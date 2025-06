De quitar barro en Albal a ser testigo de la historia taronja

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A TENERIFE Lunes, 16 de junio 2025, 19:01 Comenta Compartir

Raimundo Albalate tiene 61 años, trabaja en una empresa química, es seguidor del Valencia Basket desde hace 35 años y reside en Albal. Como el resto de sus vecinos, sufrió el pasado 29 de octubre la trágica dana. Camino de los ocho meses de la tragedia, decidió tras el 2-0 en la semifinal de los taronja contra La Laguna Tenerife que quería ser testigo de la historia. En el Santiago Martín animó a su equipo con la camiseta conmemorativa de la Liga de 2017 y tuvo como premio inesperado volver con el equipo en el mismo avión el domingo. «Cuando pude salir de Albal y volver a ir a los partidos, el Valencia Basket ha sido una válvula de escape. Ahora que se habla tanto de salud mental, tengo claro que para los aficionados de los todos los pueblos afectados de la dana nos ha ayudado mucho la ilusión por ver al equipo», reconoció emocionado a este periódico.

«Mi hermano vive en la parte de Albal que quedó más afectada, donde el nivel del agua llegó a más de tres metros, y entre su casa, la de familiares y amigos estuvimos limpiando más de diez viviendas. Hay personas que estuvieron más de una semana sin poder darse una ducha ni comer de caliente, y eso que estuvieron todos los días quitando fango. Perdí a amigos en Massanassa y a Miguel Burdeos que también era muy amigo. Gracias a la amistad que teníamos comencé mi etapa de abonado en el entonces Pamesa», rememora. Ahora, con su equipo en la final, se queda con la parte bonita del deporte: «La afición al baloncesto es diferente. Tengo familia en Canarias pero conocí a muy buena gente en el Santiago Martín. Nos dimos los teléfonos y ya hemos quedado para la Copa del Rey en el Roig Arena. En la final de la ACB, sea cual sea el rival, tengo claro que vamos a ganar la Liga. Si pudiera elegir un final perfecto para la Fonteta sería ganarle en casa nuestra segunda Liga al Real Madrid. Lo que más me gusta es lo bien que juega el equipo y que nos están haciendo disfrutar. Es muy emocionante cada vez que Pedro Martínez o algún jugador se acuerda de los afectados de la dana. Les quiero dar las gracias a todos».

Albalate lanzó un mensaje contundente a todos los cargos públicos con respecto a la situación real de los afectados: «Lo que les pediría a los políticos, a todos, es que se bajaran al fango y se dieran cuenta de la realidad. Las personas que vivimos en los pueblos afectados estamos hasta las narices del y tú más con el que están siempre unos contra otros. Tengo amigos en Massanassa con la casa destrozada y que la solución que les han dado es que se vayan a vivir a Cheste. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo me obligas a irme a 50 kilómetros de mi casa? Lo que la gente quiere es recuperar su casa. Han pasado casi ocho meses y hay casos así de duros. Les pediría a todos los que gobiernan que dejen a un lado sus siglas políticas porque aquí no importa nada la política, somos ciudadanos y ya está. Que no se olviden de eso».