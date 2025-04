La mirada de Miquel Navarro a la Luna abrirá el museo del artista

Laura Garcés Valencia Miércoles, 16 de abril 2025, 20:51 Comenta Compartir

A la casa taller como al artista le gusta llamar al proyecto que también se conoce como el Museo de Miquel Navarro en Mislata sólo le queda poner fecha para la inauguración. En la sala dedicada a las exposiciones temporales que acogerá el espacio ya están dispuestas las obras que se colgarán para la apertura. El espacio se estrenará con el Miquel Navarro que contempló la Luna con la muestra 'La Luna en Miquel Navarro'. Será el aperitivo para las exhibiciones temporales de otros creadores que irán viniendo. A final de abril se reunirá el patronato de la Fundación Miquel Navarro y de ese encuentro saldrá la fecha de la apertura. Será un día que se adivina próximo en el calendario. Tal vez sea por mayo.

Esta tarde ya se podía visitar. El propio escultor ha recibido en la nueva casa del arte a la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix Martínez, y al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. El escultor, que ha actuado como el anfitrión que era, ha manifestado a LAS PROVINCIAS el deseo de que el acto de inauguración cuente con una pareja de ballet que baile mientras suene música de Chaikovski.

Está todo preparado. Tal vez haya que colgar algún cuadro o colocar alguna pieza más, pero la obra de acondicionamiento está terminada. El taller que ha visto al creador levantando sus ciudades y esculpir sus tótems ya está en condiciones para recibir, para ser espacio de encuentros culturales, para convertirse en un lugar en el que en torno a las piezas de gran tamaño hablar de arte. Preside una gran fotografía de Navarro. El antiguo almacén de droguería que luego fue el lugar de trabajo del artista acoge las piezas de grandes dimensiones y sus personalísimas ciudades. Huele a obra nueva y a mobiliario recién estrenado. Pero ya son las emociones del artista plasmadas en su obra, las que lo impregnan todo.

¿Cuántas piezas hay aquí? La pregunta no tiene fácil respuesta. Miquel Navarro no da un dato exacto. Habla de cientos hasta que alguien interviene y asegura que son ochocientas, siempre que no se cuenten pieza por pieza las ciudades. sean las que sean, lo cierto es que es posible un completo recorrido por la trayectoria del escultor de Mislata. En la primera ocupa la primera planta. De un lado y de otro cuelgan pintura, dibujos, fotografías, collages. También se muestran esas piezas pequeñas que han moldeado las manos de Miguel Navarro, y un espacio para proyecciones.

La obra, que se ha llevado a cabo con la aportación de 500.000 euros de la Diputación de Valencia, ha convertido el amplio taller creativo situado en el centro de Mislata, localidad de la que el creador nunca se ha desvinculado, en un amplio espacio concebido para mostrar su obra, pero no sólo. Nace con vocación de ser espacio cultural que acoja muestras y actividades culturales de distinta índole, pero concediendo gran protagonismo a la obra de otros creadores, como ha sido voluntad del propio Navarro.

Uno de los objetivos que en un primer momento se plantearon fue la posibilidad de que un refugio de la Guerra Civil hallado casualmente en el taller era recuperarlo y que fuera visitable, algo que por el momento no será posible. Sí es visible a través del suelo del baño de mujeres. Una pieza de cristal permite contemplar el resultado de las catas realizadas a treinta metros de la superficie.

El prestigioso escultor valenciano, cuya obra ha llegado incluso a conquistar la ONU (la pieza 'Ciudad vigía' ha incluido en el Patrimonio Artístico de la Unesco y compartirá espacio con Picasso, Chillida, Miró y Tàpies) logró la complicidad de la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Mislata y el Ministerio de Cultura para configurar la Fundación Miquel Navarro.

La formalización del acuerdo tuvo lugar en octubre de 2020 en el Palau de la Generalitat. Sobre una mesa en la que había una escultura de Navarro se firmó el protocolo de una iniciativa nacida para conservar y proteger el legado de un valenciano universal, de uno de los artistas más reconocidos en el territorio internacional. Ya en ese momento las palabras del escultor sacaron a la luz la esencia, el alma del proyecto que se emprendía cuando Navarro aseguró que «el arte es la columna que sostiene a la civilización». Con la Fundación y el museo que está ha traído consigo se ha levantado una de esas columnas que refirió un gran artista cuya obra está presente en numerosos museos tanto españoles como de cualquier parte del mundo, y su trayectoria está jalonada de reconocimientos, entre los que se encuentra el Premio Nacional a las Artes Plásticas 1986.

