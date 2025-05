Vicente Boluda y Esther Pastor, anfitriones de la Feria de Abril de Sevilla

Begoña Clérigues Martes, 13 de mayo 2025, 00:56 Compartir

Lo malo no es que los sevillanos piensen que tienen la ciudad más bonita del mundo... lo peor es que puede que tengan razón», dijo Antonio Gala, y no andaba desencaminado porque mira que es bonita y vital. No es extraño que cada año la Feria de Abril se llene de valencianos con ganas de vivir la fiesta, tomar rebujito y jamoncito del bueno y bailar sevillanas como si hubieran nacido en Triana.

El naviero Vicente Boluda y su mujer, Esther Pastor, no se pierden la feria ningún año. La viven desde dentro, porque tienen amigos y casa en Sevilla, -preciosa, muy cerca del parque de María Luisa, con un patio andaluz y decorada por Amaro Sánchez de Moya-, son socios de una caseta y hasta tienen carruaje propio con acreditación para meterse dentro del Real de la Feria, algo que no es fácil, sólo pueden acceder 1.400 cada año y están muy solicitados.

Sevilla en feria es como Valencia en fallas. No se disfruta igual si eres fallero y tienes casal y amigos con los que estás preparando la fiesta todo el año, que si vienes de fuera la vives como espectador. Vicente Boluda lleva más de cuarenta años yendo a la feria y Esther le ha acompañado durante los últimos diez. Han estado toda la semana en Sevilla. Este año su caseta era Bombita 38 y allí coincidieron con buenos amigos como el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña García-Vaquero, los cántabros Teresa Huerta, Carmen García, Mariano Linares y Pepa Plaza o Paz Osuna. Les acompañaron desde Valencia la mano derecha y amigo del naviero, Tomás Varona, con su mujer, Asun Ribes, Mayrén Beneyto, Laura Peñarroya y Nicolás Fabregat y la farmacéutica Beatriz Poyatos. Con ellos estuvieron en una de las casetas con más solera del recinto del Real, la del Club Aero, fundado en 1928 por pioneros de la aviación sevillana. El club es uno de los más exclusivos de España, y solo admite a hombres como socios, muchos de ellos marqueses y familias de abolengo como los Bohórquez, los Ybarra o los Solís. Mucha nobleza. En esa caseta, Boluda invitó a comer a sus amigos a uno de esos menús que le gustan, bien espléndido, con cigalas, solomillo y un buen vino. Allí coincidieron con María Dolores de Cospedal y con el presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado. En la sobremesa, el presidente del club homenajeó a un ilustre invitado, el príncipe Guillermo de Luxemburgo, que fue nombrado socio honorífico del Aero. Tras hacerle los honores, el presidente del club brindó por el Rey, por España y por Luxemburgo -aquí la tradición manda- y actuó uno de los grupos más animados y famosos de la feria, los Alpresa, imprescindibles en todo sarao flamenco.

Si la caseta del Aero Club fue la que más nobleza concentró por metro cuadrado, la de José Luis López, 'el Turronero', fue la que tuvo más famosos y gente de la farándula. Su fiesta fue también el miércoles, día festivo en Sevilla y uno de los más animados. El empresario es muy conocido por sus espléndidos saraos y le encanta rodearse de amigos y famosos. Fue memorable la de su cumpleaños, con más de 3.000 invitados, tres días de celebración y cerca de treinta actuaciones. ¡Una locura!

En el Real, el empresario de Ubrique alquiló caseta en el espacio de la Fundación Caja Sol, que en Sevilla lo es todo y cuya caseta reúne al quién es quién de la sociedad sevillana. Vicente y Esther, con sus amigos Pedro Trapote y Begoña, también estaban invitados a la fiesta en la caseta 59 de la calle Costillares (todas las calles del Real tienen nombres de toreros). Allí saludaron al torero Fran Rivera Ordóñez, al presidente de la fundación, Antonio Pulido, al músico José Mercé y a su mujer, Mercedes García, que compartieron mesa con Terelu Campos y el cantante Juan Peña. Estuvo el torero Juan José Padilla, el cantante Pitingo -que cantó e hizo bailar a todos-, Bertín Osborne, Paz Padilla, Bárbara Rey, el matador Víctor Puerto, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, José Ramón de la Morena y Laura Vázquez, el juez Santiago Pedraz y Elena Hormigós y el coreógrafo Poty Castillo e Isabel Navarro. El grupo de Boluda se encontró allí a otros valencianos como la empresaria Mónica Duart, buena amiga del turronero, que fue a Sevilla con su amiga Andrea Villafañe del Riego. Las dos visitaron también la caseta de la de la periodista Ángela Pla, que vivió hasta los diez años en Sevilla y cuya hermana sigue viviendo allí. «Vivir esta feria con mi hija Casilda, mi marido, Juan Lagardera, y mis amigos, ha sido gloria». Y es que Ángela compartió su caseta con José Tamarit y Ana Varela y Paloma Tárrega, todas guapísimas vestidas de flamenca.

Los trajes de flamenca merecen una crónica de moda, qué colorido tan vivo y cuánto favorecen. Esther Pastor elige cada año una diseñadora para su vestido de flamenca. El del año pasado era de Fabiola, el de éste de la firma de Lourdes Montes, Mi Abril. «Fran Rivera agradeció mucho que vistiese de ella y la verdad es que son preciosos, muy cómodos y ligeros». La hija de Ángela Pla fue vestida de otra de las diseñadoras más famosas de flamenca, Rocío Peralta.

La agenda del naviero y su mujer fue de lo más completa. Fueron invitados a la fiesta del magnate mejicano Ricardo Salinas, que atracó su megayate Lady Moura en el mismísimo Guadalquivir y recreó en la cubierta superior del barco una caseta donde organizó la fiesta a la que fueron Nieves Álvarez, Nacho Cano, el juez Pedraz, Nuria González, la presidenta de Starlite, Sandra García-Sanjuán, en cantante Farruquito y Pedro Trapote y Begoña García Vaquero.

Valencia tuvo más protagonismo en la feria sevillana. El Club de Enganches de Andalucía quiso homenajear este año a los afectados por la dana y contó con la ayuda de las cámaras de comercio de Sevilla y Valencia. Sus presidentes, Francisco Herrero y José Vicente Morata, visitaron el Club Antares con el presidente del Club de Enganches, Jesús Contreras, el empresario Franciso Corell y las falleras mayores de Conde Salvatierra, Cristina Uña Ivars, y de Grabador Esteve, Blanca Giner Zarranz, que desfilaron en uno de los coches de protocolo de la exhibición de enganches.

