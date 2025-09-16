Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Irfan Peljto

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

O. Marsella

Escudo Olympique de Marseille

Min. 8

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

MAR

Jornada 1

Directo | Real Madrid - Olympique de Marsella

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:39

Icono8'

Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).

Icono8'

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono7'

Falta de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

6'

Franco Mastantuono (Real Madrid) remata poste, remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.

Icono5'

Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold debido a una lesión.

5'

Se reanuda el partido.

4'

El juego está detenido debido a una lesión Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).

Icono3'

Fuera de juego, Olympique de Marsella. Matt O'Riley intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).

Icono2'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

Sustituto

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Roberto De Zerbi

4-2-3-1

Alineación

Gerónimo Rulli

portero

Benjamin Pavard

defensa

Leonardo Balerdi

defensa

Facundo Medina

defensa

Emerson Palmieri dos Santos

defensa

Geoffrey Kondogbia

centrocampista

Pierre-Emile Højbjerg

centrocampista

Mason Greenwood

centrocampista

Matt O'Riley

centrocampista

Timothy Weah

centrocampista

Pierre-Emerick Aubameyang

Delantero

Estadísticas

68,5%

MAR

RMA

31,5%

MAR

MAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
1 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

