Directo | Alexia adelanta a España con un golazo de falta

Nations League Femenina Semifinal V24/10 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu
España
20:00h.
1
-
0
Suecia
Alexia Putellas (10')
Min. 11
ESP
SWE
Gol! Min 10'
Gol de Alexia Putellas
Tarjeta amarilla Min 8'
Filippa Angeldahl ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46
11'
¡Gooooool! España 1, Suecia 0. Alexia Putellas (España) marca de libre directo, remate con la izquierda.
9'
Filippa Angeldahl (Suecia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
9'
Mariona Caldentey (España) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
5'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
4'
Falta de Vicky López (España).
4'
Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
3'
Aitana Bonmatí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Vicky López (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Nathalie Björn (Suecia).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Vicky López
Delantero
Salma Paralluelo
Delantero
Mariona Caldentey
Delantero
Tony Gustavsson
4-4-2
Jennifer Falk
portero
Hanna Lundkvist
defensa
Nathalie Björn
defensa
Amanda Ilestedt
defensa
Anna Sandberg
defensa
Julia Zigiotti Olme
centrocampista
Kosovare Asllani
centrocampista
Filippa Angeldahl
centrocampista
Fridolina Rolfö
centrocampista
Johanna Rytting Kaneryd
Delantero
Stina Blackstenius
Delantero
75,7%
ESP
24,3%
SWE
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|4
|
