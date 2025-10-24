Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nations League Femenina Semifinal V24/10 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Spain Women

España

20:00h.

1

-

0

Suecia

Escudo Sweden Women

  • Alexia Putellas (10')

Min. 11

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

SWE

Gol! Min 10'

Gol de Alexia Putellas

Tarjeta amarilla Min 8'

Filippa Angeldahl ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | Alexia adelanta a España con un golazo de falta

Minuto a minuto

Colpisa

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46

Icono11'

¡Gooooool! España 1, Suecia 0. Alexia Putellas (España) marca de libre directo, remate con la izquierda.

Icono9'

Filippa Angeldahl (Suecia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono9'

Mariona Caldentey (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono5'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono4'

Falta de Vicky López (España).

Icono4'

Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono3'

Aitana Bonmatí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Vicky López (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Nathalie Björn (Suecia).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Vicky López

Delantero

Salma Paralluelo

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Tony Gustavsson

4-4-2

Alineación

Jennifer Falk

portero

Hanna Lundkvist

defensa

Nathalie Björn

defensa

Amanda Ilestedt

defensa

Anna Sandberg

defensa

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Kosovare Asllani

centrocampista

Filippa Angeldahl

centrocampista

Fridolina Rolfö

centrocampista

Johanna Rytting Kaneryd

Delantero

Stina Blackstenius

Delantero

Estadísticas

75,7%

SWE

ESP

24,3%

SWE

SWE

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 4

Directo | Alexia adelanta a España con un golazo de falta