Todos pendientes de Ens Uneix

Los municipalistas se convierten en la bisagra del tablero político valenciano: crispan la relación entre PP y Vox, marcan agenda en Les Corts, dividen a Compromis y obligan a Morant a vigilar Ontinyent

En un tablero de ajedrez, Ens Uneix y la plataforma Unió Municipalista sería lo más parecido a un alfil. Diagonales de izquierda a derecha, hacia delante y atrás para defender y atacar de punta a punta del tablero. Sin ser la reina o el rey, puede dar jaque a cualquiera. En el tablero de la política valenciana, se han convertido en la pieza clave. Lo mismo para decantar una Diputación que para impulsar una ley, enturbiar la sintonía entre PP y Vox, confundir a Compromís o mantener al PSPV en tensión. Pequeños, pero matones. Locales pero con alcance autonómico y con la capacidad más importante que posee un partido que no aspira a ganar y ser hegemónico: influir en el más fuerte y capacidad de decisión.

A medida que cuaja la legislatura, lejos de diluirse dentro del Gobierno de la Diputación en la que se integraron cuando dieron al PP la presidencia de la corporación, Ens Uneix ha ido agrandando su capacidad de influir y participar en el debate político.

En Les Corts

Hasta el punto de que uno de los asuntos sobre los que girará el debate político en Les Corts durante el periodo de sesiones que arranca en septiembre (o sea, mañana) será la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la Unió Municipalista, la plataforma en la que Ens Uneix tiene un papel determinante a través de Jorge Rodríguez, nombrado coordinador autonómico de UM.

Los municipalistas pondrán sobre la mesa de tramitación parlamentaria su ILP y obligarán a los cuatro partidos con representación en la Cámara (PP, PSPV, Compromís y Vox) a pronunciarse. Rodríguez, alcalde de Ontinyent, reclama que se modifique la ley electoral valenciana para rebajar el listón de requisito para la representación. El bloque de la derecha no quiere, pero Ens Uneix forzará al PP a sentarse y negociar, mientras socialistas y nacionalistas miran de reojo y se sienten obligados a votar a favor, ya que la petición de UM es una reclamación histórica de la izquierda: bajar el listón electoral.

Para no perder el hilo, el partido de quien fuera portavoz del PSPV (hasta que el caso Alquería, del que finalmente fue declarado inocente, propició que le expulsaran de las filas socialistas) va apropiándose de una parte del discurso de la oposición en Les Corts con su impulso, desde la Diputación en la que gobierna con el PP, de una subvención para la AVL que compensa el recorte que afecta a la institución lingüística incluido por Vox en los presupuestos de la Generalitat.

A su derecha...

Precisamente, esa maniobra de apoyo de Ens Uneix a la AVL a través de la Diputación que preside Vicent Mompó ha provocado que las llamadas y los mensajes entre populares y voxistas al más alto nivel autonómico se hayan intensificado a lo largo de esta semana. Vox ha llegado a asegurar que retirará su apoyo al Gobierno de la Diputación presidida por el PP si se siguen «políticas de izquierdas», en clara alusión a las actuaciones impulsadas por los municipalistas. Al PP no le interesa ni un poco que, de cara a septiembre y para negociar el presupuesto de la Generalitat, la relación con sus «socios preferentes» se enturbie. Al contrario.

No obstante, gobernar con Ens Uneix en la Diputación también sirve como contrapeso y aporta centralidad política al discurso de los populares. A los municipalistas, además, que los voxistas pongan el grito en el cielo a cuenta de sus iniciativas también les interesa para justificar su alianza con los populares, que el propio Rodríguez ha llegado a calificar de matrimonio de conveniencia.

Ens Uneix cuenta con una evidente base de votantes de izquierdas en Ontinyent, por lo que su alianza con el PP en la Diputación debe otorgarle dos tipos de resultados.

Por un lado, los relacionados con la localidad donde Rodríguez es alcalde y con el resto de municipios que participan en UM, a través de las inversiones generadas por la Diputación de Valencia. Los vecinos de la comarca de La Vall d'Albaida deben recibir un beneficio real de la decisión de Ens Uneix, que esgrime el impulso al hospital, la activación de infraestructuras o la puesta en marcha del grado universitario público de Veterinaria como prueba y crédito de una decisión (el apoyo a Mompó y no al socialista Bielsa para presidir la Diputación) que le valió las críticas directas y continuadas del PSPV y Compromís. En este sentido, el segundo tipo de resultado que necesita Ens Uneix tiene que ver con su identidad política: implementar políticas lo suficientemente progresistas que lel permitan las críticas de socialistas y nacionalistas.

... Y a su izquierda

El apoyo a la AVL descoloca a Compromís, un argumento que también desarma al PSPV, al igual que las partidas presupuestarias de la Diputación destinadas a Igualdad, Memoria Histórica y fomento del valenciano, las más altas en la historia de la corporación provincial y que gestiona la vicepresidenta de la corporación provincial, Natàlia Enguix, la número dos de Rodríguez.

Si a la derecha de Ens Uneix se ha generado una evidente tensión entre PP y Vox, a su izquierda la situación también se ha caldeado. Rodríguez mantiene una relación personal con Mónica Oltra que lleva a maltraer a la cúpula de Compromís. El alcalde de Ontinyent nunca perdió el contacto con la exvicepresidenta, cuyo entorno jamás ha afeado los ofrecimientos que desde Ens Uneix se hace a Oltra para que se sume al proyecto municipalista. Se han reunido en varias ocasiones, Oltra y Rodríguez, cultivando una relación personal fundamental para cualquier buena sintonía política. Se vieron en agosto y se volverán a ver en septiembre. Oltra, de hecho, es una de las firmantes de la ILP que se lleva a Les Corts en el próximo periodo parlamentario. Iniciativa, el partido fundado por Oltra y que se integra en la coalición Compromís, no ha cerrado puertas a alianzas electorales. Enguix le ha abierto las puertas de par en par a Oltra de cara a una hipotética candidatura municipal en la ciudad de Valencia, para desazón de la élite de los nacionalistas, que ahora copa los puestos públicos generados por Compromís y que en su momento se desconectó de la exvicepresidenta y ahora no sabe qué hacer.

Tampoco tiene claro hacia dónde tirar la líder del PSPV, Diana Morant, que mantiene una relación cordial con Rodríguez, junto al que estuvo en la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent celebrada hace dos viernes. La secretaria general de los socialistas valencianos evita el choque con Ens Uneix, a pesar de que Rodríguez no se calla a la hora de lamentar el ascenso de Rebeca Torró a la Secretaría de Organización nacional del PSOE, un partido capaz de pactar con Junts, ERC o EH Bildu, por lo que mantener cierta sintonía y no cerrarse puertas con Ens Uneix forma parte de su ADN. Por si acaso.

