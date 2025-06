Transcripción

Episodio 5

Defendida, juzgada y culpable

MAJE: AUTOPSIA A UNA ASESINA

CAPÍTULO 05. DEFENDIDA, JUZGADA Y CULPABLE

MAJE (JUICIO): No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.

NARRADORA: En octubre de 2020, tres años después del asesinato de Antonio, Maje y Salva se enfrentan a la verdad. A la verdad que han tratado de esconder, de la que han huido. Ya no hay marcha atrás. Esa verdad se va a exponer en un tribunal, frente a un jurado popular.

FISCAL (JUICIO): ¿Nunca tuvo usted intención de causar ninguna muerte?

MAJE (JUICIO): Nunca. Nunca. No, nunca.

NARRADORA: Los dos saben que ya se han filtrado escuchas comprometedoras y ahora se van a oír delante del jurado.

MAJE (ESCUCHAS): Entonces respiro, ¿no?

SALVA (ESCUCHAS): Sí, te digo yo que respires, ¿vale? Respira tranquila, en serio.

NARRADORA: Maje y su familia son conscientes de que Salva llega al juicio sin mucho que perder, como asesino confeso y dispuesto a contar que el crimen fue planificado por los dos.

SALVA (JUICIO): Me dijo la marca. Me dijo la plaza donde lo aparcaba…

NARRADORA: También suponen que la conducta de Maje en sus llamadas grabadas marcará el juicio y complicará aún más la situación de la acusada.

MAJE (ESCUCHAS): Igual que yo quiero disfrutar. Tía, he cambiado, estoy súper contenta.

NARRADORA: «Búscate un buen abogado». Asociamos esta frase a los casos difíciles. María Jesús y su familia lo tienen claro y apuestan por Javier Boix, una referencia del derecho penal en Valencia.

ALBERTO RALLO: Javier Boix es uno de los grandes penalistas de Valencia. Así lo ha sido prácticamente durante los últimos 20 años.

NARRADORA: Cinco años antes del asesinato de Antonio Navarro en su garaje de Valencia un veredicto acapara la atención de los valencianos. Es 2012 y absuelven al expresidente la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso de corrupción de los trajes. Su abogado es Javier Boix.

ALBERTO RALLO: Soy Alberto Rallo y llevo 15 años dedicándome a tribunales en el periódico Las Provincias. Los personajes más conocidos que ha defendido Boix son Francisco Camps en el juicio de los trajes, Rafa Blasco en el caso Cooperación y Pere Fuset por el accidente mortal en Viveros.

NARRADORA: Boix se enfrenta ahora a un crimen pasional, a un nuevo reto. E idea una estrategia de defensa.

JAVIER BOIX (JUICIO): Ninguna prueba de las que tiene que haber en un juicio directa, clara y eficaz que ponga de relieve que mi patrocinada acordó con don Salvador Rodrigo matar a su esposo.

NARRADORA: Salva ya no es el caballero andante de Maje. Sólo la puede salvar Boix y su propio relato.

Hasta ahora hemos conocido todas las caras de Maje y hemos descubierto que en realidad no se encontraba a gusto con ninguna. Ahora le toca sentarse de frente… ante todas esas Majes.

MAJE: AUTOPSIA A UNA ASESINA

CAPÍTULO 5. DEFENDIDA, JUZGADA Y CULPABLE.

INFORMATIVO: En la crònica de tribunals comença el juí per l'assassinat de Patraix ocorregut el 2017. La jornada ha estat centrada en la conformació del jurat popular…

NARRADORA: El juicio por el asesinato de Antonio Navarro llega en un momento difícil: el año de la pandemia. Otoño de 2020. Han pasado cuatro meses desde el final del confinamiento y las mascarillas cubren los rostros. La abogada de Salvador Rodrigo, María Julita Martínez, recuerda el paso del coronavirus en prisión.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Tuvieron muchas restricciones. Muchas veces ya no había salidas… Todo era por videoconferencia. Y eso yo creo que sí que les afectó.

NARRADORA: En la primera sesión se elige a los 9 miembros del jurado y a los 2 suplentes de entre 36 candidatos.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Las personas del jurado, que además nos costó mucho elegirlas, eran personas muy, muy sensatas.

