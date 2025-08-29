En directo, Elche CF - Levante UD

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 3 V29/08 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía
Elche
19:30h.
0
-
0
Levante
Min. 1
ELC
LEV
José Martí
Valencia
Viernes, 29 de agosto 2025, 18:36
19:33
El Elche empieza apretando consigue su primer saque de esquina.
19:29
Ambientazo en el Martínez Valero en este tercer partido del Levante, que busca los tres puntos.
19:20
Este partido ha dejado grandes recuerdos en la historia moderna del Levante. El último partido terminó 1-3, en un encuentro que supuso un paso de gigante para la promoción del equipo auzlgrana. La temporada anterior el Levante remontó un 0-2 en el Ciutat y terminó ganando. Además, en la 2021-22, el Levante se impuso 3-0, en una de las pocas victorias del curso.
19:18
Los últimos enfrentamientos han caído del lado granota. El Levante ha ganado tres de los últimos cinco partidos contra el Elche. Los otros dos han terminado en empate.
18:58
Dos de los entrenadores más carismáticos del fútbol español se verán las caras esta tarde. Eder Sarabia, que nunca ha ganado a un equipo dirigido por Julián Calero, habló así de él en la previa: «Ya nos conocemos, es muy buen entrenador. No se si le he ganado alguna vez, pero ya tengo ganas, siempre desde la deportividad».
18:44
Los franjiverdes juegan con dos carrileros largos, que son Germán Valera y Álvaro Nuñez. El sistrema elegido por Eder Sarabia es un 3-5-2.
18:34
Así juega el cuadro ilicitano: Dituro, Nuñez, Affengruber, Bigas, Chust, Germán Valera, Agguado, Febas, Mendoza, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.
18:24
Repite esquema Julián Calero. Volveremos a ver el doble pivote con Oriol y Pablo. Presumiblemente, Carlos y Brugui caerán a bandas. Aunque Carlos puede ejercer también como enganche y dejar al catalán en la doble punta de lanza con Iván Romero. Con Carlos Álvarez, el Levante cuenta con más variables en la zona ofensiva.
18:21
¡Confirmada la alineación granota! Mat Ryan debutará como titular y Carlos Álvarez forma en el once. Esta es la formación del equipo granota: Ryan, Manu Sánchez, Cabello, Elgezabal, Dela, Toljan, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Carlos e Iván Romero.
18:17
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del primer partido de la jornada. Elche y Levante se verán las caras a las 19.30 en el estadio Martínez Valero. Quédense a vivir el encuentro con nosotros.
Eder Sarabia
3-5-2
Matías Dituro
portero
Victor Chust
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Rodrigo Mendoza
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Álvaro Rodríguez
Delantero
Rafa Mir
Delantero
Julián Calero
5-4-1
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Jorge Cabello
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Iván Romero
Delantero
100%
ELC
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
