carrera oficial, reunió a 600 corredores entre adultos y niños. La Monti, la prueba más icónica del club, que este año celebra su 20.º aniversario, se llevará a cabo el 11 de mayo y contará con tres distancias, destacando un nuevo recorrido de 30 km.

Además, desde hace aproximadamente 15 años, el club cuenta con una escuela de atletismo en la que actualmente entrenan 60 niños. La enseñanza se centra en inculcar valores como la salud, el deporte, el compañerismo y la pasión por la montaña, buscando que los jóvenes disfruten del atletismo en distintas modalidades. «Pues salud, deporte, compañerismo y también montaña. Intentamos que el club también salga a la montaña, que no solo sea de asfalto y hacer también más de trail», afirman desde el club.

Pero el club no solo se enfoca en la formación infantil, sino que también tiene una importante comunidad de corredores adultos. Actualmente, cuenta con aproximadamente 50 socios mayores de edad, con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, incluyendo corredores que han dedicado su vida a este deporte.

Entre ellos, destaca Luis Castañ, un atleta de 65 años que sigue participando en maratones. «No, ya no compite en carreras, rueda por las pistas, de vez en cuando tú lo encuentras por ahí rodando, pero ya son más suaves. Pero sí que tenemos categoría de 65-70 años que hace carreras.», explican desde la junta del club.

Además de estas carreras organizadas por el club, sus corredores participan en diversas competiciones a lo largo del año, aunque la costumbre de organizar salidas grupales ha disminuido con el tiempo. «Como club, o sea, todos juntos en grupo, no te podría decir ninguna. Cada uno se apunta a la que pone. Hace ya muchos años que no se organiza una salida de club donde vayan todos. Pero ya que no organizamos en grupo, eso se ha perdido bastante. Antes se hacía más, ahora se ha perdido», comentan desde el club.

El Trail como método atractivo

El atletismo ha evolucionado, y el club también. Aunque tradicionalmente ha estado enfocado en el asfalto, en los últimos años ha incorporado con fuerza el trail running, que se ha convertido en una modalidad en pleno crecimiento y de moda. Actualmente, la sección de trail cuenta con 10 corredores adultos y 7 niños, y tiene un entrenador especializado, Domingo, junto a dos monitoras que apoyan en la preparación de los atletas.

Ampliar Miembros y entrenadores del Club Atletismo Onda. C.A.O

El club también recibe subvenciones del Ayuntamiento de Onda, lo que le permite seguir desarrollando su actividad y organizar eventos de calidad. Con una combinación de atletismo de asfalto y montaña, la entidad sigue atrayendo a nuevos corredores y promoviendo el deporte entre todas las edades.

Este 2024 será un año clave, especialmente por la celebración del 20.º aniversario de la Monti, una cita que promete ser inolvidable para los amantes del trail running. Con su característico uniforme rojo y amarillo, el club sigue avanzando con paso firme, demostrando que la pasión por el atletismo en Onda está más viva que nunca.

Para saber más:

Nombre completo: Club Atletismo Onda.

Fecha y lugar de creación: 2008, Onda.

Colores del club: Rojo y amarillo.

Número de atletas: 110.

Punto de encuentro: Pistas de Onda.

Carrera que organizan: San Silvestre Onda, El Monti y 5K Feria de Onda.

Temas

Atletismo

Maratones

Onda

Comenta Reporta un error