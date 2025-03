Luis Urios Ibáñez Valencia Martes, 25 de marzo 2025, 07:00 | Actualizado 07:16h. Comenta Compartir

Jordania es un país interesantísimo que me ha fascinado por muchos motivos y muy diversos, así que he pensado: Oye, ¿por qué no?, le voy a dedicar un podcast. Si se lo dedico a las palomas, ¿por qué no al super viaje de ocho días que me he pegado?

Si, además, estás pensando en viajar a Jordania, este podcast te puede servir de guía para organizar tu viaje. Mi amigo Adolfo y yo lo hemos recorrido enterito en un coche de alquiler. Y si no quieres viajar allí por miedo, debes saber que Jordania es un país bastante seguro.

Newsletter

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

También disponible en Spotify, Ivoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Puedes escuchar anteriores episodios aquí. Si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo puedes escribirnos a losbuenosdias@lasprovincias.es