ALBERTO RALLO: Si hablas con abogados o con fiscales nadie quiere celebrar un jurado porque es realmente una lotería.

NARRADORA: Cinco mujeres y cuatro hombres para hacer justicia. Desde el 14 de octubre y hasta final de ese mes.

ALBERTO RALLO: Es gente de la calle, muy diferente, evidentemente, a un tribunal profesional. Y ahí yo creo que Javier Boix tenía una de sus grandes bazas, ¿no?, el saber cómo empatizar con el jurado y conectar.

NARRADORA: Es un juicio con 51 testigos y 14 peritos; muchas conversaciones grabadas y chats telefónicos. Intimidad y sentimientos van a quedar al descubierto.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: El juicio fue muy duro. Conforme avanzaba el juicio y hablaban los ex amantes de María Jesús o ya el día de las conversaciones telefónicas…

NARRADORA: Maje y Salva se juegan la libertad. La familia de Antonio persigue la justicia tras una pesadilla que duraba ya tres años.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La acusación particular pedía 20 años para Salvador y 25 para María Jesús. El fiscal creo que pedía 18 y 22. Y bueno, evidentemente yo… las defensas pedíamos la absolución.

NARRADORA: La abogada de Salva defiende una enajenación, su locura amorosa agravada por el miedo a perderla ante los malos tratos que Maje pregonaba. María Julita Martínez se ve las caras con su maestro en la universidad.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Javier Boix era mi profesor de Derecho Penal en la Facultad.

NARRADORA: Boix sitúa a Maje como víctima de un prejuicio moral, sentenciada social y mediáticamente. Destruida de forma injusta en un supuesto juicio paralelo por sus múltiples relaciones amorosas.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Hay que tener un respeto hacia una persona. Y todas las aventuras que se estuvieron publicando... Por supuesto que creo que la perjudicaron. Perjudicaron a la defensa. Yo también me hubiera quejado. Por eso mi defensa también se apartó siempre de criticar o meterme en los hechos de María Jesús.

NARRADORA: No hay duda de que Maje se enfrentó a dos juicios. Por la muerte de Antonio y por lo que pasó más allá de su matrimonio. Solo uno conllevaba una pena judicial. Pero el otro, el social, también pesaba. Y Boix lo usó en su defensa.

El juicio arranca. Las partes presentan sus argumentos y hablan los policías nacionales. Cuentan cómo muere Antonio y muestran a una viuda contradictoria, mentirosa, liberada con el asesinato. Feliz sin su marido.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Manifiesta con muchísimas expresiones muy claras y muy contundentes la felicidad en la que vive, cómo se siente liberada y cómo ahora lleva la vida que quiere.

NARRADORA: Los agentes resaltan la evidencia de la relación sexual y amorosa entre Maje y Salva, tanto con las escuchas como por lo que encontraron en su mochila.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Eran cartas de amor tanto de él escritas hacia Maje como de Maje escritas…, escritas a él, además de bueno, unas tarjetitas como vale por un fin de semana romántico,...

NARRADORA: Los pinchazos telefónicos revelan su complicidad y contrastan con los intereses de Maje en presentar a Salva sólo como un amigo que más bien le agobiaba.

MAJE (ESCUCHAS): Me tratas genial, si estás loco por mí, físicamente me gustas... Que es que te quiero. O sea es que no… Y que estoy pensando en ti. ¿Y porque has dicho que vas a mejorar lo que hiciste?

SALVA (ESCUCHAS): ¡Ah!

MAJE (ESCUCHAS): No me asustes, hombre. Escúchame, me das miedo porque ya… Ya me dejaste en shock.

NARRADORA: Las intimidades al descubierto dejan un ambiente denso. Entre asombro y vergüenza. Miradas de reojo, movimientos nerviosos, cabezas agachadas en la sala…

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Si a todos nos daba un poco de vergüenza ajena... Salva estaba evidentemente hundido.

NARRADORA: En otros momentos se dispara la tensión. Los familiares de Antonio escuchan los desprecios de Maje y Salva hacia la víctima o sus parientes.

SALVA (ESCUCHAS): Ya con lo de la familia del imbécil ya has tenido bastante, ¿vale?

