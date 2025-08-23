En directo, Levante UD - FC Barcelona

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
Levante
21:30h.
FC Barcelona
LEV
BAR
José Martí
Valencia
Sábado, 23 de agosto 2025, 20:26
20:37
Por primera vez, Marcus Rashford será titular con el Barça. Según lo esperado, su alineación hará que Raphinha se coloque como segundo punta por detrás de Ferran, aumentando aún más el ritmo y peligro del ataque del conjunto catalán. Hansi Flick conoce la dificultad del partido y no se reserva nada.
20:34
Hansi Flick, ajeno al revuelo formado respecto al futuro de Marc Casadó, ha decicido alinearlo de inicio. En la rueda de prensa previa confirmó que quería que se quedase y que lo consideraba un jugador muy válido, pese al interés del club en venderlo para cuadrar el FPF. Hoy lo ratifica colocándolo en el 'once'. Esta decisión traerá cola en Barcelona.
20:32
El equipo visitante juega con un 4-3-3. Estos son los titulares: Joan García, Balde, Cubarsí, Araujo, Eric García, Pedri, Marc Casadó, Raphinha, Rashford, Lamine Yamal y Ferran.
20:29
Estos son los hombres de refresco con los que contará Julián Calero: Álex Primo, Matías Moreno, Diego Pampín, Víctor García, Carlos Espí, Sergio Lozano, Paco Cortés, Carlos Álvarez y Nacho Pérez. Iker Losada, pese a estar inscrito en LaLiga, no figura entre los jugadores convocados.
20:24
El Levante volverá a jugar con solo dos hombres en el centro del campo. Carlos Álvarez, aún con alguna molestia, era duda para el comienzo. Calero ha decidido no arriesgar. Iker Losada, que llegó a Valencia hace solo tres días, tampoco parte en el 'once'. El club granota lo tendrá difícil para combinar y dominar parte del partido.
20:21
El equipo de Julián Calero jugará con un 5-4-1, como en Vitoria. Parten de inicio: Pablo Cuñat, Manu Sánchez, Elgezabal, Cabello, Dela, Toljan, Oriol Rey, Pablo Martínez, Morales, Iván Romero y Roger Brugué.
20:03
El Levante no se quiere achantar esta noche y el apoyo del estadio será fundamental. El club de Orriols, que cerró la campaña de abonados con más de 19.500 fieles y cerca de 1.000 hinchas en espera, anunció esta semana el 'sold out' de las entradas. Los accesos al estadio acaban de abrirse, la afición ya empieza a poblar las gradas y regresa a su estadio tres meses después.
19:58
¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida a la retransmisión del segundo partido del Levante Unión Deportiva. El decano del fútbol valenciano tiene esta noche un reto de enormes dimensiones contra el Fútbol Club Barcelona. El choque dará comienzo a las 21.30 horas desde el Ciutat de València. En breve ambos clubes harán oficiales las alineaciones.
Julián Calero
5-4-1
Pablo Campos
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Jorge Cabello
defensa
Manu Sánchez
defensa
Roger Brugué
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
José Luis Morales
centrocampista
Iván Romero
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
0%
LEV
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
