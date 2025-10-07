Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón El conseller de Agricultura, un superviviente nato, pasa por ser uno de los referentes más consolidados en el Ejecutivo valenciano. Sin errores al frente de un departamento tan complejo, su fuerte es un notable nivel como orador

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, no pudo asistir a la última sesión de control a Carlos Mazón en Les Corts, al tener que acudir a la conferencia sectorial de Vivienda en Madrid. Camarero es la consellera que suele intervenir en primer lugar en el 'rebote' de las preguntas al jefe del Consell. En su lugar, el elegido por el president para tomar la palabra fue el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que lo hizo inmediatamente después del titular de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

¿Sorpresa? En realidad no. Barrachina tomó la palabra para contestar a la diputada socialista Rosa Peris, que preguntaba por los fallecimientos de usuarios de teleasistencia el día de la dana. El dirigente popular, en apenas unos segundos, recordó que el sistema funcionaba, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de Mónica Oltra o con las pulseras de la ministra de Igualdad, vino a decir. Además, defendió a su compañera de Consell: ella no tiene que falsificar su título como sí hizo la delegada del Gobierno, ni se aprovecha de chiringuitos como hizo Begoña Gómez. Victoria por KO.

No es una sorpresa. Barrachina, natural de Segorbe, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de Valencia, especialidad Sector Público. Trabajó como Interventor-Tesorero de la Administración Local, fue Director General de Economía Social y Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dirigido por Eduardo Zaplana y ha sido diputado en el Congreso donde fue entre otras portavocías del Grupo Popular, de Fomento, Asuntos Sociales, Constitucional y Cultura. Ha sido presidente provincial del Partido Popular de Castellón y director de campaña del PPCV en las elecciones autonómicas y generales de 2023. Hasta su nombramiento como conseller era Síndic/Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, donde previamente fue portavoz de Agricultura.

Y es en esa condición de portavoz en la que destaca. Porque Barrachina es, por encima de todo, un parlamentario con habilidad para la réplica al adversario. Como conseller de Agricultura, departamento que heredó tras la salida de José Luis Aguirre en el verano de 2024, el dirigente popular ha evitado los patinazos en un área de tanta sensibilidad como es el relacionado con el campo, especialmente en el ámbito de la Comunitat. Y ese dato no es menor, dado el prestigio que dejó Aguirre a su salida del cargo.

Corredor de fondo –deporte que ha practicado con asiduidad, aunque las lesiones empiezan a hacer mella-, de trato personal cercano y con un fino sentido de humor, Barrachina fue uno de los elegidos por Carlos Mazón para participar en las negociaciones de la investidura con Vox, y está considerado como uno de los huesos más duros de roer del Consell, precisamente por esa capacidad de respuesta que ofrece a los reproches de la oposición. A juicio de muchos, el dirigente popular es incluso mejor como parlamentario desde la oposición para fiscalizar la acción del Consell, porque es en ese escenario en el que puede desplegar toda su capacidad como orador con colmillo.

En el Palau de la Generalitat se elogia, por fin, el trabajo de Barrachina –al que no siempre se ha visto con buenos ojos–. Un valor en alza del Consell, al que Mazón mima de cara al resto de legislatura.

