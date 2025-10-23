Armonías gastronómicas entre el vino y el chocolate

CHEMA FERRER Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Grupo Coviñas, líder de la D.O. Utiel-Requena y reconocida como la Mejor Bodega Cooperativa del Mundo, colaboró con Trufas Martínez en una serie de encuentros muy especiales dirigidos a amigos, familiares y empresarios valencianos que tuvieron lugar el 20 y 23 de octubre. El objetivo de estas reuniones fue el de visibilizar y poner en valor el legado de este negocio familiar con más de 90 años de historia, mientras se disfruta de la excelencia vinícola que caracteriza a Coviñas, que celebra en 2025 su 60 Aniversario.

Fundada en 1931, Trufas Martínez comenzó como una pequeña chocolatería en la calle Ruzafa de Valencia y, con el tiempo, se convirtió en un referente de la ciudad, reconocida por la calidad y tradición de sus trufas artesanas y chocolates. Su compromiso con la excelencia hace que cada producto sea un reflejo de su herencia y de la dedicación de generaciones.

Maridajes tranquilos

En estos encuentros, Coviñas aportó una selección de vinos y cavas que reflejan su diversidad y excelencia, como Al vent Syrah, Al vent Blanc de Noir, su Aula Cava Rosado: o el Aula Cava Brut Nature.

Esta colaboración entre Trufas Martínez y Coviñas se fundamenta en valores compartidos: sabiduría, herencia generacional, orgullo por el legado y responsabilidad social, mostrando cómo dos empresas familiares valencianas pueden unir esfuerzos para promover la cultura gastronómica y empresarial de la región.

Los encuentros ofrecieron a los participantes la oportunidad de conocer de cerca la historia y elaboración de las trufas, disfrutar de los vinos de Coviñas en un ambiente cercano y distendido e intercambiar experiencias y conexiones con otros empresarios y profesionales del sector. No cabe duda que esta iniciativa refuerza el compromiso de Coviñas y Trufas Martínez con la promoción del patrimonio valenciano y la colaboración empresarial, subrayando la importancia de mantener vivas la tradición y la excelencia en cada proyecto.

Grupo Coviñas ha sido reconocido como La Mejor Bodega Cooperativa del Mundo por parte de la empresa alemana organizadora de los más importantes concursos de vino a nivel mundial, la DWM Wine Trophy, de quien dependen el Berliner Wein Trophy, Portugal Wein Trophy y Asia Wein Trophy. De esta forma, Coviñas se incorpora a la Liga de los productores más relevantes a nivel mundial- GOLDEN LEAGUE 2022. The League of Wine Champions- y contribuye a dar visibilidad a nivel mundial a su razón de ser, como un ejemplo de vertebración del territorio.

«En Coviñas creemos que lo esencial, es simplemente extraordinario. Vivimos en respeto con la naturaleza que nos rodea y que devuelve el afecto que recibe con un regalo lleno de vida y frutos. Nuestra fuente de aprendizaje es el campo, que lleva años cultivándonos en los valores más esenciales. Llevamos décadas trabajando en sincronía con nuestro entorno, respetando sus ciclos, valorando su diversidad. Hemos aprendido que somos parte de ella y ahora tenemos un fin común», señalan desde la cooperativa.