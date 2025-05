Año 1 después de Nadal en Roland Garros: por qué no habrá otro rey absoluto de París

Jorge Marzo Viernes, 23 de mayo 2025, 07:15 Comenta Compartir

«Va a ganar Roland Garros 40 años seguidos. Va a tener 65 años y va a seguir ganando Roland Garros», exclamó el entonces tenista español Nicolás Almagro en cuartos de final del Abierto galo en 2008, al no encontrar soluciones para imponerse al juego de Rafa Nadal. El tenista manacorense había ganado los últimos tres años, y sumó también el de esa temporada. El mejor tenista de la historia sobre arcilla dejó un palmarés de 14 títulos en Roland Garros. No ha habido ningún otro que, de momento, se haya acercado a estas cifras y en la primera cita con la gran tierra batida después de su retirada planea la pregunta de quién pugnará por la corona de rey.

«Rafa deja un récord, si no imposible, casi imposible de batir», comenta Joel Figueras, director técnico de la Academia Rafa Nadal. Desde 2005, en el que venció al argentino Mariano Puerta en la final, y hasta su derrota 2024 ante el alemán Alexander Zverev, ganó 112 partidos y perdió 4, sin contar los que se ausentó por lesión.

Más del 60% de los 22 Grand Slam que atesora Nadal los ha ganado en París. Es una cifra muy por encima de los 10 de Novak Djokovic en Australia, de 24, o los 8 de Roger Federer en Wimbledon, de 22. «En tierra batida, como la superficie no es uniforme, la bola bota mucho y mal. Y todo esto, combinado con que Rafa, aparte de consistente, seguro y fuerte, es muy competitivo, y en tierra batida has de jugar muy bien para ser regular», explica Figueras. En 2004, Nadal no participó en Roland Garros al estar lesionado e ir con muletas. Pero en 2005 todo cambió. Con 19 años levantó su primera Copa de los Mosqueteros al superar al argentino Mariano Puerta en la final. «En 2005 llegué a Roland Garros con la sensación de que no era el favorito, pero sí uno de los favoritos», opina Nadal en un documental reciente publicado en Eurosport, llamado 'The King's Palace'. Entró como número 4 en la lista de cabezas de serie, por detrás de Federer, Andy Roddick y Marat Safin.

Nadal ganó 31 partidos seguidos en la tierra batida de París. Sumó otros tres títulos consecutivos, todos contra Federer, que no sabía cómo contrarrestarlo. «Jugar contra Rafa en esta pista es lo más difícil. Lo elijo como mi mayor rival», zanja Federer en 'The King's Palace'. El primer verdugo del español fue el sueco Robin Söderling, en 2009, que llegó a la final para enfrentarse a Federer. «Al perder Roland Garros por primera vez en mi vida terminé con el corazón roto, sinceramente. Me destrozó», continúa Nadal. Entonces, el suizo levantó su único trofeo en Roland Garros.

En 2010 el español volvió a disputar la final, precisamente frente a Söderling. No cedió ni un solo set en todo el torneo y se llevó cinco ediciones consecutivas. Así, igualó en títulos en un mismo torneo de Grand Slam al sueco Björn Borg, con cinco Wimbledon entre 1976 y 1980, y a Federer, que igualó la gesta sobre hierba entre 2003 y 2007 y añadió la racha en Estados Unidos entre 2004 y 2008.

La siguiente derrota de Nadal llegó en 2015, contra Djokovic. «Probablemente, fue la única vez que salí a la pista sabiendo que mis posibilidades eran muy pocas», se sincera el español. El serbio había perdido en la final de 2012 y 2014, y en la semifinal de 2013, que Nadal califica como «uno de los partidos más duros» que ha jugado, con casi cinco horas de encuentro y un resultado de 6-4 3-6 6-1 6-7 y 9-7. Djokovic venció al español, aunque no pudo levantar el trofeo al perder en la final contra el suizo Stan Wawrinka. Sin embargo, en 2016 sí pudo conseguirlo, cuando Nadal no se presentó por una lesión de muñeca. Regresó en 2017 al vencer a Wawrinka en la final, y sumó otros cuatro títulos consecutivos.

En 2022 levantó su última Copa de los Mosqueteros. Desde el primer momento, tuvo que ponerse inyecciones en el pie para anestesiarlo y así poder jugar sin dolor. El año siguiente prácticamente fue sabático. Una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, que se alargó en el tiempo, le obligó a retirarse durante todo el año y volver en 2024, cuando fue vencido por cuarta y última vez en la tierra batida de París frente al alemán Alexander Zverev.

