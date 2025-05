M. Hortelano Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 06:55 Comenta Compartir

Me encantaría descubrir algo. No sé, lo que sea. Ir por el monte y ver una seta que nadie antes haya visto. O una estrella hasta el momento desconocida. O mira, me gustaría inventarme un punto de bordado y que lleve mi nombre. Buah, es que a haría tanta ilusión que me emociono de pensarlo. Pero claro, luego pienso que para que eso pase primero tendría que saber mucho de algo. Saberme todas las setas de mundo. O conocerme al dedillo el mapa del cielo. Y claro, no es el caso. Estarás flipando con este desvarío. Casi tanto con los últimos consejos para ligar, de la temporada, que nos trae Luis Urios.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

