Dos premisas. La primera: Valencia es una ciudad con arte, con numerosas galerías y con museos de relevancia. La segunda, los valencianos tienen sensibilidad e interés por el arte. Aún así, Valencia es una ciudad en constante evolución. Estos días se está celebrando Abierto Valencia, el festival con el que las galerías de arte contemporáneo agrupadas en la asociación LaVAC conmemoran el arranque del ejercicio artístico. Alba Cabrera, Ana Serratosa, La Mercería, Tuesday to Friday, Set Espai d'Art, Rosa Santos, Luis Adelantado, Galería Benlliure, Galería Cuatro, Vangar y otras tantas invitan a la ciudadanía a descubrir las prpuetas diversas y emocionanates de nuemrosos artistas. Abierto Valencia es un llamada a atravesar el dintel de los espacios artísticos, sin prejuicios y con curiosidad. El Ayuntamiento de Valencia, además, promueve una serie de visitas guiadas hasta el 2 de octubre.

Es un lugar común pero nunca está de más recordarlo: las galerías no comen a nadie. Pero, claro, algunas personas sienten apuro o respeto por estos espacios, algo que les separa de ellos. O sea: hay gente que no ha entrado nunca a una galería o se prodiga poo por ellas. Desde las galerías son conscientes de ello. Trabajan para que no sea así; de ahí, Abierto Valencia. Todo está a favor de las galerías: son espacios gratuitos, culturales, donde no hay obligación de comprar. Aún así, los espacios artísticos son negocios y, como tales, tienen una evolución: sus dueños se jubilan, otros no soportan las crisis, los menos se reinventan, etcétera.

La casuística para que una galería de arte baje la persiana son infinitas. En todas las ciudades cierran y abren espacios artísticos. Es un sector variable, volátil. Su cambio afecta a la trama de la ciudad, que siempre es hija de su tiempo y resultado de los usos y costumbres de los habitantes. Luis Adelantado, Rosa Santos, Alba Cabrera y Benlliure, entre otras, son las galerías veteranas de la capital del Turia. Y despuntan Vangar, Shiras y Ana Serratosa, entre otras. Desde LaVAC sostiene que todas contribuyen a consolidar Valencia como uno de los referentes del arte contemporáneo.

Valencia tuvo galerías históricas que ya no están como Tomás March, Galería Punto y Paz y Comedias. También vio surgir espacios que aupaban la efervescencia artística como Pepita Lumier. A estos negocios les ha pasado como con los locales de los cines y los teatros, es decir, cuando estos establecimientos cierran lo habitual es que el uso cultural también se extinga.

¿Qué fue de los locales de las históricas galerías de Valencia? Spoiler: no hay ninguno que haya seguida la estela artística. La galería de Tomás March, que fue un pionero en Valencia, funciona desde hace años como una guardería, es decir, son los niños los que ahora frencuentan el bajo de la calle Aparisi y Guijarro cuando antes eran los coleccionistas y amantes del arte. Fundada en 1993, cerró sus puertas en el año 2010. Su impulsor murió en abril de 2025.

La Galería Punto abrió en 1972 fundada por Miguel Agraït y Amparo Zaragozá. Sus hijos tomaron el relevo y lograron mantener viva la esencia hasta 2020. Luego cambió de manos y finalmente cerró en 2022. En su lugar hay una clínica de estética especializada en uñas, un negocio en alza en las grandes ciudades.

No muy lejos de la Galería Punto se ubicaba Paz y Comedias. La plaza del Colegio del Patriarca, frente a la Nau, perdió la galería en 2019. Ahora en su lugar hay un bar-restaurante.

Por último, Pepita Lumier, que tuvo cuatro años de vida. Nació como un espacio dedicado a la ilustración en 2015 y bajó la persiana en 2019. Por Pepita Lumier pasaron algunos de los artistas más reconocidos del panorama actual. Entre ellos, los artistas valencianos Paco Roca, Cristina Durán, Paula Bonet, Xavier Mariscal y Ana Penyas, entre otros.

