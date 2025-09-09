La nueva Telefónica de Murtra presiona en Bruselas para impulsar fusiones con cerca de 40 reuniones La operadora, que en apenas ocho meses de nueva presidencia ha intensificado los encuentros con representantes comunitarios, acumula un 7% de caída en Bolsa desde que se comenzó a valorar una ampliación de capital que culminara con la adquisición de Vodafone España o la alemana 1&1

En Bruselas, en Madrid, en Barcelona durante el Mobile World Congress o en cualquier otro punto clave. Allí es donde Marc Murtra y su equipo han desplegado su actividad para acercar sus mensajes a las instituciones comunitarias. El balance no es menor: 37 reuniones y videollamadas con responsables de la Comisión Europea y eurodiputados, según ha confirmado este periódico.

Desde que Murtra asumió el liderazgo de la teleco, la estrategia se ha centrado en recuperar protagonismo tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. Para ello, la compañía ha multiplicado sus viajes a la capital comunitaria -cerca de una veintena- con un discurso repetido: la pérdida de competitividad europea frente a Estados Unidos y China. Ese aviso ha llegado a oídos de directores generales, jefes de unidad y asesores de gabinete, según consta en el registro de lobbies de la UE.

En esos encuentros, la empresa ha puesto sobre la mesa un amplio abanico de asuntos: desde la simplificación normativa y las políticas de competencia, hasta la sostenibilidad, la taxonomía verde, la competitividad industrial, las redes y la situación general del sector. La prioridad, subrayan, es la definición del nuevo plan estratégico, cuyo contenido se conocerá en el último trimestre del año.

La agenda ha incluido contactos de alto nivel. En marzo, la compañía se reunió con la número dos de la Dirección de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología, para revisar las prioridades digitales de Bruselas. Poco después, dialogó con asesores del comisario Valdis Dombrovskis -al frente de Economía y Simplificación- y con el equipo de la vicepresidenta Henna Virkkunen, responsable de Soberanía Tecnológica.

Ya en abril, Telefónica trasladó sus inquietudes al gabinete del comisario Michael McGrath, que supervisa áreas como democracia, justicia, estado de derecho y protección al consumidor. Allí se debatieron asuntos sobre gestión de datos y reducción de cargas regulatorias. Ese mismo mes, los representantes de la operadora también se vieron con el equipo de la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, para analizar la situación del sector y las reglas del mercado.

Desplome en Bolsa

Unos encuentros que se producen en medio del alboroto del mercado. El presidente de la compañía ha valorado en los últimos encuentros con los medios cómo las acciones de Telefónica habían subido más de un 20% desde su llegada a la operadora el pasado mes de enero. El mercado recibió con buenos ojos el cambio en la cúpula de la operadora, pero desde hace apenas dos semanas la acción vuelve a sufrir. La posible ampliación de capital de Telefónica para poder realizar alguna adquisición -como la compra de Vodafone España- ha generado un vuelco en los mercados que han hecho disparar a Zegona, fondo británico que se hizo con Vodafone el pasado verano.

Pero aunque por ahora solo sean rumores, la posible ampliación ha provocado un descalabro en Bolsa a Telefónica hasta sufrir una caída acumulada de casi el 7% desde el 21 de agosto, justo cuando se empezó a especular en los medios con esta posibilidad.

El día anterior, 20 de agosto, las acciones cotizaban a 4,89 euros, su máximo desde hace más de tres años (desde mayo de 2022 no registraba ese nivel en Bolsa) y cerca de los 5 euros por título con los que fantasea el mercado. Sin embargo, desde el 21 de agosto que Vozpópuli adelantó que los principales accionistas de Telefónica (el Estado a través de la SEPI, CriteriaCaixa y los saudís de STC) apoyarían una ampliación de capital para ganar músculo financiero ante posibles compras, las acciones han ido descendiendo hasta cerrar este martes a 4,56 euros, un 6,85% menos que hace apenas dos semanas.

Los ojos están puestos en Vodafone España, aunque la revalorización de las acciones ha sido tal que en este momento hacerse con la operadora costaría casi 10.000 millones de euros, el doble de lo que pagó Zegona hace un año por ella. También se especula con la posible adquisición de la alemana 1&1, que según los analistas podría crear 8.000 millones de valor y sería más fácil de aprobar en Bruselas.

Comenta Reporta un error