MAJE (ESCUCHAS): La casa era de él, que él puso mucho más dinero. Ya existe una ley que dice… subnormales, ineptos, que todos trabajáis en el mármol, que no tenéis ni idea.

SALVA (ESCUCHAS): Muchos problemas, muchos problemas que yo no puedo aparecer en escena porque vamos a plantar allí… a este le parto la cara.

NARRADORA: Vicente, el hermano de la víctima, estalla. El presidente del tribunal calma ánimos.

JUEZ (JUICIO): Si vuelve a hacer un comentario, Vicente, del tipo que ha hecho, lo expulso de la sala.

NARRADORA: Los testigos se suceden y el dolor llena la sala con el testimonio de Mercedes, la madre de Antonio.

MERCEDES (JUICIO): Yo vine a Valencia pensando que mi hijo estaba hospitalizado. Lo que se veía allí era de una película de miedo, pero de miedo. Nos dijo que Antonio estaba en el Anatómico Forense, que le habían clavado seis puñaladas.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La declaración de la madre fue… también un momento muy duro para Salvador y para mí.

NARRADORA: El padre, el hermano o sus amigos recalcan qué clase de persona era Antonio. Le honran ante los bulos de Maje.

VICENTE (JUICIO): Pues mi hermano, de momento era buena persona. No era una persona que iba buscando el follón al revés. Si había follón, se apartaba.

NARRADORA: María Dolores, la madre de Maje, hace lo que haría cualquier madre: defender a su hija. Presenta a Salva como un hombre obsesionado y peligroso. Apoya el relato del abogado Boix.

MARÍA DOLORES (JUICIO): Le dije… «nena, este hombre, lejos. Porque este hombre quiere algo». Y mi hija me dijo «mamá, qué cosas tienes». Siempre estaba por en medio…, o sea, blanco y en botella. Ese hombre quería estar en nuestra casa.

NARRADORA: Pinta una desgraciada relación entre Maje y Antonio y deja caer que su hija era demasiado buena.

MARÍA DOLORES (JUICIO): No era vida lo que ella estaba viviendo con Antonio. Lo siento si suena mal, pero no era vida. Pues mire, mi hija no era nada violenta y en muchas ocasiones le dije que ella no era la Madre Teresa de Calcuta.

NARRADORA: Y, de repente, un desliz en sus respuestas.

MARÍA DOLORES (JUICIO): Pero María Jesús le dijo Salvador que se había escondido, ¡uy!, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado… y defendiéndose, lo había…, lo había matado.

NARRADORA: Sabía por su hija que Salva había matado a Antonio desde antes de que la Policía resolviera el crimen.

FISCAL (JUICIO): ¿Esa conversación que dicen que mantuvieron sobre… fue antes de que ingresara en prisión?

JUEZ (JUICIO): ¿Recuerda usted esa conversación? ¿Si fue antes de que ingresaran en prisión?

MARÍA DOLORES (JUICIO): Antes de que ingresara en prisión.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La madre de María Jesús confesó literalmente que ella sabía que Salvador había asesinado a Antonio y confesó... O sea, allí se le escapó que su hija lo sabía. Entonces estaban actuando de encubridoras totales y que no habían confesado eso a la policía.

NARRADORA: Javier Boix sale en defensa de la madre.

JAVIER BOIX (JUICIO): Eso no está en el Código Penal como encubrimiento.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La madre metió la pata en el interrogatorio. Nos dimos cuenta yo, su abogado, el fiscal, el jurado,... Todo el mundo giramos la cara.

NARRADORA: El 27 de octubre declaran Salva y a Maje. Momento clave en el juicio.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Aunque había pruebas periféricas y algunas también un poquito más contundentes, la principal prueba era la declaración de Salvador. Creo que la declaración de Salvador fue definitiva y crucial para para inculparla.

FISCAL (JUICIO): ¿Le pidió usted que lo matara? ¿Expresamente así? Y usted aceptó.

SALVA (JUICIO): Sí.

FISCAL (JUICIO): Y, ¿por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima?

SALVA (JUICIO): En los medios es fácil oír que a mujeres sin denuncias previas les había ocurrido algo fatal. Entonces temía por su vida también.

