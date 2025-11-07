Levante UD EDI: más allá de una escuela, un hogar inclusivo La fundación valenciana dedicada a personas con discapacidad abre sus puertas a invitados para vivir una experiencia catártica

Gabriel Strazzeri Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Ya decía Aristóteles en el siglo IV a.C. que el ser humano era un zoon politikón (animal social). Lo que pretendía simplificar el filósofo griego era la idea de que la socialización es el eje central de la naturaleza humana. Sin ella, el hombre jamás podría alcanzar la eudemonía (felicidad o buena vida).

Han pasado siglos desde que se acuñó la frase, pero volvió a cobrar sentido el jueves pasado en la sede del Levante UD EDI. Después de años sin escuchar dicha definición, puedo afirmar que entendí su profundo significado.

180 personas y una misma ilusión

Ese día poco más de 180 jóvenes con discapacidad conectados por el fútbol recibieron a cinco invitados muy afortunados —entre ellos mi persona— para compartir una tarde de entrenamiento. Todos socializando en búsqueda de lo mismo: una identidad; un hogar.

Porque, ¿qué sería de la vida sin encontrarte, o peor aún, sin que te encuentren? Esa era la realidad de muchos de los jugadores del club antes de inscribirse en la escuela. Por cruel que parezca, la exclusión social afectaba al 31% de la población con discapacidad en el año 2023, según el Observatorio de la Discapacidad. Unas estadísticas que conducen a un mismo fin... a una simple pregunta que va dirigida a ti: ¿qué has hecho para incluir a estas personas en tu vida?

Puede que mucho o poco. Sin embargo, pequeñas acciones pueden generar cambios notables; no solo en los demás, sino también en ti mismo. Personalmente, pasar una tarde con la Fundación Levante UD significó mucho: hacer nuevos amigos, recordar lo fácil que es ser feliz y sentirme parte de un hogar que me llevó —al menos durante tres horas— a experimentar la buena vida de la que hablaba Aristóteles.

Ampliar Jugadores comparten durante el entrenamiento a puertas abiertas Jose Torres

La visión de los allegados

Muchos familiares presentes veían el entrenamiento. Entre ellos: Maria José, madre de Asier Blanco (jugador de la escuela), quien explicó por qué el club genera sentimientos únicos: «aquí se entiende la diversidad que tiene cada uno. Y en la calle es diferente, como no te toca, pues no lo entiendes: juzgas, hablas y señalas». Tras más de una década inscrito su hijo ha mejorado «socialmente», sobre todo porque hoy tiene amistades que lo respetan. «Fuera de aquí eso le ha costado muchísimo, mientras que en el club lo comprenden», matizó.

Parece que todos los caminos llevan al mismo lugar: la sociedad. Justo ella la responsable de lograr lo que piden la mayoría de padres: «respeto» hacia las personas con discapacidad. Una demanda que se reduce a una palabra, pero que todavía (en el siglo XXI) no se cumple.

El equipo de trabajo: la vocación social como parte del éxito

Por ello, el club está formado por un personal con clara vocación social. Entre ellos: Luis Revert (35 años), coordinador de la sección de deporte adaptado. «Mi cargo es mucha responsabilidad, pero a la vez un orgullo», explicó. Desde hace tres años y medio forma parte de la fundación y todos los días aprende «lecciones de los jugadores». «Es una relación recíproca a la hora de entrenar; incluso en un mal día te vas de aquí feliz», declaró visiblemente contento.

Asimismo, Vicente Herrero, director del Levante UD EDI, hace posible el correcto funcionamiento de la escuela. «Es un mundo complicado, pero aquí se encuentra al balón como la excusa perfecta para estos chavales... aquí se reafirma el poder que tiene un balón de fútbol», expresó. Además, a nivel personal manifestó: «empezar aquí en el 2012 a mí me cambió la vida absolutamente, desde ese día soy otra persona... he aprendido de ellos».

Sus sensaciones las atribuye a los miembros del club, a quienes agradece «eternamente» porque con ellos abrió los ojos y descubrió lo afortunado que siempre ha sido. «En el fútbol se oye mucho que hay que devolverle algo a la sociedad y más frases hechas... pero no me lo digas, hazlo posible», así resumió el leitmotiv de la institución.

El eterno retorno al zoon politikón

Gracias al Levante UD EDI, más de 180 personas con discapacidad pueden vivir en plenitud. También aquellas que se atreven a vestirse de corto para compartir un entrenamiento con ellos. Porque somos seres humanos y nuestra esencia es socializar; encontrar un hogar, ídem. Así que, ¿por qué no abres el corazón a quienes te valorarían sin pensar si quiera en juzgarte?

La Fundación Levante UD abre el suyo todos los martes y jueves por la tarde a aquellos que lo deseen. Tuya es la decisión: vivir unas horas que cambiarán tu vida o no entender la felicidad transmitida desde los ojos de otro. Al final, la acción siempre ha estado en tus manos, zoon politikón.

Reporta un error