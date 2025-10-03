La princesa Leonor se hace muñeca con uniforme militar La firma valenciana Muñecas Antonio Juan saca a la venta 500 unidades para coleccionistas como homenaje a la evolución de la heredera del trono de España I El lanzamiento será el 12 de octubre coincidiendo con la Fiesta Nacional

Laura Garcés Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 11:25

La Princesa Leonor se hace muñeca. Es una muñeca rubia de ojos azules vestida de militar, con el uniforme del Ejército de Tierra. La firma juguetera valenciana, Muñecas Antonio Juan de Onil, saca a la venta este mes 500 unidades de la pieza 'Leonor Militar'. Se trata de una tirada limitada que seguro despierta el interés de muchos coleccionistas, pero también del resto del público. La primera unidad de la serie uno ya se ha mandado a la heredera de la Corona de España.

Leonor Militar estará disponible a partir de octubre de 2025, exclusivamente a través de los canales oficiales de Muñecas Antonio Juan. Se ha elegido el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional para la presentación. la fecha, como se deduce, no es casual, «simboliza la unión, la historia y los valores compartidos. Resulta el marco perfecto para dar vida a una muñeca que representa disciplina, servicio y compromiso», han destacado desde Muñecas Antonio Juan.

La pieza, elaborada artesanalmente como es propio de la firma, es «el homenaje a la evolución de la princesa Leonor», apuntan desde la juguetera. Doña Leonor ha crecido desarrollando «carácter y estilo» y en ello ha reparado la casa valenciana que ya había detenido la atención en su figura.

Recuerdan que ya salió de sus talleres Leonor cuando nació, también de paseo y con un tercer diseño que tuvo gran éxito, como fue el de Leonor vestida con el uniforme de colegio.

El crecimiento de la heredera del trono ha seguido su curso y la mirada de la juguetera no les ha quitado el ojo de encima, de ahí la muñeca que ahora llegará al mercado vestida de militar. ¿Habrá también Leonor con uniforme de la Armada y con uniforme del Ejército del Aire? Desde Muñecas Antonio Juan explican que de momento se ha optado por el de Tierra porque es el «más identificativo, el que más se asocia» con la misión militar que es pr la que ahora se está formando la Princesa de Asturias. Aunque nada hay decidido, quién sabe qué puede pasar en el futuro.

El lanzamiento, esperado por coleccionistas y amantes de las muñecas, marca un nuevo hito en la trayectoria de la casa, que «vuelve a unir tradición, calidad y emoción en una pieza irrepetible».

La Princesa se hace muñeca y queda así inmortalizada en el universo del juguete, en particular el de colección porque con seguridad será muy buscado.