Tita Cervera marca diferencias con la Hispanic Society El futuro Museo Thyssen de Barcelona se ubicará en un edificio histórico, como el de Sorolla en Valencia, aunque su financiación, que roza los cien millones, es privada | El nuevo centro de Sorolla en el edificio de Correos se nutre de fondos públicos

'Yo soy el pan de la vida', de Sorolla, en la antigua sede de Correos, rebautizada como Palacio de las Comunicaciones.

Hace más de una década que ronda la idea de una Museo Thyssen en Barcelona. Aún así, es más viejo el proyecto de un Museo Sorolla en Valencia. La baronesa Thyssen apuesta por la expansión de su proyecto cultural y se busca aliados de altura. El último es el fondo suizo Stoneweg, que fue además promotora del fallido Hermitage BCN. La capital condal no tendrá Hermitage pero sí una sede de los centros que capitanea Tita Cervera en el Paseo de Gracia, esquina con Gran Vía. El antiguo Cine Comedia fue adquirido por la inversora Stoneweg por unos 75 millones. El anuncio de la compra se anunció el pasado noviembre pero recientemente se ha dado a conocer el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona.

El histórico Palacio Marcet, sede del histórico cine, alojará el museo y tendrá una ampliación de nueva planta. La propuesta contempla preservar las fachadas históricas del Palacio Marcet —declaradas Bien Cultural de Interés Local—, pero permitirá construir dos nuevos volúmen. El Museo Thyssen de Barcelona tendrá dos cuerpos diferenciados: uno orientado a la Gran Via, que podrá alcanzar nueve plantas (sin contar la planta baja), y otro, hacia el paseo de Gràcia, que se quedará en seis alturas. Esta nueva volumetría permitirá que el edificio se adapte a los edificios circundantes, más altos que el actual cine y supondría un crecimiento del 45% del espacio. Se prevé que el museo abra sus puertas en 2027, con una inversión superior a los 19 millones de euros, costeados íntegramente por los promotores privados del proyecto.

Un edificio histórico, un museo franquicia y un desembolso económico importante. Estos son los grandes rasgos del Thyssen de Barcelona. Son compartidos con la sede europea de la Hispanic Society of America (HSA) en Valencia, pero las diferencias entre una y otra iniciativa son abismales. Spoiler: los catalanes no sufragarán con sus impuestos el nuevo museo.

El centro Thyssen de Barcelona es una operación entre entidades privadas. El futuro museo Sorolla de Valencia nace en virutd de un acuerdo entre el Consell y una institución extranjera privada que no pasa por un buen momento económico. La Generalitat, como avanzó LAS PROVINCIAS, pagará alrededor de un millón al año por el alquiler de la colección. El pacto para exhibir la colección de la baronesa Thyssen en la ciudad condal tiene un periodo de 25 años mientras que el de Valencia asciende a ocho años, prorrogables. El edificio del museo catalán es privada, propiedad del fondo suizo, mientras que la antigua sede de Correos es un edificio público, comprado por el Consell durante el último mandato de Ximo Puig. Se pagó 23,9 millones de euros en 2021 por el inmueble que ahora se pondrá a disposición para la colección de una institución privada. Además, otra empresa, Light Art Exhibition será la responsable de la museografía virtual.

La transformación de antiguo cine catalán a museo, que rondará los 19 millones de euros, serán abonados por los promotores privados. Nada que ver con el caso valenciano: la Generalitat, de momento, es la que sufraga la operación de la sede europea de la Hispanic. De momento no se conoce la inversión a realizar en el antiguo edificio de Correos ni tampoco ha trascendido la existencia de patrocinadores. En el caso del Museo Thyssen de Barcelona, la Generalitat de Cataluña no aporta inversión, al menos, de momento.

El centro de Tita Cerverá se abrirá en 2027 pero el Museo Sorolla de Valencia, en el que también participa el Ayuntamiento de la capital del Turia, verá la luz antes: en 2026. La llegada de los primeros lienzos está prevista para el último trimestre de 2025.

Pese a todos los interrogantes, la pinacoteca que se instalará en el Palacio de las Comunicaciones ya se promociona en Visit Valencia. «El próximo año, Valencia sumará a su oferta museística un nuevo centro donde se podrán contemplar 220 obras de Joaquín Sorolla, el pintor valenciano más universal y conocido por plasmar como nadie la luz mediterránea», reza la promoción. «El museo contará además con una sala multisensioral dedicada a la fiesta más representativa valenciana, Las Fallas, a través de una experiencia 360º en un cubo inmersivo en el que sentir algunos de los actos más importantes de la fiesta, como la mascletà o la ofrenda de flores a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados», continúa la web.

