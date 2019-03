lo mejor y lo peor de las Fallas

1 Lo mejor Homenajes de las comisiones al Valencia CF

Estas fiestas se han creado muchos proyectos interesantes de homenaje al centenario del Valencia CF, como los que se han plantado en la falla de la plaza de la Reina (Tío Pep), con Ceballos y Sanabria en infantiles o Manolo García y expertos de la Politécnica. También en comisiones como Exposición, Císcar o o Barrio Beteró, o la obra que Manolo Algarra ha hecho para las peñas del club. Los falleros han demostrado su amor por el club y los artistas han diseñado fallas con mucha historia.

2 Lo mejor Restricciones horarias para lanzar petardos

El Ayuntamiento ha acertado con la medida de delimitar un horario para poder lanzar petardos. El límite de las dos de la madrugada en los días centrales de la fiesta sirve para contentar a los amantes de la pólvora y también a los vecinos que quieren descansar y conciliar el sueño. Hacía falta fijar un horario en el bando fallero que recoge las normas cívicas durante estos festejos. Faltará ver cuántas multas ha tenido que imponer la Policía Local para recordar a los imprudentes la medida.

3 Lo mejor Reconocimiento de la mujer en Almirante Cadarso

La comisión Almirante Cadarso-Conde Altea que preside Vicente Fuster ha acertado con el reconocimiento que ha realizado a la mujer. La falla creada por el artista Manolo Algarra ha sabido retratar a los iconos de mujeres famosas y ha hecho un llamamiento para romper los techos de cristal en los puestos de trabajo. También ha sido muy lograda la gala de la mujer que celebraron en el Palau de la Música, con el reconocimiento a mujeres que están destacando en sus profesiones o en las fallas.

4 Lo mejor Los artistas y el gremio se vuelcan con Juanjo García

En pleno proceso de la plantà el artista Juanjo García sufrió una caída y se fracturó tres costillas. Su familia y el equipo de trabajo, con Sito Sanchis entre ellos, no dudaron en pedir ayuda y fueron varios los artistas que acudieron a la llamada para ayudar a terminar la plantà. El gremio también facilitó una grúa. Quedo claro que hay 'germanor'.

5 Lo mejor Unas fallas municipales a la altura

Las fallas municipales han cumplido la misión de ser diferentes a las demás. En el caso del proyecto de Latorre y Sanz y PichiAvo, la falla ha creado entusiasmo y ha demostrado que se puede combinar el arte clásico y el más moderno. Y es de valorar que todos los artistas son valencianos. En el caso de la infantil, Cap de Suro ha conseguido consolidar su sello personal y su apuesta por los pequeños detalles. La canción en directo de una artista fue la guinda del pastel.

6 Lo mejor Imagen de Rocío Gil (FMV 2018) creada para Sevilla-Denia

El artista Raúl Martínez (Chuky) y la falla Sevilla-Denia han plantado un proyecto innovador para denunciar la violencia de género y defender el empoderamiento de la mujer en la sociedad. En la pieza central han reproducido con un escaneado a la fallera mayor de Valencia de 2018, Rocío Gil, que no dudó en prestar su imagen para una buena causa. Incluso acudió a la comisión para inmortalizar el momento con otras mujeres de esta comisión del barrio de Ruzafa, tal como muestra la imagen.

Las luces de Cuba-Puerto Rico. / LP

1 Lo peor Ataque a los monumentos protegidos

Es preciso concienciar a las personas que disfrutan de las fiestas de las Fallas que es importante respetar los monumentos históricos y no utilizarlos como urinarios improvisados porque uno se puede divertir y a la vez ser cívico. Tampoco está claro que los que acuden a los alrededores de las verbenas o de las carpas falleras dejen todas las calles llenas de vasos, vómitos y plásticos. Nadie quiere que se 'sanferminicen' las Fallas. Las autoridades deberían de tomar medidas.

2 Lo peor La crítica de Fuset a las fallas de Especial en plenas fiestas

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, se equivocó en las formas de mostrar su desacuerdo con el método de elección de los jurados de Especial. El edil hizo público su enfado por no salir ninguna mujer en el jurado en redes sociales y arremetió contra las fallas de Especial. La Federación de Especial le recriminó el hecho de que les atacara sin hablar primero con ellos para conocer los datos. Se podía haber hablado del tema tras las Fallas y de manera más cordial.

