Tu iPhone es chino y por eso se ve amenazado por los aranceles de Trump

En una cosa concuerdan Estados Unidos y China: Apple, la empresa más valiosa del mundo, es demasiado grande para quebrar. Durante estos días, mucho se ha especulado con la idea de que un iPhone pueda incrementar su precio hasta unos 3.000 euros (unos 3.500 dólares) por culpa de la escalada arancelaria protagonizada entre las dos mayores potencias mundiales.

Pero lo cierto es que Trump se ha visto obligado a dar un paso atrás respecto a los aranceles del 145% que impuso en un principio para todos los productos importados chinos. Apenas un día después del anuncio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense publicó un discreto listado con bienes que se verán exentos de los aranceles. Entre ellos, teléfonos móviles, ordenadores, chips, discos duros y otros componentes electrónicos.

Son muchos los que apuntan a que las grandes empresas tecnológicas como Apple han tenido mucho que ver en la marcha atrás de Trump. Y es que el móvil más popular del mundo ondea con orgullo la bandera americana, con un eslogan que aparece en la mayoría de sus productos: 'designed by Apple in California' (diseñado por Apple en California). Lo más probable, sin embargo, es que el teléfono que tienes en el bolsillo sea 'made in China'. De hecho, la relocalización que pretende llevar a cabo Trump, atrayendo la producción a EE UU, es algo que no puede realizarse en el caso de Apple. Nueve de cada diez productos de la firma se producen en China, y por eso mismo, ninguno de los dos países puede permitirse que a Apple le vaya mal.

«La empresa más valiosa del mundo se encuentra ahora atrapada en una guerra fría entre dos superpotencias que quieren el divorcio, pero necesitan que funcione para su hijo». Es la esclarecedora frase que pronuncia Patrick McGee, periodista que publicará en un mes un libro que explica cómo el dragón chino ha ido devorando poco a poco la manzana que simboliza a Apple como marca.

Inscripción grabada en un iPhone y otros productos de Apple DISEÑO DEL PROCESADOR Cupertino (California) Desde hace unos años Apple ya no recurre a los chips fabricados por Intel, y diseña sus propios procesadores en la sede de la compañía. FABRICACIÓN DEL PROCESADOR Solo hay una empresa en el mundo capaz de fabricar según esas especificaciones. Lo consigue en parte gracias a maquinaria de origen holandés. TSMC (Taiwán) ENSAMBLAJE INTERMEDIO Los procesadores diseñados en California y fabricados por TSMC se incorporan a las placas junto a otros elementos, como memorias. Lo hacen principalmente dos compañías chinas, aunque también otras de Malasia y Corea del Sur. Otras compañías ENSAMBLAJE FINAL Esta empresa taiwanesa con fábricas en China (y otros 20 países) ensambla los procesadors y el resto de componentes. Foxconn tiene un millón de empleados y es el mayor fabricante de electrónica del planeta. (Una quinta parte de la producción se realiza ahora en India. Una de las principales fábricas de ensamblaje de los iPhone es la gigantesca Foxconn, una empresa taiwanesa que cuenta con 13 plantas en territorio chino. Pero a parte de Foxconn, hay otras compañías como Pegatron o Luxshare, que también tienen una importancia capital. Se estima que la cifra de trabajadores chinos que emigran a ciudades del país para realizar trabajos temporales para los proveedores de Apple oscila entre 300 y 500 millones de adultos. Una cifra que de por sí es superior a la población total de EE UU. Es por ello que para el país norteamericano sería imposible albergar la producción actual de Apple, tal y como quiere Trump. «El problema si se fabricaran en Estados Unidos no sería elevar el coste hasta 3.500 dólares, sino que, directamente, no podrían fabricarse», asegura McGee.

Pero la dependencia china no se queda ahí. Un solo iPhone está conformado de más de 1.000 componentes distintos. Y la propia China tiene una importancia capital en toda la cadena de producción, desde el suministro de materias primas que se requieren (entre las que se incluyen las 'tierras raras') hasta la propia fabricación y ensamblaje de los dispositivos.

