Merino anota el segundo para España

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 6 D07/09 · Árbitro: Michael Oliver
Turquía
20:45h.
0
-
2
España
Min. 30
Pedri (5')
Mikel Merino (21')
TUR
ESP
Gol! Min 5'
Gol de Pedri
Gol! Min 21'
Gol de Mikel Merino
Colpisa
Madrid
Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:25
28'
Falta de Marc Cucurella (España).
28'
Yunus Akgün (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martín Zubimendi.
27'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Williams (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
26'
Corner,Turquía. Corner cometido por Unai Simón.
26'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kenan Yildiz (Turquía) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
26'
Fuera de juego, Turquía. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kenan Yildiz estaba en posición de fuera de juego.
24'
Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
24'
Corner,Turquía. Corner cometido por Unai Simón.
24'
Remate parado a la escuadra izquierda. Kenan Yildiz (Turquía) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
22'
¡Gooooool! Turquía 0, España 2. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
21'
Fuera de juego, Turquía. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kerem Aktürkoglu estaba en posición de fuera de juego.
16'
Fuera de juego, Turquía. Kerem Aktürkoglu intentó un pase en profundidad pero Kenan Yildiz estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate parado. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
12'
Remate parado por bajo a la izquierda. Robin Le Normand (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.
11'
Corner,España. Corner cometido por Mert Müldür.
8'
Fuera de juego, Turquía. Kenan Yildiz intentó un pase en profundidad pero Eren Elmali estaba en posición de fuera de juego.
8'
Arda Güler (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Marc Cucurella (España).
6'
¡Gooooool! Turquía 0, España 1. Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Remate parado. Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
5'
Corner,España. Corner cometido por Ugurcan Çakir.
5'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Williams (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
4'
Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
2'
Remate parado. Hakan Çalhanoglu (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área.
1'
Falta de Pedro Porro (España).
1'
Kenan Yildiz (Turquía) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Vincenzo Montella
4-2-3-1
Ugurcan Çakir
portero
Mert Müldür
defensa
Merih Demiral
defensa
Abdülkerim Bardakci
defensa
Eren Elmali
defensa
Ismail Yüksek
centrocampista
Hakan Çalhanoglu
centrocampista
Yunus Akgün
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Kenan Yildiz
centrocampista
Kerem Aktürkoglu
Delantero
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dean Huijsen
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Nico Williams
Delantero
39,3%
TUR
60,7%
ESP
|0
|Goles
|2
|2
|Remates a puerta
|7
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|9
|0
|Faltas cometidas
|3
|
