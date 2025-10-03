El último viaje de Sorolla al Mediterráneo no fue a Valencia Fue en 1919, después de terminar los paneles de la Hispanic, y en compañía de su familia | El lienzo que refleja su mirada al mar se exhibe en la Fundación Bancaja

El 10 de agosto de 1923 falleció Joaquín Sorolla en Cercedilla (Madrid). Su último viaje al Mediterráneo, según Enrique Varela, director de la Casa Museo, fue en 1919. No fue a Valencia, su ciudad natal. Fue a las islas Baleares. Hasta allí viajó con Clotilde. El resultado de esa experincia se plasma en la obra pictórica del pintor y se exhibe en 'Sorolla. Obras Maestras del Museo Sorolla' de la Fundación Bancaja.

Viajaron allí después de concluir la decoración para la Hispanic Society. Sorolla se instala en Pollensa (Mallorca), después de haber pasado por Valencia. En la Cala de San Vicente retomó su obsesión por la luz, experimentando con ella en diferentes versiones de este paisaje con la sierra del Cavall Bernat al fondo. A pesar de que durante un tiempo la figura femenina que aparece representada de espaldas se identificó como su hija Elena pero en el Catálogo Razonado de 2019 se determinó que era Clotilde la modelo, cambiando así su título. Se titula 'Clotilde en la cala de San Vicente'.

La protagonista del lienzo camina sobre las rocas haciendo equilibrios sobre sus tacones, recogiendo su vestido con la mano derecha mientras con la izquierda sostiene un sombrero. Como en otras obras, la figura humana es un apoyo, un pretexto para el verdadero motivo de su interés: la luz, nuevamente un contraluz al atardecer, que hace del agua un espejo de reflejos dorados. Aunque la obra no está probablemente terminada, se aprecia cierta simplificación en las formas y en la composición que revelan la tendencia de Sorolla hacia un arte más sintético, construido a base de grandes planos de color.

