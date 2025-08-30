Directo | Alavés - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Victor García Verdura
Alavés
17:00h.
1
-
1
Atlético
Carlos Vicente (13')
Min. 22
Giuliano Simeone (6')
ALA
ATM
Gol! Min 13'
Gol de Carlos Vicente
Gol! Min 6'
Gol de Giuliano Simeone
Colpisa
Sábado, 30 de agosto 2025, 16:47
21'
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
20'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
18'
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área.
15'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
15'
Mano de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).
14'
¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) convirtió el penalti remate con la derecha.
12'
Penalti cometido por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
12'
Penalti a favor del Deportivo Alavés. Nahuel Tenaglia sufrió falta en el área.
12'
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Clément Lenglet.
11'
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
9'
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
11'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
9'
Falta de Jonny (Deportivo Alavés).
7'
¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
7'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
1'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
1'
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eduardo Coudet
4-4-2
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Facundo Garcés
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Moussa Diarra
defensa
Carlos Vicente
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Antonio Blanco
centrocampista
Carles Aleñá
centrocampista
Jon Guridi
Delantero
Toni Martínez
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
58%
ALA
42%
ATM
|1
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|6
|