Por qué ganaba tanto

«Sin duda, Rafa ha sido el rival más duro al que me he enfrentado. Únicamente por su 'topspin' (liftado) y por ser zurdo, ¿sabes?», comentó Federer en un vídeo con Uniqlo en 2023'. El suizo fue una de las víctimas favoritas de Nadal en tierra batida, con un balance de 14-2. Cinco victorias en Roland Garros: cuatro finales y una semifinal.

Pero, ¿a qué se refiere el suizo al centrar su punto débil en esas dos claves? «El 'topspin', hablando técnicamente, es un impacto vertical. La fuerza sale de una transmisión de la inercia a la carrera, a la pelota, luego de un apoyo», explica Figueras, que añade: «Nadal tenía mucha consistencia, hacía rodar mucho la pelota, muy por encima de los demás. El punto dulce para el oponente está entre cintura y hombro. Con el 'topspin' va encima de los hombros. Esto le incomodaba mucho a Federer, que jugaba el revés a una mano».

El 'topspin' de Rafa (o golpe liftado) Nivela la potencia Atrasa la raqueta y la coloca a 90º La raqueta apunta hacia abajo Genera aceleración Sube la raqueta Genera topspin a una media de 3.600 rpm... Dobla la muñeca ...alcanzando picos de 5.500 rpm La pelota supera la red por un metro La zona de impacto hace perder fuerza al rival La pelota bota mucho El giro rápido dificulta el control y devuelve una pelota fácil

El ser zurdo permitía a Nadal atacar el revés del contrincante. «Cuando la pelota cae, genera un bote, que a un jugador como Djokovic, si le cae al revés, como le pega a dos manos, le duele algo menos. Pero si juegas a una mano, no puedes contra esa fuerza, y más solamente con la palma exterior». Sin embargo, el 'topspin' no era la única razón por la que Nadal arrasó en tierra batida durante tantos años. «Igual de importante es cómo se mueve en pista, cómo genera fuerza en posiciones forzadas, lo bien que compite y aguanta durante dos semanas… El 'topspin' solamente sirve para preparar el punto, no para ganarlo», desarrolla.

Para Figueras, darle fuerza a la rotación de la pelota es cultura tenística en este país. Añade que el legado español comienza en los años 60, desde Manolo Santana, que ganó 73 de los 94 partidos que jugó en tierra batida, y Nadal lo ha llevado a su máxima potencia. «Rafa no inició el 'topspin', el primero fue Manolo Santana, que empezó con las raquetas de esa época a hacer botar la pelota, y fue un referente en la tierra batida».

Nadal jugó 1308 partidos, de los cuales se llevó 1080. 484 fueron en arcilla, frente a los 51 que cayó derrotado, según la ATP. Ganó 9 de cada 10 partidos en arcilla. Además, de 2005 a 2007, Nadal marcó un récord al alcanzar 81 victorias consecutivas en tierra batida, la racha más larga en una sola superficie en la Era Open.

El legado

En el primer Grand Slam de arcilla tras su retirada, el torneo busca nuevo rey. «Es irrepetible la cantidad de victorias de Rafa en Roland Garros. Ahora, yo creo que entre Borg y Rafa se apuntará Alcaraz. La base de su juego también es en tierra, es hacer botar la pelota, y cuando queda corta, tirar un winner. Los españoles somos unos especialistas porque crecemos en esto», desarrolla Figueras. El murciano es el segundo tenista que se lleva la Copa de los Mosqueteros tras el último trofeo de Nadal. Djokovic fue el primero, pero el 22 de mayo cumplió 38 años. Alcaraz celebró su 22º cumpleaños el pasado 5 de mayo, con toda la carrera por delante.

«Al ritmo que va Alcaraz yo creo que superará a Borg, porque juega muy bien en tierra batida, y de hecho se vio este fin de semana [Alcaraz ganó la final de Roma, el 18 de mayo]. Si aguanta, porque no sé cuántos años aguantará este ritmo, a jugar 20 años a este nivel como estos», aventura Figueras.

Por su parte, Alcaraz ha rechazado en numerosas ocasiones ser comparado con Nadal. «No quiero verme como el relevo de Rafa, salgo perdiendo por todo lo que ha hecho para el tenis, para el deporte en España», comentaba el pasado octubre en una entrevista a la cadena francesa France 5. En 2022, tras ganar su primer Grand Slam y alcanzar el número uno, señaló en una entrevista en la televisión china CGTN: «No quiero ser el siguiente Rafa. Solo quiero ser Carlos Alcaraz. Quiero hacer mi propia historia, solo ser recordado como Carlos Alcaraz».

Por el momento, Nadal deja una sombra muy alargada en Roland Garros, y solo el tiempo dirá si alguien amenaza con destronarle de lo más alto del palmarés del torneo francés.