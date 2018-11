Mickey, 90 años en movimiento

A veces, una crisis bien entendida se puede convertir en una oportunidad. Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo, surgió precisamente de una y cumple este domingo noventa años. Walt Disney (Chicago, 1901 - Burbank, 1966) había perdido los derechos del conejo Oswald en 1927 -su compañía no los recuperaría hasta 2006-. Consciente del abismo en el que se hallaba, el creador aprovechó un viaje en tren desde Nueva York a Los Ángeles para esbozar el que a la postre sería su personaje más ilustre. Antes de que el trayecto tocara a su fin, Disney ya tenía al icónico ratón con sus pantalones de terciopelo rojo y dos grandes botones perlados. Se llamaba Mortimer -menudo ojo el de Disney- pero afortunadamente su esposa Lillian le dijo que Mickey era una mejor opción. Fue a Ubbe Ert Iwerks a quien le correspondió dar el toque final. Su parecido con Oswald no era una mera coincidencia, pero aquellas orejas circulares daban un carisma inusual al roedor y así lo introdujo en dos cortometrajes que ni siquiera encontraron hueco en las salas de cine: 'Plane Crazy' y 'The Gallopin' Gaucho'.

Su primer cortometraje 'Steamboat Willie' (1928)

Nadie creía en el ratón pero con la llegada del cine sonoro las tornas cambiaron. 'Steamboat Willie' (1928) no fue la primera pieza en combinar sonido, música y diálogos, pero sí fue la primera que tuvo un éxito abrumador. La cinta comenzaba con un jovial Mickey al mando del timón de una embarcación en una imagen que ya es icónica y también presentaba a su compañera de por vida, Minnie. Pese a que ninguno de los dos pronunciaba palabra alguna, Disney puso la voz a sus risas y llantos, una labor que no dejó hasta 1946, cuando la garganta del creador no daba más de sí debido a su adicción al tabaco. Comenzaba a forjarse la mickeymanía y el furor era tal que los dos cortometrajes anteriores acabaron viendo la luz, ya con sonido.

Vídeo. 'Steamboat Willie'

Sus primeras palabras 'The Karnival Kid' (1929)

Hubo que esperar hasta 1929 para que el roedor dijera sus primeras palabras -«¡Perritos calientes! ¡Perritos calientes!»- en 'The Karnival Kid' (1929). Pronto una línea de juguetes y complementos basados en el ratón y en su universo se adueñaron de las estanterías de las jugueterías de medio mundo y Mickey dio el salto a las viñetas de la prensa de la mano de Floyd Gottfredson. Estas tiras a menudo se serializaban, lo que daba oportunidad al creador de forjar arcos argumentales de amplio recorrido y definir más la personalidad del personaje, que se presentaba en ellas como un sagaz detective capaz de afrontar cualquier caso, por complicado que fuera.

Vídeo. 'The Karnival Kid'.

Technicolor para Mickey 'The Band Concert' (1935)

A la vida de Mickey Mouse el color no llegaría hasta 'The Band Concert' (1935), un brillante cortometraje que ponía al personaje a dirigir una orquesta que interpreta la 'Obertura' de la obra 'Guillermo Tell' y 'La tormenta'. El conflicto comenzaba cuando el díscolo Pato Donald, por entonces ya un personaje muy querido por los seguidores de la compañía, irrumpía en escena interpretando 'Turkey in the Straw'. Aquella pieza no hacía más apuntalar la conexión que Mickey siempre tuvo con la música.

Vídeo. 'The Band Concert'.

Su primer largometraje 'Fantasía' (1940)

Una conexión que se refrendaría cinco años después con el estreno de 'Fantasía', una superproducción que supuso su debut en el largometraje. Fred Moore fue el responsable de su nueva imagen, que le proporcionaba algo más de volumen y peso, y le dotaba de pupilas. Además, cambiaba el color blanco de su cara por el color carne. La imagen de Mickey, ataviado como un mago, con una toga roja y un sombrero picudo azul y lleno de estrellas, se convirtió en la imagen de la compañía y un icono que aún perdura hasta nuestros días. La cinta contaría con una segunda entrega 'Fantasía 2000', que se estrenó en 1999.

Gráfico Vídeo. El tráiler de 'Fantasía'.

Por el cincuenta aniversario Una estrella en el paseo de la fama

Desde entonces el personaje no ha dejado de crecer. Así, en su cincuenta aniversario, se convirtió en el primer dibujo animado que dispuso de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su estrella en el Paseo de la Fama.

Sus cameos Un asiduo del cine y los videojuegos

Diez años más tarde compartiría escena con Bugs Bunny, el emblema de la Warner Bros. Y durante años su máximo competidor. Fue en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (1988), la película que dirigió Robert Zemeckis y que mezclaba animación tradicional con personajes de carne y hueso. No ha sido el único cameo que ha hecho el roedor, que se ha pasado por cintas como 'La sirenita', 'Toy Story', 'Los Muppets', 'Chicken Little' o 'Frozen'. Mickey Mouse tampoco le ha hecho ascos a los videojuegos, llegando a protagonizar decenas de ellos y participando como invitado de excepción en la saga 'Kingdom Hearts', una serie de juegos que mezcla el rol japonés con el universo Disney, que pronto verá la llegada al mercado de su tercera entrega.

Noventa años después de su primera aparición en el Colony Theatre de Nueva York, Disney ha echado el resto para celebrar su aniversario con una exposición en Nueva York titulada 'Mickey: The True Original', en el que, además de repasar la historia del célebre ratón, con más de cien cortometrajes a su espalda, varias series de dibujos y películas, varios artistas han homenajeado al personaje. La compañía también ha preparado una nueva línea de juguetes y varias marcas de ropa han apostado por su imagen para celebrar este cumpleaños.