FISCAL (JUICIO): ¿Insistió mucho ella?.

SALVA (JUICIO): Lo suficiente para convencerme.

FISCAL (JUICIO): ¿Le dijo que si lo hacía le recompensaría a usted de alguna forma? ¿Le prometió algo a usted a cambio?

SALVA (JUICIO): Me dijo lo contrario que si… mientras estuviera Antonio, ella y yo no podríamos estar juntos.

FISCAL (JUICIO): Bien… sobre el cuchillo: ¿Esto fue cosa suya o de los dos? ¿O de ella?

SALVA (JUICIO): De ella el proponérmelo y el cuchillo lo compré yo y lo decidí yo, pero porque pensábamos que era algo más silencioso y más accesible.

FISCAL (JUICIO): ¿Qué pasó con esto de las llaves?

SALVA (JUICIO): Las llaves... Ella me entregó una copia que había realizado de ella. O una copia que no usaba. Y es la que utilicé para entrar.

FISCAL (JUICIO): Esas llaves, ¿se las dio para que matara Antonio?

SALVA (JUICIO): Sí. Me dijo la marca. Me dijo en la plaza donde la aparcaba porque pensamos... Ella me dijo que el garaje era una buena opción. En verano no había mucha gente y yo le dije que sí, que de acuerdo. Intentó convencerlo para que aparcara dentro porque tenía que ser dentro del garaje.

FISCAL (JUICIO): ¿Cómo lo sabía esto usted?

SALVA (JUICIO): Ella y yo quedamos que me mandaría un WhatsApp diciendo si lo aparcaba dentro. Lo eliminé voluntariamente para evitar cualquier rastro de que la pudiera inculpar. Borré cualquier conversación que pudiera incriminarla. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo, que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no…, no iban a coger el vehículo de al lado. Pero sí, ella y yo habíamos hablado que sería la mañana del 16.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Usted le comunicó a la acusada que iba a esconderse en el garaje para atacar a Antonio?

SALVA (JUICIO): Sí.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Usted le comunicó a la acusada que iba a esconderse para atacar a Antonio por sorpresa?

SALVA (JUICIO): Sí.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo la acusada que quería que Antonio muriera ese día?

SALVA (JUICIO): Sí.

FISCAL (JUICIO): ¿Le dijo «no quiero que falles»?.

SALVA (JUICIO): Sí.

NARRADORA: Salva no es capaz de describir cómo asesinó a Antonio. Solloza y se queda sin palabras.

FISCAL (JUICIO): ¿Cómo fue entonces?

SALVA (JUICIO): Como ya… Pues… Pues eso... Le sorprendí. Lo siento, no puedo. Prefiero no contestar esa pregunta.

NARRADORA: Salva cuenta cómo se sintió Maje tras saber que Antonio ya estaba muerto.

SALVA (JUICIO): Le pregunté si… si tendría algún tipo de rechazo hacia mí por haberlo hecho y me dijo que no, que no me preocupara, que…

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿No le reprochó haberlo hecho?

SALVA (JUICIO): No.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo alguna ocasión la acusada que le había quitado un peso de encima?

SALVA (JUICIO): Sí.

NARRADORA: Acorralada por testigos y escuchas. Acorralada por Salva, Maje juega su baza final. Su voz, conocida sólo por las escuchas, suena ahora en la sala. Habla ligeramente encogida, tras una mascarilla azul y a veces con sus manos debajo de la mesa.

FISCAL (JUICIO): Oiga, ¿es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?

MAJE (JUICIO): No, no es cierto. No es cierto que yo planificará y acordará con Salva acabar con la vida de Antonio.

NARRADORA: Maje intenta poner distancia sentimental respecto a Salva.

MAJE (JUICIO): Era muy esporádico. Es que nos veíamos muy esporádicamente. Sobre todo en el trabajo. Es una persona que yo he querido, claro que sí, y he respetado en el sentido de… Él sabía como yo era, una chica inestable sentimentalmente, con muchos vaivenes, muchas montañas rusas, pero él sabía lo que había conmigo.

NARRADORA: En otros momentos la confianza entre ambos es incuestionable.

