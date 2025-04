Clockwork Runners y una renovación constante de corredores

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 12:51 Comenta Compartir

Clockwork nació como una empresa privada hace más de 30 años, dedicada a preparar opositores tanto para policía como para bomberos a lo largo de su existencia. Durante mucho tiempo funcionaron con su rutina habitual de entrenamientos, hasta que un día, allá por 2007, Miguel Ángel Ruiz —a quien siempre le había gustado correr y actual dueño de la empresa desde hace escasos tres años— tomó la decisión de crear un club de atletismo que pudiese ayudar a esos mismos opositores, que tiene como clientes, a soportar las pruebas físicas.

«Siempre me ha gustado correr. He ido a muchas carreras y veía grupos que también estaban yendo a hacer running con su equipación para prepararse la oposición. Entonces, en 2007, tuve la idea de animar a mis alumnos a que vinieran conmigo a correr. Al principio, no teníamos camisetas ni nada, pero decidí escoger un color y empezamos a crecer poco a poco. Hemos llegado a ser hasta 120 personas en las carreras», afirmaba Miguel Ángel Ruiz, dueño del Clockwork Runners.

El nombre que utilizan capta la atención de aquellos que lo ven o intentan pronunciarlo, ya que es un nombre compuesto y en inglés. Clock, traducido al castellano, significa «reloj», mientras que work es «trabajo». Sin embargo, si ambas palabras se unen, cobran un significado aún mayor: «maquinaria de relojería». Cuando se utiliza esta palabra compuesta, se quiere decir que una máquina o algo funciona a la perfección.

«Clockwork es reloj y trabajo. Significa maquinaria de relojería. Los que fundaron el club sí que sabían un poco de inglés, sabían más que yo. Y me decían que cuando tú dices clockwork en Inglaterra o en América, significa 'la máquina que funciona bien', la máquina que funciona a la perfección», comentan desde el club.

Otra de las peculiaridades que esconde este club de atletismo es que son pocos los runners fijos que acaban teniendo, ya que la mayoría de ellos permanece un tiempo limitado. Se animan y van a las carreras para preparar la oposición y, una vez consiguen su objetivo, vuelan del nido en el que se han formado. De ahí que haya una constante renovación de corredores en el club.

«Se preparan la oposición, aprueban, se van, vienen otros nuevos. Digamos que nuestros runners cada año son diferentes. El club de runners se va renovando cada año. Siempre digo el 80%, porque sí que hay gente que viene a entrenar para correr carreras. Tenemos algunos —5, 6, 7— que sí, que vienen aquí al gimnasio para hacer fuerza, y luego los entrenamientos que les damos, en vez de para el 3.000, son para la 15K o para la media maratón», afirman desde el club.

Actualmente, Clubwork entrena a unas 600 personas al año, entre preparación teórica y física. Tienen dos sedes (una en Valencia capital y otra en Torrente), y entre sus servicios se encuentra la preparación para Policía Local, Policía Nacional, Bombero, Bombero Forestal, y otras oposiciones. Su punto fuerte, no obstante, es la preparación física para bombero, una de las pruebas más exigentes. «La oposición a bombero es durísima. Si no sacas un 8, un 9 o un 10 en las pruebas físicas, no tienes opciones reales. Por eso viene tanta gente a prepararse con nosotros. Necesitan un sitio que trate esto de forma profesional», detalla Miguel Ángel Ruiz, presidente del club.

Para ello, la estructura semanal de entrenamientos se divide en tres días clave:

Día 1: trabajo en pista (en la UPV en Valencia o en Parc Central de Torrent).

Día 2: entrenamiento técnico, cambios de ritmo, etc., desde la academia.

Día 3: rodaje libre (o carrera popular si coincide en calendario).

'Toda piedra hace pared'

Además, cuando coincide con alguna carrera del circuito popular, como la 10K Valencia Ibercaja, la 15K Nocturna o alguna de las 8 pruebas de 5K del circuito de la ciudad, se aprovecha para convertirla en parte del entrenamiento, porque toda carrera que les sirva como preparación es bueno.

«Recomendamos todas las carreras del circuito, que ahora son 8. A veces incluso las metemos en la planificación. Si hay carrera, esa semana toca algo más de descarga para rendir bien el domingo».

Miembros y opositores del Clockwork tras terminar una carrera.

Aunque la gran mayoría de los corredores de Clubwork están ahí por su oposición, también hay un pequeño núcleo duro de runners de verdad, gente que entrena para carreras largas, medias maratones o incluso maratones internacionales. «Tenemos unos 10 fijos que entrenan con nosotros sin opositar. Cuatro fuimos a la Maratón de Nueva York, y estamos valorando ir a la Maratón de Londres en 2026».

La idea de organizar una carrera propia ya ha rondado en el pasado. Incluso lo intentaron en el pequeño pueblo de Zirat (Castellón), con un trail casero en colaboración con el ayuntamiento. Pero llevarlo al siguiente nivel resultó complicado.

«Hablamos con empresas organizadoras, pero para hacer una carrera oficial necesitas ser club deportivo registrado. Lo intentamos, fuimos a la Conselleria, pero no nos dejaban usar el nombre de Clockwork porque ya estaba registrado como empresa. Y luego estaba el coste económico, claro. Al final lo dejamos», comentan desde el club.

Otra de las grandes diferencias de Clubwork respecto a otros grupos de corredores es que no se limita a planificar series y rodajes. El entrenamiento es global, con mucho énfasis en el trabajo de fuerza y la prevención de lesiones. «Muchos runners han venido de otros clubes lesionados. Aquí les damos fuerza, técnica, les reeducamos, y vuelven a correr sin molestias. No es solo correr por correr, sino hacerlo bien, fuerte y sano», dicen desde el club

Para saber más:

Nombre completo: Clockwork Runners

Fecha de creación: 2007.

Colores del club: negro y amarillo.

Número de atletas: 10.

Punto de encuentro: Academia Clockwork.

Carrera que organizan: Ninguna.

