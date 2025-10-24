Los accesorios clave para correr el Medio Maratón de Valencia Ignacio Rodrigo y Carlos Lerma, jóvenes atletas valencianos, comentan cuál es su kit esencial para completar esta carrera de 21 kilómetros

Gabriel Strazzeri Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 01:05

Prepararse adecuadamente para un medio maratón puede ser un gran reto. La tecnificación del equipamiento deportivo ha llegado a tal nivel que una correcta elección del mismo puede cambiar el devenir de una carrera. Desde zapatillas con placas de fibra de carbono, hasta tecnología bluetooth integrada: tener un kit de esenciales resulta clave para rendir al máximo nivel. Así lo han expresado Ignacio Rodrigo y Carlos Lerma, dos atletas valencianos que preparan el Medio Maratón tanto corriendo por las calles, como invirtiendo en tiendas deportivas.

Zapatillas: el porcentaje de fibra de carbono

«Actualmente las que uso para carreras son unas de New Balance (SC Trainer), que se diferencian porque sí que tienen placa de fibra de carbono. Es algo que los corredores buscan porque cuando pisas es reactivo, es decir: que te impulsa. Estas no tienen un 100% de placa, solo un 20% porque son muy caras las que tienen más», remarca Rodrigo, quien también cuenta con otras «zapatillas de la suerte» sin placa de carbono para sus entrenamientos, aunque con mayor desgaste.

A pesar de que anteriormente corría con unas Under Armour HOVR —que incluyen un dispositivo inalámbrico para el rastreo de la pisada— decidió cambiar de modelo por la influencia de sus familiares. «Mi padre, que también corre, utiliza New Balance y ha estado súper contento. Además, esta marca tiene un sensor de pisada en la tienda de la calle Colón: un punto muy bueno porque te dicen cómo pisas y la talla exacta», aclara. Además, el atleta comenta que «comprarse una zapatillas de correr no es lo mismo que comprarse unas del día a día, porque tienen que ser un poco más grandes» —esto para evitar que las uñas se desgasten y terminen cayéndose por los continuos impactos.

Sin embargo, escoger un correcto calzado no solo depende de las preferencias personales, sino también de la capacidad económica del atleta. «Tienes que tener claro que es una inversión cara pero que merece la pena, sobre todo a la larga, porque te evita lesiones», explica Rodrigo. Según él, no es lo mismo «correr con unas zapatillas de 40 euros, que con unas de 200» —y razón no le falta— ya que las prestaciones de unas deportivas en el rango de los 300-500 euros van desde un mejor retorno de energía, hasta una mayor propulsión de la zancada.

Los relojes y la obesión con el tiempo

El atletismo es el deporte que, por excelencia, desafía el tiempo. Por ende, es común observar en competiciones internacionales a atletas reconocidos, como Joshua Cheptegei, utilizar un reloj en su muñeca izquierda —y también consultarlo. Algunos optan por el minimalismo, al estilo COROS, mientras que otros se inclinan por los más todoterrenos, como los Garmin. De hecho, este es el caso de Lerma, quien usa un reloj de dicha marca en todas sus carreras y entrenamientos.

Para beneficio o desventaja, la medición del tiempo se convierte en un elemento crucial para los atletas, ya sean principiantes o experimentados. «Sí, es cierto, cuando te lo empiezas a tomar más en serio acabas un poco obsesionado con mirar el tiempo», declara Lerma. Aunque, en su caso, lo entiede como parte de su progreso atlético, no como una preocupación. «Cada kilómetro vas mirando... este lo he hecho más lento, tengo que apretar un poco más o, a lo mejor, durante este (kilómetro) me he pasado, tengo que aflojar un poco», explica.

En entrenamientos, la música; en la Media Maratón, el ambiente

«Cuando es un entrenaminto más exigente nos solemos poner música», comenta Lerma señalando a Rodrigo, con quien corre habitualmente. De la misma manera, en la previa de una competición importante, escucha una «playlist» con sus canciones favoritas, las cuales seguramente disfrutará antes de correr el Medio Maratón de Valencia este domingo.

Ahora bien, según ambos atletas, los auriculares no hacen falta en esta carrera. «Al menos aquí en Valencia hay muy buen ambiente, hay disyoqueis por las calles, batucadas, gente animando. Por tanto, es un ambiente que mola escuchar. Yo estuve en Bolonia corriendo y no tiene nada que ver. En Valencia —y lo dicen los extranjeros que vienen— el ambiente es único», manifiesta Rodrigo.

Lerma muestra la misma perspectiva: «en la Media Maratón la gente te lleva durante la carrera». A lo que Rorigo asiente: «no hay ningún momento en el que dejan al corredor solo... en kilómetros donde no suele haber nadie, estás rodeado».

