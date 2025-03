Las pirotecnias de Valencia alertan de los intentos de compra ilegal de material explosivo

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 23 de marzo 2025, 01:38 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

Cuando la pólvora deja de ser una fiesta. En ese comprometido momento se encuentra Valencia, una ciudad acostumbrada a temblar en Fallas que está viendo superados los límites del civismo y la legalidad. Las sobrecogedoras explosiones que se han repetido durante las últimas semanas han vuelto a encender la luz de alarma en la capital del Turia, donde la Policía Nacional y la Policía Local estrechan el cerco para averiguar el origen de los peligrosos petardos ilegales. Un vandalismo relacionado con un turismo peligroso y desvirtuado. Ya se han producido doce detenciones por parte de las autoridades, que siguen el rastro de estos artificios de fabricación casera. Los autores, buena parte de ellos procedentes de territorios como Alemania y Países Bajos, acceden a las sustancias químicas por diversos medios. Una de las principales líneas de investigación apunta a la adquisición mediante el reparto de paquetería y a la existencia de conexiones locales. Pero estos maleantes exploran diferentes alternativas. Incluso han tratado de tentar a las pirotecnias valencianas. Algunas empresas tienen constancia de intentos de compra ilegal de materia prima y defienden su integridad ante tales proposiciones. Este problema creciente, que irrita a los vecinos de la capital del Turia, desemboca en actos temerarios, como el ocurrido en la madrugada del pasado viernes en la calle Tomás de Montañana. O el del la noche del martes en el viejo cauce del río. Los agentes de la policía se muestra satisfechos con el resultado del dispositivo especial de Fallas, aunque la magnitud de los explosivos obliga a preparar 2026 con medidas adicionales.

«Este tipo de gente siempre tienta a alguna empresa, incluso a algún trabajador, para intentar conseguir de manera ilegal esos artificios o esas materias primas. A mí personalmente no me ha pasado. Y a ninguno de mis trabajadores. Pero sí que sucede que esta gente intenta contactar con trabajadores o con empresas para ver si le pueden facilitar este tipo de material. Pero creo que no hay ninguna empresa que esté a favor de esto. Todo lo contrario. Todas las empresas estamos en contra. Somos los primeros interesados en que este se acabe», explica José Vicente Caballer, gerente de Pirotecnia Hermanos Caballer.

«Hay que cortar por lo sano. Esto va a más. Me gustaría que no fuera la ciudad en la que todo vale», avisa María José Broseta

El reconocido pirotécnico lamenta que estas proposiciones son «una forma habitual» para tratar de llegar a las sustancias químicas necesarias. Los vándalos, antes las negativas, buscan otros caminos: «Creo que ya han visto que no lo pueden conseguir de esa manera y ahora mismo las noticias que tenemos son que compran perclorato potásico, aluminio y azufre por internet por separado, incluso diferentes personas, y luego lo juntan». Tal y como anunció el pasado viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, la investigación trata de esclarecer «cómo se están produciendo esas convocatorias», así como la organización de los viajes con el cargamento: «La Brigada Policial de Información busca ahora las conexiones que pueden tener aquí para suministrar parte del material pirotécnico, aunque no se descarta que pueda venir por paquetería o mensajería desde otras partes».

Bernabé anunció «tolerancia cero» para los grupos que afloran al calor de las redes sociales: «Que sepan que todo el peso de la ley caerá sobre ellos». María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, habla de «semibombas». La representante de la ciudadanía cuestiona el escenario que se presenta a partir del 1 de marzo con la pertinente aprobación del Bando Fallero: «Es como si levantasen la veda y todo el mundo pudiese hacer lo que quisiera. A todos nos gustan los petardos y la pólvora, pero esto ya pasa los límites tolerables. Si nuestras Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, me gustaría que no fuera la ciudad en la que todo vale».

La Policía Local se muestra «satisfecha» con el dispositivo y el sindicato de la Policía Nacional reivindica una ampliación de plantilla

Broseta apuesta por «un mayor control» de la entrada de material explosivo: «Hay que cortar por lo sano. Esto va a más. En el cauce del río tiran lo que quieren. Por medios oficiales, nos han dicho que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local están controlando las pirotecnias. ¿Pero qué pasa con otros establecimientos que no están autorizados para tener petardos y los tienen amontonados? Eso es un peligro. Hay almacenes ilegales para la venta de petardos que sí son legales para otro tipo de actividades».