MAJE (JUICIO): Sabía muchísimo de mi vida. Sabía todo, sabía todo de Antonio, Sabía todo de mí, de mi familia, de mis sobrinos...

NARRADORA: Maje evita hablar de malos tratos y dice que le costaba romper con Antonio.

FISCAL (JUICIO): ¿Le hizo ver usted que estaba harta de Antonio, que podía estar en peligro? ¿Algo parecido a esto?

MAJE (JUICIO): No, en peligro, nunca.

FISCAL (JUICIO): Nunca.

MAJE (JUICIO): Nunca en peligro. Sí que psicológicamente yo me notaba bastante afectada. Pues por jolín, pues por frases que Antonio me soltaba. Porque también estaba muy quemado de…, que desconfiaba de mí... Tenía todo el motivo, pero psicológicamente me quemaba, sí. Costaba tomar la decisión de divorciarnos por eso, porque había mucho vivido. Eran cinco años.

NARRADORA: Intenta convencer a la sala de que hablar de matar con su amante Tomás era sólo una manera de expresarse en medio de las broncas con Antonio.

FISCAL (JUICIO): Y, ¿sí que dijo estas palabras «ojalá se muera y le deseo mal», y «he pensado en acabar con su vida»?

MAJE (JUICIO): También dije que yo quería morirme. Estaba en una situación… cabreada, angustiosa… no podía más. Eso no quiere decir que yo desee eso.

NARRADORA: En cuanto al asesinato de Antonio o un plan para matarlo, negación tras negación.

MAJE (JUICIO): Que ojalá se muera él, nunca he dicho eso. Nunca.

FISCAL (JUICIO): ¿Nunca tuvo usted intención de causar ninguna muerte?

MAJE (JUICIO): Nunca. No, nunca.

FISCAL (JUICIO): Y usted, ¿no le dijo a Salvador en ningún caso que le matara?

MAJE (JUICIO): Jamás, nunca.

FISCAL (JUICIO): ¿Pudo él entender que usted sí que quisiera…?.

MAJE (JUICIO): No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca.

FISCAL (JUICIO): ¿No puedo entenderlo él tampoco?

MAJE (JUICIO): No. Nunca. Imposible. No, no.

FISCAL (JUICIO): Señora, supongo que no será cierto que usted le dio información al acusado para que matara a su marido…

MAJE (JUICIO): Por supuesto que no. Nunca.

FISCAL (JUICIO): ¿Y lo de las llaves?

MAJE (JUICIO): Las llaves de mi casa, del garaje y del Fiat, Salva las tenía ya. La fecha exacta, no lo recuerdo porque no pienso en qué día dar unas llaves. Se las di sin más. Salva entraba a mi casa a comer. Bien sabía los horarios de Antonio, por eso subía a casa. Comíamos allí, preparábamos la comida…

NARRADORA: Maje sube el tono ante la insistencia del fiscal Vicente Devesa y se enfada.

MAJE (JUICIO): ¿Qué tema?

FISCAL (JUICIO): El de la preparación del crimen.

MAJE (JUICIO): No preparé con Salva ningún crimen.

FISCAL (JUICIO): No habló nunca…

MAJE (JUICIO): Nunca.

NARRADORA: Cuenta otro relato del encuentro con el asesino en la casa de su hermana el día del crimen. Dice que Salva propone la cita y que ella no conocía el motivo.

MAJE (JUICIO): No sabía lo que me tenía que contar, obviamente. Siempre teníamos cosas que contarnos, cualquier cosa cotidiana, entonces no le di mayor importancia. Y me dice «Maje, he estado en el garaje esta mañana con Antonio y hemos hablado. Hemos intercambiado…, nos hemos peleado. Él ha empezado a hablar mal de ti. Yo le he dicho que tú no merecías esto y he cogido y le he dado un mal golpe». Dice «Le he dado un mal golpe y me he acabado con su vida». Le digo «pero qué dices». Me puse yo, me puse a llorar. No recuerdo ya muy bien qué decía a continuación…

NARRADORA: Si no era ese el final que deseaba para Antonio, ¿por qué no se lo dijo a la Policía?