Las camisetas transpirables y los famosos tirantes

«La gente muy profesional corre con tirantes, pero para nosotros no marca la diferencia en casi nada. Nosotros corremos con la camiseta normal que nos ofrecen, ya que suelen ser de telas transpirables y luego en los entrenamientos corremos con las camisetas de las carrreras», explica Rodrigo, quien cuenta con una colección bastante amplia de todas las prendas que le han dado en las competiciones.

Realmente, las camisetas no acaparan la atención de la mayoría de atletas. Lo esencial es que ayuden a mantener una correcta transpiración y que sean preferiblemente de tejidos sintéticos como el poliéster o el nailon —ambos elásticos y resistentes al lavado continuo. Mientras que la elección del tipo de manga depende de la preferencia del atleta y, por supuesto, del clima previsto para la competición. Como en el Medio Maratón de este domingo se prevé ligera lluvia y una temperatura moderada de entre 19 a 21 grados centígrados, la elección será muy variada.

Algo similar ocurre con los pantalones. Ambos atletas valencianos no le otorgan gran relevancia al modelo o la marca. «Nosotros utilizamos pantalones cortos normales: los de toda la vida. Hay gente que usa pantalones de compresión». Sin embargo, Rodrigo opina que este modelo ajustado no es tan beneficioso para él, por lo que prefiere un modelo más holgado que no apriete sus piernas, ni corte su circulación sanguínea.

¿Medias de compresión o calcetines cortos?

«Uso unos calcetines altos prácticamente hasta la rodilla, de compresión, porque hace un año empecé a tener molestias en la pierna», explica Lerma. Tras persistentes molestias en el sóleo y el gemelo, el corredor nacido en el 2004 escuchó el consejo de su fisioterapeuta: «usa calcetines de compresión». Actualmente, siente que sus «músculos están más relajados» y considera «más fácil» no lesionarse.

En contraposición, Rodrigo evita este modelo. Su preferencia son los calcetines antideslizantes cortos, porque no ha tenido «problemas en los gemelos». Eso sí, sus calcetines tienen la misma forma que una zapatilla, por lo que se distinguen por pie: el derecho y el izquierdo; no se pueden usar de manera indiferente. «Esto te permite tener más fijación con el suelo: pisas mejor y te regulan», sentencia.

Las manías: santiguarse siendo ateo

Los atletas, al igual que el resto de deportistas, tienen manías y supersticiones. Algunas, incluso, desafían los límites de las creencias y las religiones. Es el caso de Rodrigo, quien a pesar de estar alejado de cualquier religión, le gusta santiguarse antes de cada carrera, justo antes de pasar por la línea de meta. Ante la duda explica entre risas: «no soy una persona religiosa; mi familia sí, me imagino que me vendrá por ahí... Si hay algo allí arriba que me ayude, es lo único que pido» (desata las risas de Carlos Lerma).

Aparte de esta curiosidad, también declara necesitar despedirse de sus familiares antes de cada carrera, especialmente de su madre. Lo percibe como un signo de seguridad, ya que posteriormente necesita estar enfocado, desde que sale de casa hasta que llega al punto de ecnuentro de la carrera. «Me gusta estar los momentos antes de la carrera en mi mundo», revela.

Nada de alimentos sólidos

Como bien es sabido, cada atleta debe prepararse una rutina de alimentación e hidratación para antes, durante, y después de las carreras, especialmente de larga distancia. «Lo que recomiendan es estar muy bien hidratado, más de lo normal, porque cuando empiezas a correr te suben las pulsaciones y pierdes mucho líquido», enfatiza Lerma. Asimismo, durante la semana previa a la carrera, ambos están haciendo una «carga de hidratos». Es decir: «comer bastantes más hidratos de los que consumes normalmente», como pasta o arroz.

En cuanto a los alimentos sólidos, Lerma cree que comerlos durante la carrera «no es aconsejable». En su lugar, le resulta imprescindible consumir geles energéticos, los cuales previenen calambres musculares, aportan electrolitos y conservan las reservas de glucógeno en el cuerpo.

Para gustos, colores

Las preferencias de Rodrigo y Lerma son ejemplos ideales para aquellos que buscan inspiración en vísperas de la carrera del domingo. Sin embargo, cada atleta tiene un perfil diferente: con gustos y estilos específicos. En consecuencia, la decisión final siempre dependerá del tipo de cuerpo, los recursos económicos y los gustos personales —como en el caso de la música o el ambiente.

Lo que está claro es que considerar cada aspecto, desde el entrenamiento hasta el equipamiento, marcará la diferencia. Por ello, pensar en qué zapatilla utilizar o en qué reloj medir los tiempos no es baladí, sino parte de los accesorios clave para correr el Medio Maratón de Valencia.