Durante estas Fallas, la Policía Local se ha incautado de 103 kilos de material pirotécnico incontrolado. Además, se ha identificado a 97 extranjeros, la mayoría holandases, y a 101 españoles por manipular petardos.

«Estamos satisfechos con cómo ha funcionado el dispositivo. Ha funcionado muy bien», destacan fuentes de la Policía Local, que recuerdan los graves incidentes de 2024: «El año pasado hubo un problema serio y es que todo ese turismo movilizado por internet se concentró en el río a la altura del Palau de la Música. Había tal concentración que fue difícil actuar. Este año se valló toda esa zona. Antes teníamos todo concentrado en un foco y ahora eso se ha disipado y hemos actuado. Lo que ha ocurrido ha sido de una intensidad mucho más baja que el año pasado. Y lo que ha habido hemos podido ir dispersándolo».

Estas Fallas ha habido lances en los jardines del MuVIM y en solares, como uno de La Punta, pero la mayor parte de los episodios han tenido lugar en el viejo cauce cerca del Oceanogràfic

Ha habido lances en los jardines del MuVIM y en diferentes solares, como uno de la pedanía de La Punta, aunque la mayor parte de los episodios han tenido lugar, nuevamente, en el viejo cauce. «El mayor foco ha sido el río. Se ha desplazado un poco más hacia la zona del Oceanogràfic, hacia el Puerto, porque es una zona de menos tránsito», cuentan desde la Policía Local. En esa zona se ha centrado las actuaciones: «Ha venido gente con la inercia del año pasado, pero los problemas que hemos tenido han sido mucho menores. Por eso se ha intervenido menos. Este año la mayoría de la gente no ha sacado la pólvora porque tenía miedo». Dentro del operativo hubo cerca de 3.000 agentes de la Policía Nacional y 600 de la Guardia Civil. En el caso de la Policía Nacional, se sumaron unidades de otras provincias.

Desde JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, destacan los refuerzos efectuados para el dispositivo especial, pero recuerdan una vieja reivindicación. Consideran conveniente que se actualice el Catálogo de Puestos de Trabajo, que está congelado desde 2008 y no se ha ampliado para adecuarlo a las necesidades actuales por volumen de población.

De cara a 2026, toca reflexionar e intensificar la vigilancia en las redes sociales. José Vicente Caballer lamenta los efectos contraproducentes de estas prácticas para su gremio: «Estamos totalmente en contra de esta salvajada y lo único que hace es perjudicar a la fiesta y al sector, tanto al sector profesional como a la venta en sí. Entiendo que son artificios que no salen ni de las tiendas ni de las pirotecnias y que, en la mayoría de los casos, por lo que ha comprobado la policía, son artefactos de fabricación casera».

Estos malhechores suelen fraguar sus planes a través de las redes sociales. Y buscan superarse. «El año pasado consiguieron hacer uno de un kilo y pico. Este año la intención era hacer uno de cuatro kilos o cuatro kilos y pico. Este año, esperando a quemar la Nit del Foc, se oyeron explosiones tremendas. Esto cada año va a más. Cada año están haciendo artificios más grandes. Y esto sólo puede desembocar en que pase algo grave. Se tiene que tomar medidas y atajarlo», avisa José Vicente. A modo de comparación, los petardos más potentes poseen una carga que oscila entre los 160 y los 200 gramos de pólvora.

Dispositivo en Mestalla

Este domingo por la noche, a partir de las 20:45 horas, la selección española se enfrenta a Países Bajos en Mestalla. De esta forma, la Policía Local de Valencia va a reforzar la vigilancia en el estadio tras la presencia en la capital del Turia de numerosos turistas de Centro Europa que han detonado petardos ilegales.

Enrique Coll es vicepresidente de la Federació Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet. «Sabemos que vienen muchas cosas de Holanda y Alemania y pasan las fronteras de forma clandestina. Por carretera es más fácil. El que quiera hacer un petardo puede saber cómo hacerlo. En internet hay de todo. Es todo manual», advierte. Un estallido de delincuencia alrededor de la pólvora.

Comenta Reporta un error