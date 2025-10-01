Ferran adelanta al Barça en Montjuic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver
FC Barcelona
21:00h.
1
-
0
PSG
F. Torres (18')
Min. 30
BAR
PSG
Gol! Min 18'
Gol de F. Torres
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42
30'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
30'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
29'
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
29'
Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la banda izquierda.
28'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.
28'
Remate rechazado de Senny Mayulu (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Bradley Barcola.
28'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
26'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Willian Pacho.
26'
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
21'
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
21'
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
¡Gooooool! Barcelona 1, Paris Saint Germain 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
18'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.
14'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
12'
Remate fallado por Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.
11'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.
5'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Senny Mayulu (Paris Saint Germain).
4'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
4'
Fuera de juego, Paris Saint Germain. Senny Mayulu intentó un pase en profundidad pero Ibrahim Mbaye estaba en posición de fuera de juego.
2'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Illia Zabarnyi
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Warren Zaïre-Emery
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Ibrahim Mbaye
Delantero
Senny Mayulu
Delantero
Bradley Barcola
Delantero
56,5%
BAR
43,5%
PSG
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|2
|
