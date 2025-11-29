Adiós al chollo del bar en Les Corts La nueva adjudicación prevé una subida de precios de hasta un 40% en el menú de una cafetería que es un polo de atracción de altos cargos de la Generalitat

Sábado, 29 de noviembre 2025

Almorzar por 2,40 euros un bocadillo pequeño pero bien relleno de atún con olivas, una magnífca ensalada, revuelto, tortillas... En pleno centro histórico de Valencia. Un chollo. La cafetería de Les Corts es uno de los reclamos no turísticos de la zona donde se concentran varias de las principales sedes de la Generalitat. Y en Valencia, un esmorçaret no se perdona. Y menos a esos precios. No obstante, ese chollo no lo será tanto a partir de ahora.

Les Corts ha preparado los pliegos para la adjudicación de la zona de hostelería del parlamento valenciano. Desde el próximo ejercicio y hasta 2030, por cerca de 260.000 euros anuales. La actual licitación se sitúa al año en algo menos de 220.000 euros. El montante global de subida es de un 20%. Los precios, en consonancia, también aumentarán, aunque en un porcentaje superior. El almuerzo saldrá a 3,80 euros, que es una diferencia sustancial, un incremento del 50%, aunque seguirá siendo mucho más barato que acudir a la zona de hostelería alrededor del parlamento valenciano.

La masiva presencia de turistas ha provocado que los negocios de toda la zona que rodea la Cámara estén orientados a ese tipo de clientela, y los precios son, fuera del Palau dels Borja, notablemente superiores. Otro motivo para considerar Les Corts como un mundo aparte.

No solo los almuerzos ven incrementado de manera importante sus tarifas. En lo que respecta a los menús, que ahora cuestan 6.70 euros, pasarán a costar 9,50 euros, lo que supone disparar los precios más de un 40%. En la Cámara hay unas 200 personas empleadas. «No les va a hacer gracia, eso es seguro. Van a aparecer muchos más tuppers», admite una empleada de los grupos parlamentarios sobre uno de los principales puntos de encuentro común e igualitario. Allí se mezcla el personal de limpieza, ujieres, agentes de seguridad privada, policías, sencillos funcionarios y altos administrativos, además de los diputados o la propia presidenta de Les Corts, Llanos Massó, fiel usuaria matinal de la cafetería junto a su equipo.

En cualquier caso, el bar de la Cámara no perderá su indiscutible atractivo, en muchos sentidos. No en vano, la cafetería de Les Corts es un espacio políticamente tan jugoso, o más, que el propio hemiciclo parlamentario.

A la hora de almorzar o de comer, en ese establecimiento se dejan ver altos cargos de Presidencia, así como alguno de otras consellerias cercanas (la de Hacienda), además de miembros de entidades como la Agencia Antifraude.

Un café en Les Corts puede dar mucho de sí. A partir de ahora costarán 1,18 euros, muy por encima del euro pelado que había que pagar hasta ahora. Pero además de gustosos, un café en la Cámara sirve para sellar alianzas o declarar guerras políticas.

En las mesas de la cafetería se puede observar el tipo de relación que existe, por ejemplo, entre los dos bloques de la izquierda y la derecha valenciana. No es difícil ver a los diputados y cargos de Vox y PP sentados en la misma mesa. Esa mezcla es muy inusual, más bien extraordinaria, en el caso del PSPV y Compromís, donde cada mochuelo busca la rama de su olivo. Tomar el café o almorzar en la cafetería parlamentaria o preferir hacerlo en las de fuera también es observado con lupa por los políticos usuarios, pues es señal de secretismo, de contubernio incipiente.

No todo es trama y drama en Les Corts. También es esa cafetería donde los políticos, asesores y periodistas pueden terminar alrededor de la misma mesa comentando las vicisitudes de un pleno. Allí es también donde los dirigentes organizan algunos desayunos off the record. Y en otras épocas era un lugar de esparcimiento de los diputados, que jugaban a cartas o al dominó con un vaso largo en la mano. Uno o más de uno. De hecho, en la década pasada se decidió dejar de servir bebidas de la más alta graduación. En el pliego de esta próxima adjudicación aparecen, de hecho, solo cerveza o vino. Nada de espirituosos.