MAJE (JUICIO): Me acobardé, me acobardé y me acobardé. Cuando él me lo contó, me acobardé. Tenía miedo. Primero, no veía capaz de que él hubiera hecho algo así. Y miedo a la situación, claro que sí. Sí.

FISCAL (JUICIO): ¿Miedo a qué?

MAJE (JUICIO): Me acobardé. Me acobardé.

FISCAL (JUICIO): Se acobardó. En fin…

NARRADORA: ¿Por qué siguió después la relación con el hombre que había matado a su marido?

MAJE (JUICIO): Seguía teniendo, a pesar de lo que había hecho, aprecio o afecto hacia él, pero ya muy distante. Me costaba mucho. Seguíamos viéndonos en el trabajo y esporádicamente, también venía alguna vez a casa, sí.

NARRADORA: Las escuchas revelan atracción sexual y sentimental por Salva después del crimen. Pero Maje repudia a su amante ante el jurado.

MAJE (JUICIO): Pusimos una base en la relación, en la amistad, en la que él estaba franqueando límites. Mucho hincapié en quedar, en esperarme, en hacerme esperar al salir del trabajo, en recogerme en su coche… cosas que a mí me agobiaban. Lo apreciaba mucho, pero sí que es verdad que a mí sexualmente no me atraía…

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Pretendía usted una vida en común con el señor Rodrigo?

MAJE (JUICIO): No, no. Vida en común, no. O sea es que… no.

JUEZ (JUICIO): ¿Quiere usted añadir algo más a lo que ha dicho usted en su declaración antes de concluirla?

MAJE (JUICIO): Que… me arrepiento mucho de… de no haber sido valiente y haber ido a la Policía. Porque lo que pasa es muy fuerte y pido perdón a la familia de… de Antonio y… Y solo puedo decir eso: que me arrepiento de no haber… de mi cobardía, de haber pensado en mí y no en la justicia… en Antonio, ¿no? En hacerle honor a Antonio.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: En su declaración yo la vi como un teatro. A María Jesús se la vio muy ausente. Como si la película no fuera con ella.

NARRADORA: Javier Boix se enfrenta a su último intento por salvar a Maje. En sus conclusiones finales, marca distancias entre su conducta y el delito de asesinato. Intenta convencer de que lo ilógico podría tener cierta lógica.

JAVIER BOIX (JUICIO): Uno puede ser el mayor malvado del mundo, desear que maten a alguien mil veces y eso no es responsable penal, tiene que llegar a hacer algo. Por tanto, si creen que es mentirosa, por favor pongan en el veredicto que le condenan porque es mentirosa. Si creen que es malvada porque es malvada y manipuladora, porque es manipuladora… Sí que hay móvil en él. No hay móvil en ella, como han reconocido todos en el juicio al final.

JUEZ (JUICIO): Los acusados tienen derecho ahora a la última palabra en este juicio. Don Salvado Rodrigo quiere hacer uso del derecho a la última...

NARRADORA: Tanto Salva como Maje hacen uso de su derecho a última palabra.

SALVA (JUICIO): Confirmo todo lo que he dicho y quiero expresar mi profundo arrepentimiento de los hechos.

MAJE (JUICIO): De nuevo mi arrepentimiento y perdón hacia la familia de Antonio y sobre todo mi egoísmo y cobardía a la hora de no acudir a la Policía cuando Salvador me contó lo que había hecho. Eso no me lo podré perdonar, pero fui muy cobarde, egoísta y solo pensé en mí, en las consecuencias que me podría acarrear todo eso. Lo siento mucho.

JUEZ (JUICIO): Concluye la sesión del día de hoy. Mañana hay una previsión en cuanto al orden del juicio…

NARRADORA: Tras once días de juicio el jurado se retira a deliberar.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Ante un juicio tan mediático… tampoco sabes cómo va a salir.

NARRADORA: Este no fue un juicio cualquiera. El caso había generado una expectación insólita. En la Ciudad de la Justicia de Valencia 40 periodistas de 30 medios han seguido la evolución ante una gran pantalla y ahora esperan el veredicto.

