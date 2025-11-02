Directo | Rafa Mir recorta distancias con un golazo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa
FC Barcelona
18:30h.
2
-
1
Elche
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')
F. Torres (11')
Min. 48
Rafa Mir (41')
BAR
ELC
Gol! Min 8'
Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Gol! Min 11'
Gol de F. Torres
Gol! Min 41'
Gol de Rafa Mir
Tarjeta amarilla Min 35'
Martim Carvalho Neto ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07
45'+4'
Final primera parte, Barcelona 2, Elche 1.
45'+3'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
45'+2'
Fuera de juego, Barcelona. Alejandro Balde intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.
45'+2'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
45'+2'
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Iñaki Peña.
45'+1'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Frenkie de Jong después de un pase en profundidad.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
44'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
44'
Falta de Martim Neto (Elche).
42'
¡Gooooool! Barcelona 2, Elche 1. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
41'
Falta de Fermín López (Barcelona).
41'
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
40'
Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
39'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
39'
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eric García.
39'
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
39'
Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé con un pase de cabeza.
38'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Aguado.
38'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
38'
Falta de Marc Aguado (Elche).
38'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
36'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
36'
Falta de David Affengruber (Elche).
35'
Martim Neto (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
35'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Martim Neto (Elche).
35'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
33'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
32'
Falta de Fermín López (Barcelona).
32'
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
30'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
30'
Falta de Germán Valera (Elche).
29'
Falta de Rafa Mir (Elche).
29'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
26'
Falta de Germán Valera (Elche).
26'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
25'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina.
24'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pedro Bigas.
23'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Adrià Pedrosa.
22'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Martim Neto.
21'
Fuera de juego, Elche. Aleix Febas intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.
20'
Falta de Rafa Mir (Elche).
20'
Ronald Araujo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Falta de Rafa Mir (Elche).
18'
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Adrià Pedrosa.
15'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
15'
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
12'
¡Gooooool! Barcelona 2, Elche 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
9'
¡Gooooool! Barcelona 1, Elche 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'
Fuera de juego, Elche. David Affengruber intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.
5'
Fuera de juego, Elche. Adrià Pedrosa intentó un pase en profundidad pero Rafa Mir estaba en posición de fuera de juego.
3'
Remate fallado por Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Frenkie de Jong estaba en posición de fuera de juego.
1'
Corner,Elche. Corner cometido por Alejandro Balde.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Eder Sarabia
4-1-4-1
Iñaki Peña
portero
Adrià Pedrosa
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
defensa
Marc Aguado
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Martim Carvalho Neto
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Rafa Mir
centrocampista
André Miguel Valente da Silva
Delantero
55,4%
BAR
44,6%
ELC
|2
|Goles
|1
|4
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|1
|6
|Faltas cometidas
|9
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia