El calor afecta a les Alfàbegues de Bétera a dos días de su gran fiesta

L a fiesta de Les Alfàbegues no es solo una celebración. De hecho, para el pueblo de Bétera es un sentimiento. Durante meses, los vecinos del pueblo del Camp del Turia esperan con paciencia el crecimiento de sus mágicas plantas, que dan sentido a toda la celebración: las albahacas gigantes. A los dos días de su plantación germinan y, al cabo de una semana, ya han crecido más de veinte centímetros, como por arte de magia.

Este año la situación se ha visto empañada por la llegada del calor extremo que ha azotado la Comunitat Valenciana. Según Ramón Asensi, el alfabeguer encargado de cuidarlas, el lunes fue un día clave: «Son plantas tropicales y están acostumbradas a temperaturas muy altas, pero el lunes sufrieron mucho, hizo demasiado calor».

Para protegerlas, y con las fiestas a la vuelta de la esquina, las plantas están siendo regadas durante todo el día para que mantengan una hidratación constante. «Pasamos aquí todo el día cuidándolas, no es un trabajo muy duro, pero es manual y tienes que dedicarle el tiempo necesario», comenta Asensi sobre el trabajo que realizan.

En Bétera se cultivan alrededor de 120 albahacas de diferentes tamaños cada año. Las más grandes son portadas por mujeres solteras en la procesión, mientras que las más pequeñas van en manos de los niños. Pese al sofocante calor, todas las plantas que germinaron han llegado sanas a la recta final y este año no ha sido necesario desechar ninguna. En esta ocasión no se ha batido ningún récord de altura: la más alta mide alrededor de 2,10 metros, lejos del máximo histórico de 3,24 metros.

Las plantas comenzaron a cultivarse en el mes de marzo, cuando germinaron y empezaron a crecer con rapidez, hasta seis centímetros al día, convirtiéndose en auténticos gigantes verdes. El cuidado diario ha corrido a cargo de dos personas, aunque en esta última semana se ha sumado una tercera para ultimar detalles antes de la gran cita. Y es que la procesión de Les Alfàbegues, que se celebra cada 15 de agosto, es un espectáculo que atrae a numerosos turistas nacionales e internacionales.

De este modo, la alcaldesa de Bétera, María Elia Verdevío, ha destacado que esta festividad es un motor para fomentar el turismo y la cultura local. A su vez, la alcaldesa también ha recalcado que parte de la plantación ha sido donada a 36 localidades afectadas por la dana, un gesto solidario que ha reforzado el vínculo de la localidad de Bétera con otros municipios.

La procesión arranca desde la ermita del Calvario y recorre las calles más emblemáticas del municipio hasta la iglesia de la Purísima, en un desfile en el que el aroma de las albahacas envuelve a vecinos y visitantes. Las portadoras, ataviadas con el traje típico, avanzan lentamente al ritmo de la música, mientras el público lanza pétalos y vítores.

El acto culmina con la bendición de las plantas, un gesto que simboliza prosperidad, agradecimiento y unión comunitaria. Durante los grandes día de la fiesta que comenzaron oficialmente el día 11 de este agosto, se llevan a cabo diversas actividades, conciertos y fiestas previas al viernes 15, donde todo culmina en perfecta sintonía. Niñas, adolescentes, madres y abuelos disfrutan un año más de las celebraciones en honor a la Mare de Déu, una fiesta que representa a la perfección la tradición, cultura e historia de un pueblo lleno de alegría y pasión por lo que es suyo.

«Al final una fiesta es una fiesta, y aunque haga calor, la gente se lo pasa genial», concluye Asensi, convencido de que, pese a las altas temperaturas, las mágicas albahacas y las cantidades dimensionadas de confeti volverán a llenar de aroma y color las calles del municipio valenciano.

