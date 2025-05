Veganic: la startup valenciana que marida cultivo y conciencia

Lourdes Martí Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 09:09 Comenta Compartir

«Sé el cambio que quieres ver en el mundo», esta frase, atribuida a Mahatma Gandhi la pronuncia Carlos Ledó cuando se le pregunta sobre los motivos para poner en marcha Veganic. Él es el fundador y de CEO de esta startup centrada en la investigación biotecnológica que se encarga de desarrollar soluciones innovadoras para una agricultura sostenible y respetuosa con el medioambiente. Una propuesta pionera de fertilizantes y biosoluciones certificados como veganos y libres de crueldad animal.

»Tenemos un propósito muy bonito que nos permite, a través de la biotecnología, poder contribuir a dejar un planeta mejor y habitable, que el mundo sea un lugar mejor cuando nos vayamos de aquí», explica este ingeniero agrónomo por la UPV, y galardonado en 2016 como su primer alumni destacado. «La razón de ser de Veganic es dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones, gracias a nuestra tecnología, los niños, nuestros hijos, podrán seguir bebiendo agua del grifo, podrán hacerlo porque no habrá tanto nitrato, ni pesticidas», insiste.

Junto a Ledó, la empresa cuenta con un equipo de 32 personas. Con poco más de un año de vida, su fundador también los considera clave del éxito de ésta: «Compartimos la misma pasión, los mismos valores, la misma cultura. Aquí priorizamos lo colectivo frente a lo individual, creamos empleo de calidad. Sonamos armónicos cuando sonamos todos juntos y creo que esa también es una de las claves del éxito de nuestro modelo».

En línea con los cimientos que levantaron esta startup, «el objetivo no es ganar dinero», sin embargo, los números también avalan la apuesta por una agricultura más respetuosa con la tierra y también consciente de la importancia de eliminar cualquier tipo de crueldad animal.

Fundada en marzo de 2024, a los nueve meses de su nacimiento ya facturaba 3,7 millones de euros, un resultado un 185% superior a las previsiones. Esta empresa, además, ya está posicionada en mercados como Francia, Italia, Turquía, India, México o Argentina. En este 2025, el reto es alcanzar 30 países. «Queremos generar empleo de calidad y riqueza en la Comunitat, y, desde aquí, exportar nuestra tecnología al mundo», afirma el empresario.

Ampliar Parte del equipo de Veganic. LP

La aventura de Ledó en el mundo agrícola y ecológico empezó hace 25 años. «Hace un tiempo me di cuenta de que había una necesidad todavía no satisfecha. El ecológico ahora ya es el estándar. Entonces, entendimos que eso ya no era suficiente, y quería abordar un paso más allá y es que queríamos productos veganos y sin crueldad animal». Porque, aunque no lo parezca, en una simple manzana, puede contener residuos de animales a causa de la pulverización de ciertos productos. «Las características de nuestros productos nos permite tener producciones alineadas con nuestros valores, y por extensión de nuestros clientes, quienes también entienden el mundo de un modo determinado».

Para demostrar al mundo que un tipo de agricultura diferente es posible, Veganic habilitó y reacondicionó la Finca Naturalia. Ubicada en Fageca, en ésta se realizan ensayos y pruebas de sus productos, la empresa está certificada como EOR para realizar estas pruebas oficiales. «La Finca Naturalia la tenemos para enseñar a todo el mundo que sin utilizar químicos se puede cultivar y cosechar productos de calidad», dice Ledó, quien explica que son muchos los centros educativos que realizan excursiones al lugar, algo fundamental para los más pequeños: «Queremos que los niños vean cómo se produce una patata, un garbanzo, una zanahoria, un aguacate».

Empresa con mayor impacto de la Comunitat

Más allá del rápido crecimiento de Veganic, su impacto también está siendo reconocido. La semana pasada fue galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa con mayor impacto en la Comunitat Valenciana. Estos premios, impulsados por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, y Caixabank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, celebran este año su 18.ª edición. La entrega territorial de estos premios en la Comunidad Valenciana cuenta con el apoyo de CEEI Valencia, IVACE+i y Startup Valencia.

Por otro lado, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que se ha consolidado como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales que ayuda a reforzar vínculos y crear sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.

El próximo dos de junio representará a la Comunitat en la fase nacional de estos galardones.

