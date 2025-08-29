En directo, Elche CF - Levante UD

19:20

Las victorias granotas contra el Elche

Este partido ha dejado grandes recuerdos en la historia moderna del Levante. El último partido terminó 1-3, en un encuentro que supuso un paso de gigante para la promoción del equipo auzlgrana. La temporada anterior el Levante remontó un 0-2 en el Ciutat y terminó ganando. Además, en la 2021-22, el Levante se impuso 3-0, en una de las pocas victorias del curso.