Directo | Athletic - Arsenal

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas
Athletic
18:45h.
0
-
0
Arsenal
Min. 49
ATH
ARS
Tarjeta amarilla Min 6'
Declan Rice ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27
45'+4'
Final primera parte, Athletic Club 0, Arsenal 0.
45'+4'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.
45'+3'
Remate rechazado de Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
45'+3'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Declan Rice.
45'+2'
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
45'+1'
Falta de Mikel Merino (Arsenal).
45'+1'
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
44'
Falta de Noni Madueke (Arsenal).
44'
Mikel Vesga (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Iñaki Williams después de un pase en profundidad.
42'
Remate rechazado de Noni Madueke (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Declan Rice.
39'
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
39'
Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Declan Rice (Arsenal).
38'
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Noni Madueke (Arsenal).
37'
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
36'
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
34'
Mano de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
34'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).
30'
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras botar una falta.
29'
Noni Madueke (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.
29'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
28'
Corner,Arsenal. Corner cometido por Aitor Paredes.
26'
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.
25'
Falta de Eberechi Eze (Arsenal).
25'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Remate parado. Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
21'
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Eberechi Eze (Arsenal).
19'
Mano de Mikel Merino (Arsenal).
18'
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
18'
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
16'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
14'
Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gabriel Magalhães.
14'
Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
11'
Fuera de juego, Arsenal. Declan Rice intentó un pase en profundidad pero Viktor Gyökeres estaba en posición de fuera de juego.
9'
Remate rechazado de Adama Boiro (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Declan Rice (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
7'
Falta de Declan Rice (Arsenal).
7'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.
4'
Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Iñaki Williams
Delantero
Mikel Arteta
4-3-3
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
Cristhian Mosquera
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Riccardo Calafiori
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Noni Madueke
Delantero
Viktor Gyökeres
Delantero
Eberechi Eze
Delantero
34,4%
ATH
65,6%
ARS
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|4
|8
|Faltas cometidas
|9
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.