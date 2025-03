Luis Urios Ibáñez Valencia Lunes, 31 de marzo 2025, 08:54 Comenta Compartir

Siempre he sido muy fan de las pelis de Disney. Ahora también de las de Pixar, pero de niño estaba obsesionado con Blancanieves, con Aladdín, con Mulán… El otro día leí una noticia que me dejó muerto. Hablaba de cómo un grupo de investigadores habían tratado de conocer un poco más a las princesas Disney y los problemas que siempre las han acechado, más allá de malvadas madrastras, brujas o maldiciones. Es de las cosas más alucinantes que se han traído a este podcast, la verdad. Ahora te lo cuento, que no tiene desperdicio. Te lo contamos en el episodio de hoy