3 Lo peor Venta ilegal en el centro de bebidas y comida

El centro de la ciudad se ha llenado estas Fallas de oportunistas que no han tenido ningún reparo en sacar carritos improvisados en calles tan concurridas como Xàtiva y en plena luz del día. La exposición de comida sin ningún control sanitario aprovechando la proximidad de comisiones sigue siendo la asignatura pendiente.

4 Lo peor Urinarios pegados a la iglesia de San Agustín

Está claro que en plenas fiestas es necesario ubicar urinarios químicos en el centro para dar servicio a los miles de personas que llegan al cap i casal, pero no se da buena imagen cuando las autoridades permiten que estos elementos que producen grandes olores se ubiquen alrededor de edificios de gran valor como la iglesia de los Santos Juanes. Sería necesario debatir la ubicación de estos urinarios para evitar que este problema vuelva a suceder.

5 Lo peor La remodelación de viales no deja sitio para los pasacalles

Cada vez es más complicado que las comisiones puedan hacer pasacalles por sus demarcaciones, sobre todo si están en el centro de la ciudad. En la calle Ruzafa las falleros no cabían por el único carril habilitado al paso y a la vuelta del centro tenían que ir por el carril bici. Las mismas incomodidades se han producido en Reino de Valencia.

6 Lo peor Retrasos en permisos y artistas que incumplen

Son varias las comisiones que han padecido hasta el último momento por los impedimentos a la hora de recibir los permisos de actividades. Por ejemplo, en Telefónica se quedaron sin hacer un concurso de paellas en la calle porque Movilidad no emitía el informe para habilitar la zona. Tampoco ha estado bien la actitud de artistas falleros que no han terminado o han incumplido sus contratos con varias fallas de Valencia.

Restos del botellón en el Mercado Central. / LP

1 Mejorable Más autobuses de la EMT para evitar saturaciones

Todos los años el Ayuntamiento refuerza el servicio de la EMT durante las fiestas, con la ampliación de horarios, para mayor comodidad de los pasajeros, pero son muchos los usuarios que se han quejado por la falta de más vehículos públicos en la calle. En horas de mayor masificación, los autobuses iban llenos y en ocasiones el público no cabía y tenía que esperar a que pasara el siguiente autobús. Es necesario estudiar el tema para que la gente no acabe cogiendo el coche.

2 Mejorable Tardanza en la lectura de los premios de fallas

Está claro que hasta que el jurado no delibera y no se pone de acuerdo, no se pueden conocer los premios de fallas, pero este año la lectura de los galardones sufrió un retraso y las comisiones tuvieron que paralizar sus actividades y la preparación de las cenas hasta conocer el resultado. Merecería hacer un estudio para fijar una hora límite más temprana para las deliberaciones. También se podría variar el orden de lectura de los premios para no ser siempre Especial los últimos.

3 Mejorable Poca participación en la 'pintada' de la falla municipal

El acto programado para hacer una actividad participativa en la falla municipal debería de repensarse. Se ha convertido en un acto donde los políticos y, concretamente Compromís, se hacen fotos. Está claro que participan algunos colectivos sociales y falleros, pero se debería de abrir de verdad al público.

4 Mejorable Revisión de precios de los actos pirotécnicos

Los maestros pirotécnicos lo han dado todo para hacer unos espectáculos insuperables. Los castillos, las mascletaes de colores y las del mediodía han gustado. Ahora falta que se pague a los pirotécnicos el precio real de estos actos. El gobierno actual les ha ido subiendo el precio, pero es mejorable.

5 Mejorable Cumplir con el horario y sonido en las verbenas

Faltará conocer los datos oficiales, pero el Ayuntamiento ha tenido que dar un toque de atención a varias comisiones por exceder el horario de las verbenas o por el elevado sonido de la música. Es momento de hacer examen de conciencia y mejorar este asunto para demostrar que los falleros se preocupan por el bienestar de sus vecinos. Es fácil hacer compatible el ocio y el descanso. Se trata de cumplir las normas y no forzar las situaciones.

6 Mejorable Negociar con tiempo las medidas para iluminar calles

Las fallas de Ruzafa han visto reducir el número de visitantes a las calles iluminadas de forma muy considerable. Está claro que la seguridad es lo primero, pero es necesario negociar con más tiempo y ver más alternativas para que se pueda hacer compatible la prevención de riesgos con el disfrute de una actividad que había puesto al barrio en el mapa. Habría que estudiar fórmulas para que las fallas que quieran seguir haciendo espectáculos no se vena tan limitados.