Los 'Olympos' valencianos no se parecen al de Netflix

En apenas unos minutos del primer capítulo, el espectador ya puede hacerse una idea del aroma de la nueva apuesta española de Netflix. 'Olympo', lanzada con la aspiración de seguir la estela del rotundo éxito de 'Élite', está ambientada en un Centro del Alto Rendimiento Deportivo. El ficticio CAR se encuentra en los Pirineos. A lo largo de ocho episodios, el sexo, el dopaje y las traiciones se apoderan del argumento. Clara Galle lidera un elenco compuesto también por talentosos actores como Nuno Gallego, Agustín Della Corte, Nira Osahia, María Romanillos, Martí Cordero o Juan Perales. Este drama juvenil ha abierto bien los ojos de los responsables de las instalaciones valencianas donde se prepara a las futuras estrellas del atletismo, la natación, el ciclismo, el pádel... «Lo que aparece en la serie no se corresponde con lo que vivimos aquí», advierten desde el mastodóntico Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste. La producción audiovisual se sumerge en el morbo y los conflictos. Algo que puede chocar con la cotidianeidad real, sobre todo cuando se compara con la convivencia en complejos como el que linda con el Circuit Ricardo Tormo. Y es que, en este caso, se trata de un recinto enfocado a chicos y chicas en edad de formación: sus becados oscilan entre los 11 y los 19 años. Por edad, las actitudes y las rutinas son muy diferentes a las representadas en la pequeña pantalla. Con el fin de curso, las dos residencias habilitadas en el recinto de Cheste se han quedado prácticamente vacías. Sin embargo, debido al Campeonato de España Escolar que se celebra la próxima semana en Mérida, la selección de triatlón remata su intensa preparación en la piscina. Bajo un sol abrasador, Vannesa Huesa dirige uno de los últimos entrenamientos con una equilibrada mezcla de autoridad y dulzura. En un pequeño altavoz, suena reggaeton para amenizar la mañana. Una de esas promesas que se ejercita es Andrea Ródenas.

«Cuando termine la serie que estoy viendo, empezaré con 'Olympo'», comenta Andrea, de 16 años. Acaba de finalizar el entrenamiento matinal, en el que ha combinado la natación, el ciclismo y la carrera a pie. La competición está a la vuelta de la esquina. Procedente del municipio alicantino de Sax, aterrizó en el Centro de Tecnificación de Cheste cuando iba a comenzar Tercero de ESO: «La adaptación fue un poco difícil porque vine sin conocer a nadie y era pequeña. Pero a día de hoy estoy súper contenta. Una vez tienes tu grupo, es vivir con amigos. Estoy en mi salsa». Eso sí, hay una disciplina máxima. Y escaso ocio.

Fotogramas de la serie 'Olympo'. NETFLIX

Triatlón, bádminton, balonmano, béisbol, sófbol, orientación, hockey, kárate, natación, pádel, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol. Son los 14 deportes que se practican en el complejo a través de los Planes de Especialización Deportiva. Integran a 320 jóvenes de la Comunitat en régimen de internado de lunes a viernes.

En cambio, los centros de alto rendimiento en los que se inspira 'Olympo' están dirigidos a deportistas de élite que han superado la etapa de formación. La edades son superiores. En España, existen cuatro CAR y se ubican en Madrid, Barcelona, Granada y León. En Valencia, simplemente hay dos centros especializados de alto rendimiento: judo y ciclismo.

En cuanto a los centros de tecnificación, al margen del de Cheste, la Comunitat cuenta con el de la Petxina y el de Alicante. Además, en el polideportivo de Nazaret, hay uno especializado en pelota. Sin embargo, el único emplazamiento en el que se respira una convivencia comparable a la de un CAR es en el que se alojan Andrea y compañía. Este recinto, con un perímetro de cinco kilómetros, dispone de dos residencias (una para chicos y otra para chicas), un enorme comedor, aulas de estudio, instituto, formación profesional, centro médico, nutricionista, fisioterapeuta… Cada jornada está cronometrada para que los alumnos puedan asistir a clase, descansar y llevar a cabo dos sesiones de entrenamiento. Por la noche, después de cenar, hay entre 30 y 60 minutos de desconexión en la zona bautizada como «terrazas». Es el mejor momento para socializar. «Hay gente que tiene su pareja aquí. Como en cualquier otro instituto», explica Vanessa. A las 23 horas, se apagan las luces.

Integrantes del equipo de triatlón, dirigidos por Vanessa Huesa, preparan el Campeonato de España Escolar. IVÁN ARLANDIS

Las habitaciones son dobles y se mezclan deportistas de diferentes disciplinas. Cada día, el despertador suena a las 6:45. «Tienen que dejar la cama hecha y todo guardado para que el personal pueda limpiar tranquilamente», cuenta Vanessa, directora técnica de la Federación de Triatlón de la Comunitat. Lleva 16 años haciendo de Cheste su segunda casa.

Al Centro Educativo de Cheste sólo se puede acceder a través de una beca concedida por la Generalitat. Al cruzar la puerta de entrada, se presenta un reto: «No todo el mundo está preparado para enfrentarse a esta situación. Aunque te guste el deporte, sales de tu área de confort. Hay gente que no llega a adaptarse. El primer o segundo mes, puede haber una, dos o tres bajas de los 320 que somos. Pero hemos tenido casos de deportistas que han entrado en Primero de ESO, que les costó mucho en su día, pero quisieron aprovechar y luego han llegado campeonatos de España y podios europeos. Roberto Sánchez Mantecón y David Cantero están entre los diez primeros de las Series Mundiales».

Andrea atravesó dificultades al principio. «Hay muy poco tiempo libre. Hay que saber llevar la exigencia. Yo al principio no sabía controlar la presión, me presionaba yo sola. Pero en triatlón tenemos una psicóloga y nos ayuda a llevarlo mejor. Con la experiencia he aprendido a no agobiarme. Ya lo sé gestionar todo. Es duro al principio. Aquí, cinco minutos de relajación los agradecemos muchísimo. Pero si te gusta, es de los mejores sitios donde puedes estar», comenta la joven, quien comparte habitación con una deportista de la disciplina de orientación.

Hay charlas sobre dopaje y redes sociales. «Es importante por los móviles y los vestuarios», afirma la entrenadora Vanessa Huesa

El consumo de alcohol está prohibido dentro del centro. Igual que fumar. Y para evitar sustos en posibles controles antidopaje, las familias deben comunicar a las respectivas federaciones los medicamentos que toman sus hijos.

«La Generalitat hace jornadas de formación sobre dopping y redes sociales, que es importante por el tema de los móviles y los vestuarios», señala Vanessa. En ocasiones, el uso excesivo de la tecnología se convierte en un problema que afecta al descanso: «En esos casos, se les retira el móvil por las noches».

A veces, toca atajar situaciones de indisciplina o bullying: «Yo creo que aquí hay menos problemas que en un instituto al uso. Está más controlado y se permiten menos cosas. Se es menos flexible».

Para mantener la beca, hay tres tipos de requisitos: «A nivel académico, suspender un máximo de dos asignaturas. A nivel disciplinario, no tener ningún expediente abierto. Y a nivel deportivo, obtener ciertos resultados. Además, para acceder a Bachillerato, que se amplía a tres cursos, hay que ser deportista de élite».

Esta temporada, Andrea ha finalizado segunda de su categoría a nivel autonómico. Mientras madura a marchas forzadas en Cheste, va puliendo su talento: «Ahora estoy buscando el top 15 nacional». Los sueños dentro de los 'Olympos' valencianos.

