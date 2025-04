Valencianos en Roma: «Francisco era nuestro líder y poder estar aquí para darle las gracias es un regalo»

Laura Garcés Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 00:28 Comenta Compartir

El viaje a Roma ya lo tenían previsto. Unos iban a celebrar el Jubileo de la Esperanza. Otros querían asistir a la ceremonia de beatificación del primer santo milenial, el joven Carlo Acutis. Viajaban a la ciudad eterna con la ilusión de encontrarse con el papa Francisco. Nada les podía llevar a imaginar que el Pontífice habría fallecido, que verían su féretro en la Ciudad del Vaticano. Varios grupos de peregrinos valencianos que «como cristianos» le consideran su «líder» ya están en la Ciudad Eterna, el final del Pontificado de Francisco les ha pillado en ruta.

En los próximos días se prevé que viajen muchos más. Algunos lo harán en barco desde Barcelona. Éstos son los que iban a asistir a la beatificación de Carlo Acutis, que se ha suspendido. Partirán de Valencia en sus propios vehículos para embarcar en la capital catalana. Tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, se estima que desde tierras valencianas un millar de personas forme parte de esa expedición que no podrá participar del funeral del sábado, pero sí de los que posteriormente se oficiarán en distintas iglesias, así como de la apertura del cónclave, un ceremonial de gran atractivo.

Rendir homenaje al papa Francisco ante su féretro no era el objetivo, pero ahora creen disfrutar de «un privilegio». No sólo van a vivir un momento histórico, además, «aunque desde la pena, nos vamos a poder despedir de él y darle gracias por lo que ha hecho por nosotros y por la Iglesia», apuntaba Fernando San Isidro, un joven de 30 años miembro del grupo de 32 personas que a última hora de la mañana han llegado a la ciudad eterna procedentes de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Riba-roja y después de pasar por Asís. Fernando ha insistido en que «como cristianos, Francisco era nuestro líder, y poder estar ahora en Roma para rezar por él y darle las gracias es un regalo».

El viaje estaba programado desde hace tiempo con motivo del Año Jubilar. «Este es un grupo de adultos y en verano vendrán los jóvenes», ha explicado el párroco, Javier Grande.

No son los únicos valencianos que ya están en Roma. Esta tarde han aterrizado los integrantes de la peregrinación jubilar de las parroquias de Albal, Benetússer y Alfafar, tres pueblos afectados por la dana, una catástrofe por la que el Pontífice fallecido mostró gran sensibilidad. También ellos prepararon la peregrinación para conmemorar el Jubileo, pero «ahora el viaje tiene otro matiz», advierte Engracio Bataller, párroco de San Carlos Borromeo de Albal. «La Iglesia está de luto y nos encontramos con la ocasión de mostrar nuestra gratitud al papa Francisco», ha señalado el sacerdote, además de destacar el perfil «evangélico» del Pontífice.

Ana es una de las integrantes del grupo de Albal. Ella se encargó de los preparativos para el desplazamiento en el que todos habían depositado gran ilusión. «Yo viajo con mi marido, mi hijo y mis suegros. Íbamos a celebrar nuestras bodas de plata y las de oro de mis suegros. Me hacía mucha ilusión viajar a Roma», advierte Ana, quien asegura que el domingo, el día de Pascua de Resurrección, se planteaban el viaje «con aire de alegría» y ahora se pregunta: «¿Quién me iba a decir esto, que se iría en el tiempo de la Resurrección?». Habían previsto hasta las canciones que entonarían en cada momento. Han cambiado las cosas, pero no ha decaído la ilusión. Ana cree en la vida eterna. Están dispuestos a permanecer en la cola todo el tiempo que sea necesario porque «queremos rezar por él y mostrarle nuestro agradecimiento».

Después de que esta mañana se haya conocido la fecha y la hora del funeral, se espera mayor movilización de valencianos para estar cerca de la despedida del papa Bergoglio. El precio de los vuelos ya lo ha confirmado esta mañana cuando ha empezado a dispararse, además de las dificultades para encontrar alojamiento en la Ciudad Eterna. Tal como ha confirmado LAS PROVINCIAS, por el momento desde el Arzobispado de Valencia no se han organizado viajes para participar en la despedida de Francisco.

Tanto los peregrinos del grupo interparroquial de Alba, Alfafar y Benetússer como el que se ha organizado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Riba-Roja tienen previsto encontrar espacio en su itinerario para visitar el féretro del papa argentino. De hecho, el grupo de Riba-roja llegará este miércoles a la Basílica de San Pedro.

Además, como los propios peregrinos han destacado, cada una de las misas que celebran, la ofrecen por el Santo Padre que falleció el pasado domingo a los 88 años de edad tras un Pontificado que comenzó en 2013 convirtiéndose en sucesor de Benedicto XVI, quien en un gesto histórico había renunciado a la silla de Pedro.

La canonización del joven Carlo Acutis, una de las razones que ha llevado a que un gran número de valencianos estén preparando el viaje que emprenderán el viernes, estaba prevista para el domingo 27 de abril. El fallecimiento del Pontífice llevó a tener que retrasar la ceremonia, que finalmente tendrá lugar tras la elección del nuevo Papa. El grupo de peregrinos de Riba-Roja, si bien se encuentran en Roma con motivo del jubileo, este martes han visitado la tumba del 'influencer de Dios', el beato Pablo Acutis, que se encuentra en Asís.

Valencia y toda su diócesis guardará para siempre entre sus recuerdos las muestras de compromiso, afecto y acercamiento que el sucesor de Pedro ofreció al pueblo valenciano ante el dolor causado por la dana del 29 de octubre de 2024. Lloró con los valencianos la peor tragedia de la historia de la Comunitat Valenciana.

Su nombre, además, está unido a las grandes tradiciones de la capital del Turia. No se olvida que en 2022 saludó a las falleras mayores del cap i casal en una audiencia en San Pedro. Y un año después, en el marco de una de las celebraciones más emotivas de la ciudad, saludó también a la Comisión del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de los Desamparados. Y de nuevo, el 9 d'Octubre de 2024 se encontró con la comisión fallera Art i Ciència, que regaló un ninot de San José.

Junto a estos gestos que la Comunitat recibió con agrado, también se recuerda que el cardenal Bergoglio, antes de su elección como papa, celebró en Valencia la misa para fieles de habla hispana que acudieron a la ciudad del Turia con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que presidió Benedicto XVI. Ahora los valencianos quieren mostrarle el agradecimiento a ese afecto. Por eso muchos quieren estar o ya están en Roma.

