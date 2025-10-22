Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Igor Pajac

Escudo Athletic Club

Athletic

18:45h.

1

-

1

Qarabag

Escudo Qarabag Agdam FK

  • Guruzeta (39')

Min. 53

  • Leandro Livramento Andrade (0')

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

QAR

Gol! Min 39'

Gol de Guruzeta

Gol! Min 0'

Gol de Leandro Livramento Andrade

Jornada 3

Directo | Athletic - Qarabag

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:27

Icono51'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono51'

Bahlul Mustafazada (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono50'

Remate fallado por Aitor Paredes (Athletic Club) con un remate desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono49'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Matheus Silva.

Icono48'

Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono48'

Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Oihan Sancet.

Icono

Empieza segunda parte Athletic Club 1, Qarabag 1.

Icono45'+4'

Final primera parte, Athletic Club 1, Qarabag 1.

Icono45'+3'

Remate rechazado de Camilo Durán (Qarabag) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leandro Andrade.

Icono45'+1'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

Icono45'+1'

Matheus Silva (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer.

Icono45'

Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono45'

Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yuri Berchiche.

Icono42'

Falta de Nico Williams (Athletic Club).

Icono42'

Matheus Silva (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

¡Gooooool! Athletic Club 1, Qarabag 1. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono38'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Alex Berenguer sustituyendo a Iñaki Williams debido a una lesión.

37'

Se reanuda el partido.

36'

El juego está detenido (Athletic Club).

Icono34'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono33'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Pedro Bicalho.

30'

Se reanuda el partido.

29'

El juego está detenido debido a una lesión Kady Borges (Qarabag).

Icono27'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono26'

Remate parado a la escuadra izquierda. Kady Borges (Qarabag) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Abdellah Zoubir.

Icono25'

Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mikel Jauregizar con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono24'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kady Borges.

Icono24'

Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Oihan Sancet.

Icono23'

Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Kevin Medina (Qarabag).

Icono23'

Remate rechazado de Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abdellah Zoubir.

Icono22'

Corner,Qarabag. Corner cometido por Iñaki Williams.

Icono22'

Remate rechazado de Abdellah Zoubir (Qarabag) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono20'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

Icono20'

Kevin Medina (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Matheus Silva.

Icono20'

Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yuri Berchiche.

Icono18'

Remate fallado por Alejandro Rego (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.

Icono18'

Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alejandro Rego.

Icono16'

Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico Williams.

Icono15'

Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).

Icono15'

Nariman Akhundzada (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kevin Medina.

Icono14'

Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Jauregizar.

Icono14'

Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).

Icono14'

Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono11'

Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

Falta de Nariman Akhundzada (Qarabag).

Icono10'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alejandro Rego.

Icono9'

Corner,Qarabag. Corner cometido por Unai Simón.

Icono9'

Remate parado. Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono8'

Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).

Icono8'

Elvin Cafarquliyev (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Elvin Cafarquliyev.

Icono5'

Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Abdellah Zoubir (Qarabag).

Icono2'

Falta de Camilo Durán (Qarabag).

Icono2'

Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

¡Gooooool! Athletic Club 0, Qarabag 1. Leandro Andrade (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Aitor Paredes

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

Sustituto

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Qurban Qurbanov

4-2-3-1

Alineación

Mateusz Kochalski

portero

Matheus de Barros da Silva

defensa

Bahlul Mustafazada

defensa

Kevin Medina

defensa

Elvin Cafarquliyev

defensa

Pedro Henrique Rodrigues Bicalho

centrocampista

Kady Iuri Borges Malinowski

centrocampista

Camilo Durán

centrocampista

Leandro Livramento Andrade

centrocampista

Abdellah Zoubir

centrocampista

Nariman Akhundzada

Delantero

Estadísticas

63,2%

QAR

ATH

36,8%

QAR

QAR

1 Goles 1
3 Remates a puerta 3
8 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
13 Asistencias 5
7 Faltas cometidas 4

