LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

2

-

1

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')

  • F. Torres (11')

Min. 48

  • Rafa Mir (41')

BAR

ELC

Gol! Min 8'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 11'

Gol de F. Torres

Gol! Min 41'

Gol de Rafa Mir

Tarjeta amarilla Min 35'

Martim Carvalho Neto ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 11

Directo | Rafa Mir recorta distancias con un golazo

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07

Icono45'+4'

Final primera parte, Barcelona 2, Elche 1.

Icono45'+3'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fermín López.

Icono45'+2'

Fuera de juego, Barcelona. Alejandro Balde intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.

Icono45'+2'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono45'+2'

David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+1'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Iñaki Peña.

Icono45'+1'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Frenkie de Jong después de un pase en profundidad.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono44'

Falta de Martim Neto (Elche).

Icono42'

¡Gooooool! Barcelona 2, Elche 1. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono41'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono41'

Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono40'

Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.

Icono39'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono39'

Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eric García.

Icono39'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono39'

Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé con un pase de cabeza.

Icono38'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Aguado.

Icono38'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.

Icono38'

Falta de Marc Aguado (Elche).

Icono38'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono36'

Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono36'

Falta de David Affengruber (Elche).

Icono35'

Martim Neto (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono35'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono35'

Falta de Martim Neto (Elche).

Icono35'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono33'

Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

Icono32'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono32'

Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono30'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono30'

Falta de Germán Valera (Elche).

Icono29'

Falta de Rafa Mir (Elche).

Icono29'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono26'

Falta de Germán Valera (Elche).

Icono26'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono25'

Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina.

Icono24'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Pedro Bigas.

Icono23'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Adrià Pedrosa.

Icono22'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Martim Neto.

Icono21'

Fuera de juego, Elche. Aleix Febas intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.

Icono20'

Falta de Rafa Mir (Elche).

Icono20'

Ronald Araujo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

Falta de Rafa Mir (Elche).

Icono18'

Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Adrià Pedrosa.

Icono15'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono15'

Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono12'

¡Gooooool! Barcelona 2, Elche 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono9'

¡Gooooool! Barcelona 1, Elche 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono8'

Fuera de juego, Elche. David Affengruber intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.

Icono5'

Fuera de juego, Elche. Adrià Pedrosa intentó un pase en profundidad pero Rafa Mir estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Remate fallado por Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Frenkie de Jong estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Corner,Elche. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Eder Sarabia

4-1-4-1

Alineación

Iñaki Peña

portero

Adrià Pedrosa

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

defensa

Marc Aguado

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Martim Carvalho Neto

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

centrocampista

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Estadísticas

55,4%

ELC

BAR

44,6%

ELC

ELC

2 Goles 1
4 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 1
6 Faltas cometidas 9

