¿Dónde se esconden las mejores zonas para coger setas?

La prueba de en qué época del año estamos es bien sencilla. ¿Te acuerdas de todas esas personas mayores que en verano pasaban la mañana bajo la sombra charlando y viendo a la gente pasar? ¿Dónde están ahora? ¿Han fallecido todos de repente? ¿De viaje del Imserso? Ya te digo yo que no. Se encuentran desperdigados por el monte, nunca juntos. Van por separado y son capaces de seguir rastros como si fueran marines americanos, pero, lo más importante, son expertos en eliminar huellas como John Rambo para que nadie pueda seguirles. ¿Por qué? Van a por setas, y eso es más que una religión.

Pero no son los únicos. En la Comunitat, cuando empieza a refrescar y las primeras lluvias de otoño mojan los pinares, hay un tipo de valenciano que sufre una transformación curiosa: cambia las chanclas por botas de monte y la cerveza en el bar por la cesta de mimbre (nada de bolsas de plástico, no seas hereje) y la navaja. Es la llamada fiebre setera, un fenómeno tan serio como un Mundial.

El buscador de setas suele ser desconfiado, como si guardara la receta de la paella de su abuela: nunca revela el punto exacto donde encontró aquel 'rodal' mágico. Como mucho, te dirá un «por la zona de Morella» o un «cerca de Enguera», pero sin soltar el secreto. Si los Geo cogieran a un abuelo con la cesta en la mano y lo torturaran para que dijera dónde ha cogido las setas no abriría la boca. Da igual que lo atarán a una silla y le dieran descargas en los pies mojados, que le clavaran anzuelos en los pezones o que le pusieran en bucle una canción de Locomía. Se mantendría impertérrito. Es más, esbozaría una sonrisa burlona.

Los níscalos, rebollones o esclatasangs, como quieras llamarlos, son la estrella absoluta. Su color anaranjado y esa carne compacta que suelta un jugo rojizo al cortarlos los hace inconfundibles. Pero no son los únicos. También se buscan boletus edulis, setas de cardo, de chopo, de ratón, llanegues, senderuelas o colmenillas. El mapa setero de la Comunitat es amplio: la Serra d'Espadà en Castellón, la Font Roja en Alicante o la Sierra Calderona en Valencia son auténticos paraísos micológicos… siempre que la lluvia haya hecho su magia. Esto es lo más cerca que puedo estar de decirte un sitio para ir a coger. Ya me gustaría saber algún sitio concreto para ir a darme el gustazo, aunque reconozco que si lo supiera ni en Guantánamo abriría la boca para decírtelo.

Hace tiempo que no voy al monte a por rebollones, que es la única seta que reconozco al cien por cien. Y te puedo asegurar sin lugar a dudas que es el mejor desestresante, junto a cocinar, que existe. Te diría que incluso más. Caminar por la montaña con la cesta de mimbre, mi navaja suiza y un buen palo en busca de esclatasangs vacía la cabeza de problemas. Después ya volverán, pero esas horas son mágicas. Y si tienes la suerte de encontrarte un níscalo el subidón es increíble por una sencilla razón: nunca están solos. Es el momento de clavar el palo en la tierra y empezar a buscar alrededor el santo grial setero: un 'rodal' lleno de rebollones. Si lo encuentras sufrirás el síndrome de Stendhal por la belleza que tendrás ante ti. Me descojono del Machu Picchu, las pirámides o la Gran Muralla china. Un buen 'rodal' hasta arriba debería hacer tambalear la lista de las siete maravillas del mundo.

No te puedo ubicar zonas en las que vayas a tiro hecho, pero hay un axioma que siempre que he podido lo he mantenido: nunca ir los fines de semana. Ya sé que es complicado, pero también lo era que Jordi Hurtado dejara 'Saber y ganar' y ya ha empezado a soltar lastre. Si vas un jueves o un viernes por la mañana te encontrarás el monte regenerado de la avalancha del fin de semana anterior y vacío de gente. Ahora vas cualquier sábado y aquello parece el Zara en rebajas. Y otra cosa, intenta dejar la montaña igual que te la has encontrado. Nada de empezar a escarbar como si fueras un jabalí hambriento y remover aquí y allá destrozando el monte. Joder, me acabo de dar cuenta de que parezco un anuncio de la DGT. Ah, se me olvidaba, si no sabes a ciencia cierta qué seta has cogido ni se te ocurra meterla en la cesta, porque te pueden ocurrir tres cosas: pasarte horas en el cuarto de baño, tener un subidón digno de Pocholo en sus mejores tiempos o encontrarte cara a cara con Robert Redford en el cielo.

Las setas son tan agradecidas en la cocina que se dejan hacer de todo, aunque ya sabes que muchas veces menos es más y no vale la pena llenarlas de aderezos innecesarios. Si un buen rebollón lo haces salteado con aceite, sal, un poco de ajo picado y pimienta entrarás en el reino de los cielos. Si quieres complicarte un poco más, nada como un arroz de costillas de cerdo y níscalos, aunque, para ser sincero, las setas van bien con cualquier plato arrocero. Si has tenido suerte y en tu cesta hay boletus, te los puedes empujar crudos en carpaccio con un buen aceite, sal en escamas y pimienta, aunque su sabor ligeramente salteados y cubiertos con huevos fritos te llegará al alma

Así que ya sabes, cuando huela a tierra mojada y empiecen a salir los rebollones, olvídate por un rato del asfalto, deja el mando de la tele, ponte unas botas, coge cesta y navaja y lánzate al monte. Porque pocas cosas hay más sabrosas que cocinar setas sabiendo que las encontraste tú mismo. Y si ves a alguien que ha clavado el palo en la tierra y busca a su alrededor, síguelo como si fueras un indio Apache.

