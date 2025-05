La astronauta que visitó la Fira del Llibre

Gonzalo Bosch Valencia Jueves, 1 de mayo 2025, 18:53 Comenta Compartir

La Fira del Llibre de Valencia es capaz de traer las historias más increíbles al parque de Viveros, pero también a sus autores. Y cuando la protagonista de la jornada es una astronauta, pues uno coge su libro y acude a escucharla. Porque no todos los días se puede disfrutar de ver en persona a una persona de nuestro país con posibilidades de viajar al espacio. De hecho, hasta ahora no se ha podido nunca, pues Sara García Alonso es la primera mujer española que pertenece a la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). La mujer, nacida en León, ha aterrizado en Valencia para presentar su libro 'Órbitas', donde la científica comparte su particular experiencia, salpicada de anécdotas personales, para ofrecer claves sobre cómo plantear y afrontar los desafíos.

Graduada en Biotecnología, con un doctorado en Biología molecular, investigadora oncológica y con entrenamientos espaciales, se queda corto decir que Sara García es un ejemplo con todas las letras de lo que es ser científica. Y además, mujer. Un ejemplo para todas esas jóvenes y niñas que curiosean con el mundo científico pero no se atreven a dar el paso porque alguien les ha mentido y les ha dicho que no es para ellas. Por eso la presentación de su libro en Viveros estaba llena de mujeres, adolescentes y pequeñas futuras científicas que querían conocer a su referente.

«Mira cariño, ¡es una astronauta!», le decía una madre a su hija entre la multitud que esperaba la presentación de Sara García Alonso. Acompañada del científico Juli Peteró, a las astronauta no se le ha borrado la sonrisa de la boca durante su paso por la Fira del Llibre. La entrevista, dedicada al libro, parecía incluso que giraba sólo en torno a ella. Y es que 'Órbitas' es un testimonio autobiográfico donde cada capítulo aborda temas como la búsqueda de la identidad, la libertad para tomar decisiones propias, la valentía de desafiar lo establecido, la expansión de los límites físicos y mentales, y el peso de las tradiciones. Todo ello con una mirada crítica, a veces irónica, hacia los convencionalismos.

Por eso, gran parte de las cuestiones de Peteró giraban entorno a cómo su carrera profesional puede servir de ejemplo para las futuras mujeres científicas. «Es lo que intento transmitir con la metáfora de las órbitas. El plan A nunca puede ser llegar a astronauta, pero introducirte en esa órbita te va a llenar de experiencias. Por eso el libro se llama así, la vida no es una línea recta que acabe en un punto final. Giras alrededor de un objetivo que es casi imposible de alcanzar, pero que te llevará a forjar tu ser, tu carácter, tus retos. Si te centras sólo en el objetivo no vas a aprovechar el proceso y te alejas», explicaba la astronauta.

Con este mensaje, Sara García invitaba a las valencianas a luchar por su lugar en el mundo de la ciencia si ese era su sueño. «Ser valiente no es no tener miedo. Es enfrentarse a él», aseguraba la mujer, antes de que el público arrancara una serie de aplausos. «Cariño, ¿tú de mayor vas a estudiar mucho de lo que te guste?», le decía un padre a su hija de unos tres años. La niña asentía, se reía, y le besaba. Porque la presencia de Sara García en Valencia ha servido para que muchas niñas sepan que el futuro es suyo, y que con esfuerzo y trabajo, pueden ser grandes mujeres de ciencia.

Durante el momento de las firmas el ambiente que se respiraba era similar al de la presentación. Los valencianos no querían tener unos segundos con una astronauta. Querían poder saludar a una mujer que es un ejemplo de entrega y superación dentro del mundo científico, donde históricamente las mujeres han tenido muy complicado meter cabeza en la élite. Familias enteras le han pedido fotos, ha abrazado bebés y besado a niñas pequeñas. Les ha preguntado que quieren ser de mayores, y éstas, todas vergonzosas, no sabían contestar. Pero la respuesta parecía clara. Quieren ser como Sara García.

La visita de la astronauta ha generado tanta expectación que también se ha acercado a saludar a Sara García la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el concejal de Cultura, José Luis Moreno. Como un cometa, Sara García ha visitado fugazmente la ciudad del Cap i Casal, para dejar una huella imborrable en el futuro de la ciencia valenciana.

