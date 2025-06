10 años del Festival de les Arts de Valencia: lo mejor y lo peor que te vas a encontrar

Carmen Velasco Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 00:35 | Actualizado 01:36h. Comenta Compartir

Hay una generación de valencianos que no se ha perdido ninguna de las nueve ediciones del Festival de les Arts. Es un grupo de lo más heterogéneo: personas nacidas en la década de los 70 y también en la de los 90; algunas conocieron las pesetas y para otras la divisa nativa es el euro; unas estudiaron la EGB y otras la ESO; hay quienes se criaron escuchando a El último de la Fila y Hombres G y quienes lo hicieron al ritmo de los 'triunfitos'... Muy heterogéneo pero esa generación coincide a primeros de junio al final del viejo cauce del Turia. La música agrupa, aúna y junta a miles de personas desde hace una década.

Fue a finales de 2014 cuando surgió el festival, en pleno auge de estas citas culturales. Dos días de conciertos, de música 'indie', en la Ciudad de las Artes de Valencia, en 'casa'... Más de 22.000 personas asistieron a la primera edición celebrada el 5 y 6 de junio de 2015 (frente a las más de 40.000 en la edición de 2023). Ocupó el lugar que antaño popularizó el MTV Festival, evento que duró cinco ediciones (2007-2011). La austeridad marcada por la crisis económica terminó con este evento, aunque la fórmula (la subvención de la Generalitat a los promotores musicales), que tan criticada fue por los partidos (PSPV y Compromís) de la oposición no murió (de hecho continuó con los gobiernos del Botánico) y aún pervive. El estanque colindante al Museo Príncipe Felipe es la ubicación del 'festivalódromo' (Les Arts, Bigsound, Love 90, I love reggaeton, etc) y de otros conciertos multitudinarios.

La primera década del Festival de les Arts, cuya próxima edición se celebra el viernes 6 y sábado 7 de junio, es un decenio con el favor del público. Esto es incuestionable. Cada ejercicio hay 'sold out', los abonos vip vuelan cuando salen a la venta (sin conocerse aún el cartel), los asistentes se cuenta por miles... Quien va al Festival de les Arts lo hace un poco por inercia, es decir, con independencia de los artistas que actúen. Se ha ganado un puesto en el calendario de los valencianos, porque sí, el perfil mayoritario es natural de la Comunitat. El ambiente de colegueo (siempre se topas con conocidos) y tener los artistas en la puerta de casa facilita la adquisición del pase. Esto no opaca los 11 euros por un cubalitro de cerveza, colas interminables por una hamburguesa, la limpieza muy mejorable de los baños, la masificación en algunas actuaciones... Tras nueve años, la persona que compra la entrada al Festival de les Arts sabe lo mejor y lo peor que se va a encontrar. Es plenamente consciente de lo que hay y del margen de mejora de la cita.

En la primera edición, en la que los ilustradores fueron protagonistas, había tres escenarios, que con los años se redujeron a dos. Actuaron Izal, Second, Lori Meyers, Mishima, La bien querida, Carlos Sadness, Supersubmarina. La habitación roja también tuvo su hueco en el primer año, aunque la banda de l'Eliana ha vuelto otras veces al festival. No es la única. Algunos grupos son reincidentes y a saber por qué (¿para qué cambiar? ¿la comodidad de promotor?, ¿la economía? ¿falta de ambición?).

Diez años de vida dan para mucho: para permitir pagar en efectivo y tarjeta hasta popularizar los 'tokens' para imponer el pago a través de las pulseras; para castillos de fuegos artificiales en lo alto del Museo Príncipe Felipe como colofón a conciertos; para programar a grupos en valenciano (no es lo habitual de esta cita musical) que años después lo petaron (Zoo actuó en 2019 cuando su bombazo no se sospechaba); para hacer hueco a 'triunfitos' que se salen del camino marcado (Amaia actuó hace seis años); para cancelar una edición por un virus (la de 2020, con un cartel compuesto por Amaral, Manel, Guitarricadelafuente y Viva Suecia, entre otros); y para hacer una edición en noviembre (fue la de 2021, aún coleaba el coronavirus). En ese ejercicio, además, se encontró a una mujer de 40 años muerta en uno de los baños y ese año surgió la versión reducida Les Arts Lite, que se celebró en la Marina, y donde actuó Arde Bogotá, la banda de Cartagena (que ya apuntaba maneras y se coronó en 2024 como una de las mejores bandas de rock en España). El cantante Antonio García 'soltó a los perros' en el Festival de les Arts el pasado junio y su concierto fue una auténtica fiesta.

La última edición del Festival de les Arts no terminó bien. La segunda jornada se suspendió ante las fuertes precipitaciones y rachas de viento. La organización fue ágil en la devolución de los importes de los pases y las entradas. Estas calamidades no son infrecuentes en grandes eventos al aire libre. Tampoco las reclamaciones de los asistentes ante posibles atropellos de los derechos de los consumidores en festivales de música y en este caso el de Les Arts no se libra. La Organización de Consumidores y Usuarios ha criticado en numerosas ocasiones que la cita musical valenciana «prohíba la entrada de comida y bebida», «no permita el pago en efectivo» y «los gastos de gestión no justificados».

La opacidad del empresariado detrás de los festivales es otra de las máculas de este tipo de actividad. Y Les Arts tampoco se libra de esta batalla ni tampoco de la búsqueda de equilibrio entre el ocio y el descanso vecinal. Los residentes alrededor de la Ciudad de las Artes han denunciado reitradamente las molestias de contaminación acústica que les genera los conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Comenta Reporta un error