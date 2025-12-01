El boom del juego de la canasta conquista a la alta sociedad

Elena Meléndez Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

Hace unos días estuve en Madrid invitada a la inauguración de las nuevas instalaciones de la agencia de viajes de lujo Nuba. Más de 200 metros cuadrados de espacio donde todo parece dispuesto para que la idea de viajar no sea un acto, sino una promesa excitante. Suelos de madera en espiga, muebles de diseño, obras de arte escogidas con criterio y atmósfera depurada nos recibieron al caer la tarde. Los organizadores habían reunido a un grupo de invitadas selectas. Allí estaban, entre otras, Cari Lapique y Andrea Zarraluqui, diseñadora de platos cerámicos, especialista en arte, en poner mesas que parecen editoriales de revista y colaboradora habitual en medios nacionales de moda y estilo de vida. Cari, por su parte, me pareció una mujer deliciosa, elegantísima, agradable y con ese punto cercano que sólo da la clase personal, la verdadera, la que permite adaptarse a cualquier ambiente como quien cambia de conversación sin perder el hilo.

El resto de invitadas formaba un ecosistema particular. Mujeres potentes, profesionales en lo suyo, con círculos de influencia tan amplios que, a lo largo de la cena (y del posterior escrutinio de la prensa y las redes sociales ya en el hotel), fuimos desgranando como quien revisa un mapa lleno de pequeñas capitales sociales. Tras mostrarnos las instalaciones, presentarnos al resto y degustar un cóctel a base de pequeños bocados creados para la ocasión, nos sentamos alrededor de una mesa circular donde se sirvió una cena de altura. Un joven, apuesto y amable, nos trasladó con su relato evocador hasta Punta Cana, concretamente al complejo Tortuga Bay, el único hotel diseñado por Óscar de la Renta, formado por 30 bungalows-suite frente al mar. Entre plato y plato, todas estábamos ya allí sintiendo la brisa, oyendo el mar a pocos metros y degustando margaritas (a razón de 2.000 euros la noche en temporada alta). La conversación derivó hacia un territorio insospechado: la canasta, ese juego de cartas que en Madrid practican mujeres desde los 30 años a edad infinita con una entrega casi ritual. Por lo visto en la capital hay furor por este juego que se practica en parejas y que requiere de concentración y empatía con tu compañera. Mujeres de distintas edades y procedencia se reúnen en casas particulares, privados de restaurantes o clubs sociales para entregarse a unas timbas que aúnan juego y conversación. Una de las invitadas contó un viaje a las islas griegas que había hecho con amigas, una semana en un velero lujoso cuyo objetivo oficial era bañarse en el mar pero que, en realidad, se convirtió en pretexto para jugar a la canasta donde después de comer hasta bien entrada la madrugada cócteles mediante. Lo relató con la precisión de quien ya domina las mareas, los vientos y las rondas.

Entre pozos, comodines y descartes yo alumbré una reflexión sociológica sobre las venezolanas estupendas que se han instalado en la ciudad y que quedaban representadas en la velada por cuatro damas de bandera. Talentosas, elegantes, impecables, con tipazo, melenaza y esa melodía vocal al expresarse que mezcla dulzura y determinación y el seseo sostenido que imprime a las palabras la high class caraqueña. Mujeres alrededor de las cuales pivota buena parte de la vida social del momento. Y aquí lanzo una advertencia amistosa a mis paisanas: ojo, valencianas del mundo… Si este fenómeno aterriza en nuestra ciudad será mejor que estemos preparadas para una OPA amistosa en la que cada una intente absorber la atención del entorno sin llegar, esperemos, a romper el mercado.

La noche terminó como lo hacen los buenos viajes, con esa sensación de haber visitado varios lugares, una tienda boutique recién inaugurada, un hotel frente en el Caribe, un velero griego, la vida social de otra ciudad y las relaciones internacionales del encanto personal, y todo ello sin movernos de una mesa circular de acero en el centro de Madrid.