MIKEL LABASTIDA: Maje pasó a ser un personaje y todo lo que iba asociado a ella, interesaba. Ocurrió durante la detención, a medida que se conocían datos del crimen, durante el juicio, por supuesto… Y posteriormente, cuando hemos ido conociendo detalles de su estancia en la cárcel, el interés no ha decaído.

NARRADORA: Mikel Labastida es jefe de desarrollo digital y audiencias de Las Provincias. Siguió el juicio desde la redacción.

MIKEL LABASTIDA: Había necesidad de cubrir el caso desde todos los puntos de vista, pero sin caer en el morbo.

NARRADORA: Conscientes del foco mediático, la Justicia permite la difusión de imágenes de vídeo con las declaraciones.

MIKEL LABASTIDA: Había un mayor número de visitas que venían de otros lugares de fuera de Valencia, porque se convirtió en un caso nacional.

NARRADORA: Seis horas tarda el jurado en tomar la decisión final.

JUEZ (JUICIO): Buenas noches. Se va a proceder a la lectura del objeto del veredicto, puesto que ha sido ya emitido por el tribunal del Jurado.

NARRADORA: Son las siete y media de la tarde del 30 de octubre de 2020. Maje espera el veredicto con una sudadera azul oscuro y la mirada gacha. El gesto de Salva es calcado.

JURADO (JUICIO): Por unanimidad, declarar que Salvador Rodrigo Lapiedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.

NARRADORA: Maje ve que su madre solloza y se emociona. El jurado habla y todos escuchan.

JURADO (JUICIO): Salvador Rodrigo la Piedra planificó de común acuerdo con la mujer de Antonio, María Jesús Moreno Cantó, la muerte de éste.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Yo creo que vieron en Salvador una credibilidad y en María Jesús una ausencia de ella. Todas las pruebas, las cartas, las conversaciones telefónicas…, los hechos estaban ahí. Sí que había habido una relación, incluso sexual. Y había una relación amorosa, puesto que las cartas eran muy explícitas.

NARRADORA: La sentencia llega dos semanas después. A Salva le imponen 17 años de prisión.

Para Maje, más pena que para el autor material: 22 años de cárcel.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Ella por ser familia de Antonio tiene la agravante de parentesco.

NARRADORA: El asesino, de algún modo, siente alivio.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Se sintió que había tenido credibilidad todo su relato, que había sido reconocido tanto todo lo que él había contado como su profundo arrepentimiento.

NARRADORA: En cambio, Maje…

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Queriendo justificar su inocencia, no se le vio en ningún momento expresar arrepentimiento respecto al fallecimiento de su marido.

NARRADORA: La última página de esta historia se escribe en la cárcel.

Es allí donde Salva se redime. Donde los amantes rompen ataduras. Donde dos asesinos miran al futuro.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Ahora él, el tiempo juega a su favor para solicitar beneficios penitenciarios.

NARRADORA: Javier Boix recurre la sentencia, pero su último intento fracasa. Maje cumplirá 22 años de prisión.

MAJE (ESCUCHAS): Pero entonces la justicia, ¿qué!, ¿es, una mierda?

NARRADORA: La pregunta de la viuda cuando se pensaba que otro pagaría por el crimen recibe su respuesta. El fiscal Devesa se lo recuerda.

FISCAL (JUICIO): La justicia existe. Claro que existe. No es ninguna mierda. La justicia existe.

«Maje: autopsia a una asesina» es un podcast original del diario LAS PROVINCIAS; resultado de una investigación periodística de Javier Martínez y Juan Antonio Marrahí.

Narrado por: Paola Navalón

Montaje y diseño sonoro: Amalia Yusta

Ayudante de sonido: Paco Sánchez

Actores: Marta Vicent y Javi Alfonso

Con la colaboración de: Jorge Alacid, Ximo Batista, Javi Gascó, Ángel Ramírez y Paco Sánchez

Hemeroteca sonora: Archivo Las Provincias, À Punt, Europa Press

Ilustraciones: Felip Ariza

Dirección de arte: Beatriz de Zúñiga

Producción ejecutiva: Mikel Labastida y Amalia Yusta

Guion y dirección: Juan Antonio Marrahí

Agradecimientos: Jefatura Superior de Policía de Valencia, Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, À Punt y Bambú Producciones.