Levante UD: Tres años en el infierno

28-6-2023: El final de la era de Quico Catalán

Tras un descenso y el no ascenso, Quico Catalán dio un paso al lado. Con su familia en la sala, con lágrimas y constantes parones de la emoción, dejó de ser el presidente del Levante. «Me voy porque entiendo que acabo una etapa. Tengo ganas de irme a casa, me voy orgulloso de lo que he hecho y triste porque me hubiera gustado vivirlo con el Levante en Primera. Dios quiera que los que vengan mejoren los números que hemos otorgado», dijo.