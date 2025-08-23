Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente ¡Carlos Álvarez en el banquillo! Esta es la alineación del Levante para medirse al Barça

LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

21:30h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Pablo Martínez, con el Levante. LUD

En directo, Levante UD - FC Barcelona

Sigue el minuto a minuto del primer partido de la temporada del equipo granota en el Ciutat de València, ante el vigente campeón de Liga

Minuto a minuto

José Martí

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:26

20:37

La pólvora culé

Por primera vez, Marcus Rashford será titular con el Barça. Según lo esperado, su alineación hará que Raphinha se coloque como segundo punta por detrás de Ferran, aumentando aún más el ritmo y peligro del ataque del conjunto catalán. Hansi Flick conoce la dificultad del partido y no se reserva nada.

20:34

Marc Casadó, titular pese a todo

Hansi Flick, ajeno al revuelo formado respecto al futuro de Marc Casadó, ha decicido alinearlo de inicio. En la rueda de prensa previa confirmó que quería que se quedase y que lo consideraba un jugador muy válido, pese al interés del club en venderlo para cuadrar el FPF. Hoy lo ratifica colocándolo en el 'once'. Esta decisión traerá cola en Barcelona.

20:32

La alineación del Barcelona

El equipo visitante juega con un 4-3-3. Estos son los titulares: Joan García, Balde, Cubarsí, Araujo, Eric García, Pedri, Marc Casadó, Raphinha, Rashford, Lamine Yamal y Ferran.

20:29

Las opciones en el banquillo granota

Estos son los hombres de refresco con los que contará Julián Calero: Álex Primo, Matías Moreno, Diego Pampín, Víctor García, Carlos Espí, Sergio Lozano, Paco Cortés, Carlos Álvarez y Nacho Pérez. Iker Losada, pese a estar inscrito en LaLiga, no figura entre los jugadores convocados.

20:24

Sin Carlos Álvarez ni Iker Losada

El Levante volverá a jugar con solo dos hombres en el centro del campo. Carlos Álvarez, aún con alguna molestia, era duda para el comienzo. Calero ha decidido no arriesgar. Iker Losada, que llegó a Valencia hace solo tres días, tampoco parte en el 'once'. El club granota lo tendrá difícil para combinar y dominar parte del partido.

20:21

¡Confirmada la alineación del Levante!

El equipo de Julián Calero jugará con un 5-4-1, como en Vitoria. Parten de inicio: Pablo Cuñat, Manu Sánchez, Elgezabal, Cabello, Dela, Toljan, Oriol Rey, Pablo Martínez, Morales, Iván Romero y Roger Brugué.

20:03

El Ciutat de València de las grandes citas

El Levante no se quiere achantar esta noche y el apoyo del estadio será fundamental. El club de Orriols, que cerró la campaña de abonados con más de 19.500 fieles y cerca de 1.000 hinchas en espera, anunció esta semana el 'sold out' de las entradas. Los accesos al estadio acaban de abrirse, la afición ya empieza a poblar las gradas y regresa a su estadio tres meses después.

19:58

¡Bienvenidos a la retransmisión!

¡Buenas tardes! Les damos la bienvenida a la retransmisión del segundo partido del Levante Unión Deportiva. El decano del fútbol valenciano tiene esta noche un reto de enormes dimensiones contra el Fútbol Club Barcelona. El choque dará comienzo a las 21.30 horas desde el Ciutat de València. En breve ambos clubes harán oficiales las alineaciones.

Alineación y estadísticas

Julián Calero

5-4-1

Alineación

Pablo Campos

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Jorge Cabello

defensa

Manu Sánchez

defensa

Roger Brugué

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

José Luis Morales

centrocampista

Iván Romero

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

LEV

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

