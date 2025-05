M. Hortelano Valencia Miércoles, 28 de mayo 2025, 06:31 Comenta Compartir

¿Que nos hace felices? Es una gran pregunta que yo me hago últimamente muchas veces para intentar reconducir mi camino. Y la realidad es que según el día o el momento del día, mi respuesta es una u otra. Feliz, por ejemplo, me hace esta época del año en la que los días son tan largos y me puedo dar paseos largos. Feliz me hace comerme algo muy rico que he cocinado. Feliz me hace dormir nueve horas del tirón sin preocupación. Feliz me hace mi casa cuando está muy limpia y recogida. Feliz me hacen las patatas fritas. Y volver a casa a ver a mi familia. Y por qué no, feliz me hace también obligarme a buscar buenas noticias cada día, para que cada uno de vosotros, de vez en cuando, podáis daros cuenta de que en el mundo no sólo pasan cosas malas.

Pero, no soy la única que se lo pregunta. La última edición del estudio que Ipsos realiza anualmente sobre la felicidad, llevado a cabo entre diciembre 2024 y enero de 2025 entre casi 24.000 encuestados de 30 países, concluye que lo más importante para ser feliz es la familia. Aquí yo discrepo, porque también te puede tocar una familia regulera… No es mi caso, pero los hay. Pero vamos, que la relación con la familia es la principal fuente de felicidad para el 36% de los encuestados, seguida por «sentirse amado/apreciado» (35%). En el tercer y cuarto puesto, con un 25% ambas, se sitúa el «sentir que tienen el control sobre sus vida» y el bienestar mental. Completando las cinco primeras posiciones se encuentra la situación financiera (24%). Llegar a fin de mes, vamos. No os voy a negar que me ha llamado mucho la atención también que para un 15% de encuestados, la felicidad se la da su trabajo. Qué cosas.

Pero vamos, que por lo que os cuento yo todo esto hoy, en un programa que va a ser un pelín distinto, es porque a muchos de vosotros, las noticias os producen el efecto contrario a la felicidad. Os agobian, os angustian, os ponen de mal humor, os hacen más pesimistas. Y lo entendemos, claro. Por eso hace ya más de dos años iniciamos este proyecto con el que llevamos ya más de 350 programas. Encontrar buenas noticias a diario nos cuesta la vida, no os vamos a engañar. Pero de verdad que pasan. Que están ahí. Sólo hay que ponerse las gafas correctas, como las que llevamos Luis, Tamara, Adrián y yo. Pero hemos querido hacer un pequeño experimento con nuestros compañeros de redacción, que podéis escuchar en el episodio de hoy, el último de la temporada hasta septiembre.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

También disponible en Spotify, Ivoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Puedes escuchar anteriores episodios aquí. Si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo puedes escribirnos a losbuenosdias@lasprovincias.es