Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza su previsión para los próximos días en la Comunitat y no descarta lluvias

LaLiga EA Sports Jornada 3 V29/08 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

19:30h.

0

-

0

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 1

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Minuto de silencio en el Martínez Valero. LP

En directo, Elche CF - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en su primer derbi de la Comunitat Valenciana

Minuto a minuto

José Martí

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:36

19:33

0- Rueda el balón en el Martínez Valero

El Elche empieza apretando consigue su primer saque de esquina.

Enlace copiado

19:29

Jugadores al terreno de juego

Ambientazo en el Martínez Valero en este tercer partido del Levante, que busca los tres puntos.

Enlace copiado

19:20

Las victorias granotas contra el Elche

Este partido ha dejado grandes recuerdos en la historia moderna del Levante. El último partido terminó 1-3, en un encuentro que supuso un paso de gigante para la promoción del equipo auzlgrana. La temporada anterior el Levante remontó un 0-2 en el Ciutat y terminó ganando. Además, en la 2021-22, el Levante se impuso 3-0, en una de las pocas victorias del curso.

Enlace copiado

19:18

El Elche no gana al Levante desde 2021

Los últimos enfrentamientos han caído del lado granota. El Levante ha ganado tres de los últimos cinco partidos contra el Elche. Los otros dos han terminado en empate.

Enlace copiado

18:58

Eder Sarabia vs Julián Calero

Dos de los entrenadores más carismáticos del fútbol español se verán las caras esta tarde. Eder Sarabia, que nunca ha ganado a un equipo dirigido por Julián Calero, habló así de él en la previa: «Ya nos conocemos, es muy buen entrenador. No se si le he ganado alguna vez, pero ya tengo ganas, siempre desde la deportividad».

Enlace copiado

18:44

El Elche, también con tres centrales

Los franjiverdes juegan con dos carrileros largos, que son Germán Valera y Álvaro Nuñez. El sistrema elegido por Eder Sarabia es un 3-5-2.

Enlace copiado

18:34

Confirmada la alineación del Elche

Así juega el cuadro ilicitano: Dituro, Nuñez, Affengruber, Bigas, Chust, Germán Valera, Agguado, Febas, Mendoza, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Enlace copiado

18:24

El Levante jugará con un 5-4-1

Repite esquema Julián Calero. Volveremos a ver el doble pivote con Oriol y Pablo. Presumiblemente, Carlos y Brugui caerán a bandas. Aunque Carlos puede ejercer también como enganche y dejar al catalán en la doble punta de lanza con Iván Romero. Con Carlos Álvarez, el Levante cuenta con más variables en la zona ofensiva.

Enlace copiado

18:21

Sorpresas en la alineación del Levante

¡Confirmada la alineación granota! Mat Ryan debutará como titular y Carlos Álvarez forma en el once. Esta es la formación del equipo granota: Ryan, Manu Sánchez, Cabello, Elgezabal, Dela, Toljan, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Carlos e Iván Romero.

Enlace copiado

18:17

¡Bienvenidos a la retransmisión!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del primer partido de la jornada. Elche y Levante se verán las caras a las 19.30 en el estadio Martínez Valero. Quédense a vivir el encuentro con nosotros.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Eder Sarabia

3-5-2

Alineación

Matías Dituro

portero

Victor Chust

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Rodrigo Mendoza

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Álvaro Rodríguez

Delantero

Rafa Mir

Delantero

Julián Calero

5-4-1

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Jorge Cabello

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Iván Romero

Delantero

Estadísticas

100%

LEV

ELC

0%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Elche CF - Levante UD

En directo, Elche CF - Levante UD