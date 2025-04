¿Cuánto cobra un árbitro de fútbol base?

Juan Carlos Alonso Valencia Martes, 1 de abril 2025, 18:57 Comenta Compartir

Los árbitros han sido, desde siempre, objeto de infinidad de comentarios y críticas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El arbitraje es una de las facetas más controvertidas del deporte y la figura del colegiado es fundamental, poseyendo este una responsabilidad altísima y ejerciendo un papel de crucial importancia. Por ello y debido a una serie de factores, donde la presión destaca por encima del resto, los árbitros pueden experimentar episodios donde sean protagonistas por encima del encuentro que arbitran, y no precisamente en el buen sentido de la palabra.

Estos suelen ser el blanco de críticas constantes por parte de entrenadores, jugadores y sobre todo, en el caso de los árbitros de fútbol base, padres. En algunos casos, las protestas van más allá de lo deportivo y se convierten en insultos o incluso amenazas, lo que genera un clima de hostilidad para quienes, en principio, simplemente tratan de cumplir con su labor sacrificando ciertos aspectos de su vida con tal de cumplir con sus obligaciones. Algunos árbitros jóvenes que empiezan su carrera en estas categorías terminan abandonando tras pocas temporadas debido a la alta exigencia y presión a la que se ven expuestos. «Hay partidos donde te insultan desde el minuto uno, da igual lo bien que lo hagas», señala un joven árbitro de la FFCV.

Teniendo en cuenta que la mayoría de árbitros que pitan en estas categorías suelen ser jóvenes, muchos son los que dejan algunas actividades de lado con tal de poder arbitrar los fines de semana. Y es que ser árbitro joven implica una serie de sacrificios que muchas veces pasan desapercibidos o no se tienen en cuenta. Aunque desde fuera puede parecer un simple 'trabajo de fin de semana', la realidad es que el arbitraje conlleva renunciar a distintos aspectos de la vida personal y social de quienes lo ejercen.

El fin de semana es el momento en el que la mayoría de jóvenes aprovechan para disfrutar de su tiempo libre, ya sea para salir con amigos, descansar o dedicarse a sus aficiones. Sin embargo, cumplir con la función de árbitro implica, en un gran número de ocasiones, tener que madrugar y desplazarse al campo donde se les haya asignado arbitrar, lo que supone también tener que renunciar a planes nocturnos o actividades sociales habituales a su edad. Además, los horarios de los partidos pueden variar e incluso extenderse, en algunos casos, durante toda la jornada, limitando aún más su disponibilidad. «Muchas veces he tenido que decir que no a salir un viernes o un sábado porque al día siguiente tengo que madrugar para arbitrar», confiesa el árbitro.

Es innegable, que en este tipo de profesiones siempre debe existir un impulso vocacional por parte de aquel que decide ejercer pero por otra parte, lo económico siempre es algo a tener, como mínimo, en cuenta. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para ganar experiencia y un dinero extra, otros consideran que el nivel de críticas y presión a la que se expone uno no compensa la remuneración, entrando así en escena la pregunta de si realmente merece la pena asumir este papel.

Si bien los honorarios que se perciben en el arbitraje en categorías base no son especialmente altos, la compensación económica es uno de los aspectos clave para valorar si realmente merece la pena ser árbitro. Centrándose en nuestra región, en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FCCV), las tarifas varían en función de la categoría, con máximos de 521 euros para un partido oficial de Tercera División y mínimos de 18 euros en caso de suspensión de partidos de fútbol 8. Entrando más en detalle, por un partido juvenil las tarifas oscilan entre 201 y 63 euros, dependiendo de la categoría (División de Honor o Preferente), por un Cadete/Infantil cobran entre 115 y 49 y por un partido de fútbol femenino, 61. Los árbitros de los partidos de los más pequeños (Prebenjamín/Benjamín/Alevín/Femenino base) ingresan la cantidad de 35 euros por partido.

Haciendo balance, teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta ahora: ¿Merece la pena y compensa realmente ser árbitro de fútbol base? La respuesta depende de la motivación y personalidad de cada persona en particular. Para quienes buscan una primera experiencia en el arbitraje, con la intención de ascender a categorías superiores, el fútbol base es un paso necesario. Asimismo, también puede ser una opción interesante para quienes quieran ganar un dinero extra sin necesidad de ejercer un empleo a tiempo completo. Sin embargo, si lo que uno busca es una actividad tranquila y libre de estrés, el arbitraje probablemente no sea la mejor opción. Las constantes críticas, la presión y los incidentes con entrenadores y aficionados pueden hacer que la experiencia sea más frustrante que gratificante. «Económicamente no está mal si lo haces como un extra los fines de semana, pero si no te gusta el fútbol o no tienes paciencia, no merece la pena. Hay partidos tranquilos, pero en otros acabas con la sensación de que te han estado gritando durante una hora y eso, a la larga, desgasta».

Aunque el fútbol es una pasión para muchos, la realidad es que los árbitros se enfrentan a un alto nivel de exigencia y multitud de críticas, en la mayoría de ocasiones de manera desmesurada e injustificada. «El arbitraje en fútbol base puede ser gratificante, pero también puede llegar a ser muy duro. Lo que más me sorprende es la cantidad de faltas de respeto que recibimos, incluso en partidos de niños de 8 o 9 años. A veces, los propios hijos se comportan mejor que los padres». La remuneración, aunque aceptable para un trabajo de fin de semana, no siempre compensa con el desgaste psicológico que el desarrollo de esta función puede llegar a suponer. «Muchas veces lo que se cobra no justifica el nivel de presión al que te ves expuesto. Ojalá hubiese más respeto porque sin árbitros, no hay fútbol», concluye el árbitro.

Temas

Fútbol

Comenta Reporta un error